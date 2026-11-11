Ante la sanción de un organismo iraní, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió sobre eventuales repercusiones en la cooperación bilateral

El Gobierno de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea de la Argentina como organizaciones terroristas, en aplicación del principio de reciprocidad. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní y se produjo después de que la administración de Javier Milei incorporara a los Guardianes de la Revolución al registro argentino de organizaciones terroristas.

La Cancillería de Irán fundamentó la medida en una ley aprobada en 2019, que habilita al país a tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. En ese marco, calificó la decisión argentina como una "medida hostil".

"La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas", señaló el comunicado oficial. Además, advirtió que el Gobierno argentino "asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias" derivadas de esa determinación, aunque no detalló cuáles serían las posibles medidas.

Por qué Irán declaró terroristas a las fuerzas armadas argentinas

La decisión de Teherán responde a la incorporación de los Guardianes de la Revolución iraníes al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dispuesta por el Gobierno argentino.

La administración de Milei justificó esa medida por los vínculos de los Guardianes con Hezbollah, el movimiento chiita libanés al que la Justicia argentina atribuye responsabilidad por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la sede de la AMIA, en 1994.

El ataque contra la representación diplomática israelí dejó 29 muertos, mientras que el atentado contra el centro comunitario judío provocó 85 fallecimientos y cientos de heridos.

La inclusión de los Guardianes de la Revolución en el RePET permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas, contempla el congelamiento administrativo de sus bienes, dinero y activos en la Argentina, incluidas cuentas bancarias e inversiones.

También impide que la organización opere en el sistema financiero nacional y establece que las actividades vinculadas con esa estructura deben ser reportadas a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La relación entre Argentina e Irán desde la llegada de Milei

Desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023, Javier Milei profundizó el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel.

En ese contexto, el Gobierno respaldó la ofensiva conjunta de ambos países contra Irán, iniciada a fines de febrero, que dio lugar a la actual guerra en Medio Oriente.

La decisión sobre los Guardianes de la Revolución estuvo precedida por otra medida adoptada en enero, cuando la Argentina declaró organización terrorista a la Fuerza Quds, uno de los brazos de esa estructura militar iraní.

En abril, además, la Cancillería declaró persona no grata al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani, y le solicitó que abandonara el país.

La Guardia Revolucionaria y su influencia en Irán

Los Guardianes de la Revolución fueron creados en 1979, después de la Revolución Islámica, como una fuerza militar paralela al ejército regular. Desde entonces, desarrollaron una estructura con presencia en los ámbitos militar, político y económico de la República Islámica.

Su influencia alcanza distintos sectores de la economía iraní, a través de empresas y organizaciones bajo su control. También tienen participación en la estructura política del país: oficiales superiores de los Guardianes ocupan bancas en la Asamblea Legislativa, que cuenta con 290 integrantes.

En el plano militar, constituyen una de las principales fuerzas de Irán y tienen un papel central en su política de defensa y en su enfrentamiento con Estados Unidos e Israel.

La aplicación del principio de reciprocidad por parte de Teherán también tiene antecedentes recientes. A principios de noviembre, el Gobierno iraní declaró al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil y designó como organizaciones terroristas a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real británicas.