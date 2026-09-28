El Gobierno denunció vuelos ilegales de una empresa británica entre Malvinas y Chile

Milei instruyó a Cancillería a iniciar el procedimiento de arbitraje internacional e intimó al Reino Unido a frenar la explotación petrolera en las islas

El Gobierno intimó formalmente al Reino Unido este lunes. Le dio un plazo de dos semanas para frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

En tanto, la intimación apunta directamente al proyecto Sea Lion, que opera en la Cuenca Malvinas Norte. Buenos Aires exige que Londres adopte las medidas necesarias para "impedir el inicio o la continuación" de esas actividades extractivas.

Javier Milei dio un paso más. Instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un mecanismo internacional que permite llevar controversias marítimas ante tribunales especializados.

Según el comunicado oficial, se busca impedir la explotación de hidrocarburos en la cuenca y evitar que se otorguen nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.

Además, anunció sanciones contra una empresa británica por operaciones aéreas irregulares. Se trata de THALES UK LIMITED, detectada realizando vuelos en la ruta que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile. La empresa operó con una aeronave de matrícula del Reino Unido sin autorización de las autoridades argentinas.

Qué pasa si el Reino Unido no responde en dos semanas

Si Londres ignora la intimación, el Gobierno ya anticipó su próximo movimiento. Solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

El comunicado es contundente en su fundamento. Sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es "contraria al derecho internacional" y provoca un "perjuicio irreversible e irreparable".

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, tiene potestad para ordenar medidas urgentes cuando existe riesgo de daño grave o irreparable a derechos marítimos en disputa.

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras", publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado oficial.

El tuit de Javier Milei en el que anunció el inicio del arbitraje internacional

Qué respaldo legal invoca Argentina para la intimación

El Ejecutivo volvió a poner sobre la mesa instrumentos internacionales clave. El más citado: la Resolución 2065 (XX) de la ONU, que reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido por el archipiélago.

Esa resolución instó a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. Pero hay otro documento igual de relevante.

La Resolución 31/49 de la ONU llamó expresamente a las dos partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales mientras continúe el reclamo. Una norma que, según Buenos Aires, el proyecto Sea Lion viola directamente.

"La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina", enfatizaron las autoridades nacionales.

En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su "rechazo categórico" a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Casa Rosada remarcó que "la pretendida denominación de las Islas Malvinas como 'Territorio Británico de Ultramar' y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas".

El comunicado completo de la Oficina del Presidente

Sanciones paralelas por sobrevuelos no autorizados

La intimación por el proyecto Sea Lion no es la única medida que tomó el Gobierno este lunes. También anunció sanciones contra una empresa británica por operaciones aéreas irregulares.

Se trata de THALES UK LIMITED, detectada realizando vuelos en la ruta que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile.

La empresa operó con una aeronave de matrícula del Reino Unido sin autorización de las autoridades argentinas.

Por eso, el Presidente ordenó a los equipos de Gobierno "dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes".

El comunicado cierra con una advertencia clara. "La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas".