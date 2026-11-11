Con el caso Sea Lion en el centro, Argentina planteó en Hamburgo que la iniciativa británica puede provocar daños ambientales irreversibles

La Argentina completó su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y ratificó su pedido de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La delegación sostuvo que existe un riesgo de perjuicio irreparable sobre los recursos naturales en disputa y resumió la urgencia de la intervención con una advertencia: «Es ahora o nunca».

La presentación se realizó este miércoles en Hamburgo, durante la segunda y última jornada de audiencias. El martes, en el primer día de exposiciones, la Argentina había desarrollado los fundamentos jurídicos de su reclamo, mientras que el Reino Unido rechazó que el organismo tenga competencia para intervenir y defendió su derecho a autorizar la explotación de hidrocarburos en el área.

El contrapunto dejó planteadas las principales diferencias entre ambos países: la jurisdicción del Tribunal, la explotación unilateral de recursos naturales en una zona cuya soberanía está en disputa, la urgencia de adoptar medidas y los posibles riesgos ambientales derivados del proyecto.

Durante la segunda ronda, los representantes argentinos defendieron la competencia prima facie del Tribunal y afirmaron que existen derechos plausibles que deben ser protegidos mientras avanza el procedimiento arbitral. También advirtieron que el inicio de las perforaciones podría provocar un perjuicio irreparable, debido a que los hidrocarburos son recursos no renovables cuya extracción no podría revertirse mediante una sentencia posterior.

El jurista Marcelo Kohen sostuvo que el Tribunal puede resolver sobre las medidas solicitadas sin pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Según la posición argentina, el planteo apunta a evitar la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una controversia entre los dos países.

El proyecto Sea Lion y el argumento de la urgencia

Nico Schrijver centró su exposición en la urgencia de la intervención y el riesgo de daño irreparable. Señaló que, después de la decisión final de inversión adoptada el 10 de diciembre de 2025, Sea Lion pasó de la etapa de exploración a un plan concreto de explotación.

De acuerdo con los datos presentados por la delegación argentina, el desarrollo contempla hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo.

El asesor advirtió que el avance del proyecto podría tornar ineficaz una decisión posterior del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo. Al cerrar su exposición, afirmó: «Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo».

Luego concluyó en inglés: «If not now, it will be never» —«si no es ahora, será nunca»—, una frase que la delegación sintetizó como «es ahora o nunca».

La urgencia también había sido uno de los principales puntos de discusión durante la jornada del martes. La representación argentina sostuvo que los preparativos para la explotación ya están en marcha y que el proyecto podría avanzar antes de que el tribunal arbitral esté constituido.

El Reino Unido, en cambio, cuestionó ese argumento. Durante sus exposiciones, sus representantes sostuvieron que la perforación no comenzaría antes de marzo de 2027 y que la extracción efectiva de petróleo no se produciría antes de 2028. También señalaron que las actividades de exploración en el área llevan décadas y cuestionaron que la Argentina planteara ahora la existencia de una situación de urgencia.

El pedido argentino y la posición del Reino Unido

El cierre de los argumentos argentinos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal. Reiteró que, a criterio de la Argentina, están cumplidos los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia.

En concreto, la Argentina solicitó que se ordene al Reino Unido:

Impedir nuevas perforaciones de explotación e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion

Evitar el uso de información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos

No obstaculizar las medidas que la Argentina deba adoptar para cumplir sus obligaciones de protección del medio marino

Abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones para actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en disputa

Durante la primera jornada, el Reino Unido había cuestionado la competencia del organismo para intervenir. Su fiscal general, Ellie Reeves, sostuvo que el planteo argentino busca llevar al Tribunal una discusión sobre soberanía que, según la posición británica, excede sus atribuciones.

Londres también defendió la legitimidad de las licencias otorgadas para desarrollar actividades hidrocarburíferas y argumentó que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir sobre sus recursos naturales. Además, rechazó que exista una amenaza inmediata que justifique la adopción de medidas provisionales.

La Argentina, por su parte, fundamentó su posición en la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y en la resolución 31/49 de la Asamblea General de ese organismo, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe el conflicto.

Qué debe resolver ahora el Tribunal del Mar

El procedimiento ante el TIDM no tiene como objetivo resolver la soberanía de las Islas Malvinas ni determinar quién tiene derechos definitivos sobre los recursos hidrocarburíferos. La intervención solicitada por la Argentina busca obtener medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia, de acuerdo con el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La Argentina presentó formalmente su solicitud el 13 de octubre, al amparo del artículo 290, apartado 5, de la Convemar. Como los dos países eligieron distintos mecanismos para resolver sus controversias, el fondo del caso deberá tramitar ante un tribunal arbitral, mientras que el organismo con sede en Hamburgo puede intervenir para establecer medidas de carácter provisional durante esa etapa.

Con las exposiciones argentinas completadas, el Reino Unido tendrá a su cargo el cierre de las audiencias de este miércoles. Después, los jueces deberán deliberar y resolver si hacen lugar a las medidas solicitadas, las conceden parcialmente o rechazan el pedido.

Fuentes allegadas a la delegación argentina afirmaron que «el reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución» y que esta instancia busca «obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado».

También señalaron que el país continuará utilizando «todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición» para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales.

La decisión del Tribunal todavía está pendiente. Aunque el procedimiento establece un marco temporal para resolver el pedido, no existe una fecha pública confirmada para la publicación del pronunciamiento.