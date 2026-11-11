Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez en Aeroparque cuando estaba por subir a un avión

Tras su detención en Aeroparque, las investigaciones avanzan sobre maniobras narco y lavado de dinero desde prisión con operativos simultáneos

Claudia Insaurralde fue detenida el lunes por la tarde en Aeroparque. La actual pareja de Lázaro Báez estaba a punto de abordar un vuelo hacia Río Gallegos cuando la Prefectura Naval la interceptó junto a otras dos personas.

Los investigadores creen que intentaba fugarse. El juez federal de Río Gallegos ordenó el secuestro de cuatro valijas grandes que llevaba consigo.

La Justicia seguía sus movimientos desde hacía varias semanas. Los tiempos se aceleraron cuando Aerolíneas Argentinas informó que los tres habían comprado pasajes para viajar ese mismo día.

Con esa información, la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, le pidió al juez federal Claudio Vázquez que ordenara las detenciones de manera urgente para evitar la fuga.

El procedimiento quedó a cargo de la Prefectura Naval. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) colaboró en el operativo de captura.

Allanamientos en simultáneo desde la Patagonia hasta Buenos Aires

Después de las detenciones en Aeroparque, la Justicia desplegó un operativo de gran envergadura. Se realizaron 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires.

Los procedimientos alcanzaron propiedades vinculadas a Báez. Entre los objetivos había domicilios particulares, estancias de lujo, locales comerciales, dos inmobiliarias y un lavadero de autos.

Las órdenes las firmó el juez Vázquez. Actuaron a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

También fue allanada la celda en el penal de Ezeiza, donde Lázaro Báez cumple su condena de 15 años de prisión. El empresario quedó incomunicado por orden judicial.

Los investigadores buscan probar que Báez sigue operando desde la cárcel y determinar su vínculo con una banda de narcotraficantes que estaría liderada por su mano derecha.

La causa que involucra al hombre de confianza de Báez

Una de las investigaciones apunta a una supuesta organización dedicada al transporte de cocaína. La droga se movería en camiones de una empresa transportista, al menos desde diciembre de 2025.

La distribución estaría a cargo de dos hombres. Uno de ellos es el encargado de un lavadero, donde se harían las entregas de la droga a los compradores finales.

Al frente de esa organización estaría un hombre de extrema confianza de Báez. Tiene antecedentes en otra causa por narcotráfico y mantiene contactos en toda la Patagonia.

Ese individuo sería una de las dos personas detenidas el lunes junto a Insaurralde en Aeroparque.

La conexión entre narcotráfico y lavado de activos desde la cárcel

A partir del caso narco, se abrió una segunda línea de investigación. Esta apunta a una posible organización encabezada directamente por Báez desde el penal de Ezeiza.

Desde la cárcel, el empresario se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito. Esos bienes habrían sido ocultados para evitar la ejecución de las condenas que pesan sobre él.

El punto de conexión entre las dos causas es el mismo hombre: el supuesto líder de la banda narco en Santa Cruz también integraría la organización que movía los activos ocultos de Báez.

Según trascendió, una de las pruebas clave son escuchas judiciales. En esas conversaciones, el colaborador del empresario habla directamente con Báez sobre las operaciones.

Entre los hallazgos de los allanamientos también habría anotaciones manuscritas. En ellas, el hombre de confianza registraba detalles precisos de cada operación ilícita.