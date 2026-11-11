Durísima crítica desde medio de Roma por la carpa VIP en la misa del papa León XIV

Un medio romano denunció la superficie exclusiva montada junto al altar y el acceso privilegiado de celebridades, generando enorme indignación

La polémica por la carpa VIP en la misa del Papa Francisco cruzó el Atlántico. El tradicional diario romano Il Messaggero dedicó un extenso artículo a lo que calificó como un "escándalo" a pocos metros del altar donde ofició el Sumo Pontífice ante millones de fieles en Buenos Aires.

El medio italiano describió con dureza el contraste entre dos realidades paralelas. Por un lado, un sector exclusivo con buffet, bebidas, mesas preparadas y asientos privilegiados. Por el otro, una multitud inmensa de fieles, ancianos, monjas y voluntarios esperando durante horas a la intemperie.

"Muchos sentados en el suelo", puntualizó Il Messaggero sobre las condiciones en que dos millones de personas asistieron a la celebración religiosa en Palermo.

El diario señaló que este episodio amenaza "con empañar la imagen de la inmensa afluencia popular" y que generó "indignación" por el contraste entre el trato VIP para celebridades, políticos, magistrados y empresarios frente a las condiciones del resto de los asistentes.

El medio romano Il Messaggero publicó una nota sobre el salón VIP en Palermo. Imagen por captura

La crítica del medio romano no se limitó a describir las diferencias. Apuntó directamente contra la contradicción con el mensaje papal.

"Lo que preocupa no es solo la existencia de asientos reservados, una práctica común en grandes ceremonias públicas", aclaró Il Messaggero.

El problema central, según el diario, fue "la creación de una especie de salón exclusivo, con servicio de catering incluido, contiguo al santuario".

Un contraste particularmente marcado con los constantes llamamientos de Francisco a la sobriedad, la solidaridad y la centralidad de los pobres, remarcó la publicación italiana.

Cómo funcionó el sistema de acceso a la zona VIP

Il Messaggero detalló el operativo de selección que rigió para el sector privilegiado. El acceso requería una invitación personal con código QR.

El protocolo incluía requisitos de vestimenta específicos. Pantalones largos, faldas o vestidos hasta la rodilla como mínimo. Hombros cubiertos y prohibición de prendas con lemas políticos o publicidad.

"Un riguroso proceso de selección, por lo tanto, para una celebración religiosa que, ante todo, pretendía expresar el carácter universal de la Iglesia", ironizó el medio romano.

El diario mencionó a algunas de las celebrities invitadas: Valeria Mazza, Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y Flor de la V.

"Los organizadores, por su parte, reiteraron que la misa era gratuita y que no se habían vendido entradas", agregó Il Messaggero.

Las preguntas que quedan sin respuesta según el medio italiano

Il Messaggero señaló que persisten interrogantes clave sobre el operativo. Aún no está claro quién autorizó la creación del área exclusiva.

Tampoco se sabe quién elaboró las listas de invitados ni qué recursos se utilizaron para financiar los servicios de recepción.

"El asunto resulta aún más delicado porque surgió durante un viaje en el que Francisco insistió repetidamente en la necesidad de una Iglesia cercana a los pobres, capaz de superar los privilegios y el distanciamiento social", advirtió el diario romano.

"La paradoja es evidente", completó Il Messaggero. Mientras el Papa predicaba la solidaridad ante una multitud de fieles, a pocos pasos del altar algunos invitados se beneficiaban de un trato especial.

Las fotos de la zona reservada se viralizaron rápidamente en redes sociales. La polémica se extendió desde la indignación popular hasta el Congreso argentino.