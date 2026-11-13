El canciller pide ascenderlos en tiempo record y descartó a candidatos propuestos por la Junta Calificadora. Qué es el túnel del tiempo de Cancillería

La motosierra de Javier Milei se detuvo en la Cancillería. Mientras el Gobierno promueve ajustes del gasto público para el Presupuesto 2027, el canciller Pablo Quirno decidió impulsar el ascenso de 21 funcionarios del Servicio Exterior a la categoría de embajadores, en tiempo récord y con sospechas de "amiguismo", mediante dos nóminas remitidas con la designación de embajadores de su estrecha confianza que desataron una disputa con el peronismo en el Senado, que avisó que los rechazará.

Si bien, los embajadores se votan en el recinto por mayoría simple, las designaciones de Quirno dejaron afuera a embajadores cercanos a los bloques aliados del Senado. Según pudo saber iProfesional, el presidente de Unión por la Patria, José Mayans, le avisó a la senadora Patricia Bullrich, que no aprobará esos pliegos.

El Canciller quiere nombrar embajadores y genera tensión con el PJ en el Senado

Las listas de Quirno fueron enviadas el 16 de octubre último al Senado para designaciones con fecha al 1° de enero de 2026 y de 2027. Los nombres postulados para embajadores son de su íntima confianza y serían ascendidos en tiempos récord: hace apenas tres meses habían sido ascendidos a ministros de primera, el grado inferior.

Esa sospecha desató una disputa con el peronismo en el Senado, que no les prestará el acuerdo. Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, los nombramientos causaron fuerte controversia tambien en la Cancillería porque no se respetaron criterios de mérito y de equidad.

Quirno descartó candidatos propuestos por la junta calificadora del Ministerio para nombrar a sus preferidos Juan Manuel Navarro, vicecanciller, a Mariana Plaza, Francisco Tropepi y Natalia Gunski, entre otros.

Todos ellos más otros 17 postulantes tienen el grado de ministros de primera pese a que Navarro hace de vicecanciller, nombrado la semana última secretario de Relaciones Exteriores (era subsecretario). Mariana Plaza es embajadora ante Gran Bretaña y Tropepi es representante ante las Naciones Unidas.

Estos días son determinantes. La Comisión de Acuerdos del Senado, que no tiene presidente por la reciente muerte de Juan Carlos Pagotto, será presidida por el vice Maximiliano Abad y se reunirá el martes 17 y el miércoles 18 para tratar los pliegos de los nuevos propuestos.

La primera decisión fue descartar el tratamiento de 16 embajadores que habían quedado en un limbo desde 2025 cuando el Senado no trató sus pliegos.

En cambio, Quirno envio 21 nombramientos de embajadores y un centenar de nombramientos de escalafones inferiores. El conflicto con el peronismo data desde cuando el peronismo decidió no integrar la Comisión de Acuerdos por no respetar las mayorías y minorías.

Sin embargo, según confiaron fuentes del peronismo, "Mayans le avisó a Patricia Bullrich que no les va a aprobar los pliegos más cuestionados a Quirno y que todo lo que haga la comisión puede ser rechazado en el recinto del Senado".

El canciller ahora tiene dos frentes: uno interno del Palacio San Martín y el otro externo con los senadores de Unión por la Patria.

Dentro de la Cancillería, algunos señalan que Quirno sólo nombró a sus preferidos Navarro, Plaza, Tropepi y Gunski y le adjudican la ingeniería de todos los nombramientos a la embajadora Cristina Dellepiane, subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería. Quirno, Dellepiane y Plaza tienen estrecha confianza. "La que armó todo es Dellepiane, Quirno mira y aprueba", señalaron cinco fuentes de Cancillería.

La cercanía entre Quirno, Plaza y Dellepiane se remonta al gobierno de Mauricio Macri. En esos tiempos Quirno era jefe de Gabinete del entonces ministro de Finanzas Luis "Toto" Caputo, hoy en Economía. Quirno hizo nombrar a su hijo, que entonces tenía 26 años, Pablo Quirno (hijo) como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, un cargo altísimo para un joven que ni siquiera era diplomático.

En esa gestión, Quirno Junior tuvo problemas administrativos y fue acusado de cobrar horas extras que no le correspondían. El entuerto fue solucionado por Dellepiane y una subalterna de ese momento: Mariana Plaza.

A partir de allí, Quirno, Dellepiane y Plaza estrecharon fuertes vínculos. Plaza fue enviada a Londres en tiempos de Alberto Fernández, pero la gestión Milei la hizo embajadora y se le atribuye "la doctrina Plaza": no hablar de la soberanía sobre las Islas Malvinas y aceitar las relaciones comerciales y económicas con el Reino Unido. La acusan de "probritánica".

Esta doctrina quedó suspendida cuando Milei y Quirno avanzaron en una cruzada contra Gran Bretaña por la soberanía de Malvinas y sobre el proyecto petrolero Sea Lion, luego de que la selección argentina le ganó 2 a 1 a Reino Unido en el Mundial y los jugadores sacaron una bandera que decía "Las Malvinas son Argentinas" y despertaron un fervor nacionalista y soberanista.

"Vamos a rechazar todos los ascensos de embajadores que no hayan cumplido con al menos tres años como ministros de primera", señalan en el peronismo. No consideran razonable que, por amiguísimo, algunos diplomáticos asciendan en forma sumarísima.

Por ejemplo, Navarro, Tropepi y Gusnki fueron nombrados ministros de primera en agosto con fecha de enero de 2024 y en octubre, dos meses después, son propuestos como embajadores con fecha de 1° de enero de 2026. En la Cancillería Quirno y Dellepiane construyen un "túnel del tiempo", según ironizan embajadores descontentos.

Mariana Plaza también fue designada ministra recientemente y ahora propuesta a embajadora. Con el agregado de que el peronismo ya le rechazó el ascenso en 2025 y sus senadores recibieron decenas de cartas de Veteranos de Malvinas, que reclaman que no se premie a la autora de la "Doctrina Plaza".

El bloque peronista también apunta contra el actual cónsul en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé, a quien Quirno quiere ascender a embajador. La tropa conducida por Mayans acusa a Bartrolomé de atender a Quirno con favores turísticos en los viajes.

Por otro lado, Quirno tiene motosierra selectiva. Quiere nombrar a 21 embajadores en 2026 (11) y 2027 (10), el doble que los ex cancilleres Diana Mondino y Gerardo Werthein que nombraron seis embajadores en 2024 y en 2025, respectivamente.

Pero la controversia no se limita a la cantidad de ascensos. En los pasillos de Cancillería hablan de preferencias, amiguismos y descartes.

Uno de los aspectos más controvertidos es la utilización de fechas retroactivas para formalizar los ascensos. Algunos postulantes a embajadores, Navarro, Tropepi y Gunski, habían sido promovidos a ministros de primera mediante por el decreto 705/2026, del 4 de agosto de este año, pero con vigencia retroactiva al 1° de enero de 2024 "a los efectos de la antigüedad".

Sin haber transcurrido tres meses como ministros de primera fueron propuestos para embajadores, con fecha retroactiva al 1° de enero de 2026, mediante una resolución del 16 de octubre: allí comienza "el túnel del tiempo de Quirno".

La secuencia administrativa es llamativa: en los papeles, algunos diplomáticos habrían sido embajadores (1° de enero de 2026) antes de que se formalizara su nombramiento como ministros de primera (agosto de 2026, con fecha retroactiva a 2024).

La retroactividad no implica que los funcionarios comiencen a cobrar el sueldo de embajador desde enero de 2026. La nueva remuneración comenzará cuando se firme su decreto como embajador luego del acuerdo del Senado, pero de todos modos genera controversias en el cuerpo diplomático porque marca antigüedad en el cargo que no tienen.

El caso de Mariana Plaza es diferente: había sido nombrada ministra seis meses antes, pero los senadores peronistas y los diplomáticos le asignan las mismas acusaciones. Ademas, critican que Quirno no atendió la lista sugerida por la junta calificadora de la Cancillería, lo cual no deja de ser una atribución del canciller, pero se estila algo más de recato.

Navarro se convirtió en mano derecha de Quirno porque le salva sus cuestiones administrativas. La semana última Quirno lo ascendió de subsecretario a secretario de Relaciones Exteriores mediante el decreto 1323/2026 y lo formalizó como vicecanciller, función que cumplía de antes de hecho y todo ello sin ser aun embajador. Por ahora, no designó un reemplazante en la subsecretaría.

Los preferidos de Pablo Quirno

La primera nómina de once embajadores propuestos por Quirno en la resolución del 16 de octubre último, con vigencia solicitada desde el 1° de enero de 2026, incluye a Juan Manuel Navarro, Mariana Plaza, Francisco Tropepi, Luis Fernando Del Solar Dorrego y Gerardo Díaz Bartolomé. Ellos ingresaron en lugar de otros cinco propuestos por la junta calificadora, que fueron postergados.

A ellos se suman María Gabriela Quinteros, Mariano Simón Padros, Alejandro Herrero, Ana de la Paz Tito, Samuel Ortiz Basualdo y Sandra Rosana Pitta, tambien propuestos al Senado y con la venia de la junta calificadora.

Entre los diplomáticos que fueron desplazados de las nóminas originales figuran Sergio Pérez Gunella, Georgina Fernández Distefano, Guillermo Nicolás, Fernando Bompadre y Sergio Luis Iaciuk. Todo esto lo examina el peronismo en el Senado, donde huelen sangre por los últimos traspiés de Milei y de Quirno en política exterior: Estados Unidos, Brasil, España y Paraguay donde sus aliados perdieron.

El desplazamiento de esos embajadores desairados tambien tiene consecuencias en el aumento del gasto en sueldos. La ley del Servicio Exterior, número 20.957, establece en su artículo 17 un mecanismo de protección para los funcionarios incluidos en una propuesta de ascenso que finalmente no son promovidos por decisión del Poder Ejecutivo o por causas ajenas a su responsabilidad.

El artículo dispone que esos diplomáticos "tienen derecho a percibir un suplemento equivalente al 50% de la diferencia entre su haber mensual y el correspondiente a la categoría inmediata superior".

La consecuencia contradice el paradigma de la motosierra y la reducción del gasto público como bandera: Quirno terminará generando un costo adicional para el Estado como consecuencia de alterar la lista de la Junta Calificadora. Y ademas nombrara a 21 embajadores que es un número excepcionalmente alto para un solo año.

La segunda lista de diez embajadores para 2027

Otra resolución del 16 de octubre enviada al Senado también contempla una segunda nómina de diez funcionarios que Quirno pretende promover a embajadores a partir del 1° de enero de 2027. Los nombres son Máximo Gowland, José María Arbilla, Jorge Jordán, Atilio Berardi Hueda, Rodrigo Bardoneschi, María Pérez Colman, Ana Cachaza, Gabriela Martinic, Julio César Mercado y Natalia Gunski.

La inclusión de Gunski vuelve a despertar cuestionamientos. La diplomática había sido promovida a ministra de primera tambien mediante el decreto 705/2026 de agosto último, con retroactividad al 1° de enero de 2024, y ahora aparece entre los candidatos a la máxima categoría en tiempo record.

Otros 16 pliegos que siguen en el limbo y descartados

La disputa por los nuevos ascensos se superpone con otro problema que arrastra la Cancillería desde las gestiones anteriores: 16 pliegos de diplomáticos propuestos durante 2024 y 2025 continúan sin resolución parlamentaria. De acuerdo con los antecedentes recopilados, las nóminas originales contenían 43 propuestas de ascenso. El Senado trató 27 y dejó otras 16 pendientes.

Entre los funcionarios afectados aparecen Diego Boriosi, Gabriel Herrera, Rodrigo Miranda, Cecilia Meirovich, Vanesa Romani, Mariel Ruffet, José Flores, Lescano Molina, Bandura, Gustavo Adise, Mercedes Arbasetti Sanz, González Alemán, De Angelis, Pablo Etcheverry, Lucas Gioja y María Rivero.

Los diplomáticos sostienen que sus legajos no registran sanciones ni impugnaciones que justifiquen el estancamiento de sus promociones y que cumplen con las condiciones profesionales para acceder a los ascensos.

Sin embargo, al no haber sido tratados ni devueltos a Cancillería, sus expedientes permanecen en una situación administrativa incierta. Tampoco habrían sido incorporados a las nuevas nóminas de 2026 y 2027. La última novedad es que la Comisión de Acuerdo los sacó del Orden del Día.

Todos los ascensos propuestos por Quirno y Dellepiane todavía no fueron tratados por el Senado. La demora parlamentaria responde, entre otros factores, a las tensiones políticas entre la Casa Rosada y el peronismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y a la situación de la Comisión de Acuerdos, que quedó sin presidente tras el fallecimiento de Juan Carlos Pagotto, el 29 de septiembre.

La definición de los pliegos dependerá ahora de la agenda parlamentaria y de la capacidad del oficialismo para reunir los acuerdos necesarios. La paradoja saltó a la discusión entre embajadores y con el peronismo. El Gobierno hizo de la motosierra su bandera, pero aumenta gastos y nombramientos en la Cancillería.