La Libertad Avanza busca dictamen en el Senado para avanzar con la suspensión de las PASO

El oficialismo convocó a una reunión de comisión para el martes y busca reunir los votos para aprobar el proyecto antes de fin de noviembre

El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso y puso en marcha una nueva instancia de negociación en el Senado. Para el próximo martes, La Libertad Avanza convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales con el objetivo de comenzar a discutir el proyecto que propone suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La convocatoria se produce después de las dificultades que enfrentó el oficialismo para retomar el debate sobre la reforma electoral en el Senado.

La estrategia parlamentaria apunta a conseguir un dictamen con el acompañamiento de los bloques aliados. De esa manera, el oficialismo pretende habilitar el debate en el recinto durante la última sesión del actual período ordinario, programada para el 26 de noviembre. Sin embargo, las diferencias del Gobierno con sus aliados por la eliminación de las PASO representan uno de los obstáculos para avanzar con el proyecto.

La Libertad Avanza busca aprobar la reforma electoral y negocia los votos para suspender las PASO

La aprobación de la iniciativa depende de los acuerdos que el Gobierno consiga construir con otras fuerzas políticas. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo mantiene conversaciones con los espacios aliados para reunir las adhesiones necesarias en ambas cámaras. En ese escenario, también resultan determinantes las negociaciones con los gobernadores para conseguir los votos en el Senado.

El proyecto requiere 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados para obtener la sanción. Por ese motivo, las negociaciones no se limitan a la discusión en comisión: La Libertad Avanza también necesita garantizar que contará con el respaldo suficiente cuando la propuesta llegue a los respectivos recintos.

La reunión del martes será clave para definir si el oficialismo consigue los respaldos necesarios para emitir dictamen. Ese paso le permitiría avanzar con su objetivo de llevar la iniciativa al recinto antes de que termine noviembre.

Qué dijo Martín Menem sobre los plazos para eliminar las PASO

En medio de las conversaciones parlamentarias, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó los plazos que maneja el oficialismo para avanzar con la reforma electoral. Según sostuvo, el Gobierno espera conseguir la media sanción en el Senado durante las próximas dos semanas, aunque ese escenario dependerá de los acuerdos que se alcancen con los distintos bloques.

"Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula", afirmó durante una entrevista con Radio Mitre.

Menem defendió la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y cuestionó que el Estado destine recursos al financiamiento de las internas partidarias. "Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato", sostuvo.

En esa misma línea, planteó: "No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, entonces vamos a estar cerca para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente y poder avanzar en la reforma electoral".

El titular de Diputados también reconoció que el resultado no depende solamente de la voluntad del Gobierno, sino de los acuerdos que logren construir los senadores. "Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión", señaló.

Qué cambios incluye la reforma electoral del Gobierno

La iniciativa que impulsa la Casa Rosada no se limita a las primarias. El proyecto de Reforma Electoral Integral, enviado al Congreso en abril de 2026, también contempla modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, las condiciones para constituir y mantener la personería jurídica de las agrupaciones y algunas reglas de representación electoral. Los principales ejes de la propuesta fueron detallados cuando Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma electoral que incluye cambios en las PASO y Ficha Limpia.

Entre sus objetivos centrales figura que cada fuerza política defina sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos, sin la obligación de participar de una instancia primaria nacional. La propuesta también busca modificar el esquema de aportes estatales y ampliar la participación del financiamiento privado, además de establecer mayores requisitos para el reconocimiento y la continuidad de los partidos.

Las PASO fueron creadas mediante la Ley 26.571, sancionada en 2009, y se aplicaron por primera vez en las elecciones nacionales de 2011. El mecanismo establece que las agrupaciones deben superar el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito correspondiente para competir en los comicios generales.

El antecedente más cercano es la suspensión de las PASO para las elecciones de 2025, aprobada en febrero de ese año mediante la Ley 27.783. Aquella decisión rigió para ese año electoral, pero no derogó el sistema de primarias. Por eso, el Gobierno necesita ahora una nueva ley para avanzar con una modificación permanente del régimen electoral.