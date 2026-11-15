La gestión Milei anunció sanciones y denuncias penales contra la firma británica por operaciones aéreas que considera no autorizadas

El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra Thales UK Limited por vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, en Chile, que habrían sido realizados sin autorización de las autoridades nacionales. La decisión suma un nuevo capítulo a las tensiones por la soberanía del archipiélago y pone bajo observación a una compañía que también presta servicios tecnológicos a las fuerzas británicas en el Atlántico Sur.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente el 11 de noviembre de 2026. Según el anuncio oficial, las autoridades detectaron operaciones aéreas en la ruta entre las islas y la ciudad chilena mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido, por lo que Javier Milei ordenó avanzar con acciones administrativas, judiciales y diplomáticas.

El comunicado oficial no detalló la cantidad de vuelos identificados, las fechas de las operaciones ni el propósito de los traslados. Tampoco estableció que las aeronaves transportaran equipamiento militar o que los viajes estuvieran relacionados con los servicios que la compañía presta al Ministerio de Defensa británico.

El caso adquiere relevancia por otro vínculo de Thales con el archipiélago: la empresa fue seleccionada para mantener las redes de comunicaciones de la base militar británica de Monte Agradable, una de las principales instalaciones del Reino Unido en las Islas Malvinas. El contrato, que también comprende una base aérea en Gibraltar, asciende a 6.894.400 libras esterlinas antes de aplicar impuestos.

Por qué Argentina investiga a Thales por sus vuelos a Malvinas

La decisión del Gobierno se conoció a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y fue ratificada en la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, del 11 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, se detectaron operaciones de Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas, realizadas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas.

Frente a esa situación, el Presidente instruyó a los equipos de Gobierno a iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de las gestiones diplomáticas.

La comunicación oficial sostuvo que la Argentina utilizará las herramientas administrativas y jurídicas disponibles para defender sus derechos soberanos sobre el territorio y los espacios marítimos circundantes.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre el objetivo de los vuelos ni sobre la eventual carga transportada. Tampoco se informó qué organismo tendrá a su cargo cada una de las actuaciones o cuáles podrían ser las sanciones concretas para la compañía.

El episodio se produce en un contexto de mayor actividad diplomática y jurídica de la administración de Milei en torno a Malvinas. Entre otras medidas, el Gobierno impulsa acciones contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las áreas marítimas en disputa y cuestiona el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.

El contrato millonario de Thales con las fuerzas británicas en Malvinas

La investigación argentina coincide con la continuidad de los negocios de Thales UK con el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Según la documentación de contratación publicada el 4 de septiembre de 2026 por Defence Equipment and Support (DE&S), organismo encargado de las adquisiciones y el sostenimiento de equipamiento de defensa británico, la compañía fue seleccionada para prestar soporte técnico a las redes de comunicaciones de Monte Agradable y de la base aérea de Gibraltar.

El contrato tiene un valor de 6.894.400 libras esterlinas sin contar impuestos y fue adjudicado mediante un procedimiento directo, bajo el argumento de que existe un único proveedor técnicamente capacitado para realizar el trabajo.

El período inicial de ejecución está previsto entre el 1 de abril de 2027 y el 30 de septiembre de 2028, con una opción de extensión por un año adicional.

El servicio comprende el mantenimiento de las redes SDH (Synchronous Digital Hierarchy), una tecnología de telecomunicaciones que permite transportar información, voz y datos entre distintos puntos de una infraestructura.

En el caso de Monte Agradable, el sistema funciona como una red de transporte de datos que conecta diferentes nodos de la instalación militar y permite mantener la comunicación entre sus usuarios.

La documentación británica señala que la infraestructura utiliza componentes SAGEM que ya no se encuentran en producción y configuraciones específicas desarrolladas originalmente por Thales. La compañía participa en el diseño y el soporte técnico de esa red desde 2001.

Por esa razón, el Ministerio de Defensa británico justificó la contratación directa al considerar que reemplazar al proveedor implicaría dificultades técnicas desproporcionadas. También indicó que Thales dispone del único sistema de capacitación y desarrollo necesario para formar especialistas en el mantenimiento de esa tecnología.

Qué función cumple la red de comunicaciones en la base militar de Monte Agradable

Monte Agradable es la principal instalación militar británica en las Islas Malvinas. Allí se concentran capacidades aéreas, logísticas y de vigilancia que sostienen la presencia permanente del Reino Unido en el Atlántico Sur.

Entre los medios militares desplegados se encuentran cuatro cazas Eurofighter Typhoon FGR4 de la 1435 Flight, que cumplen tareas de Alerta de Reacción Rápida (QRA), además de aeronaves destinadas al transporte y al apoyo logístico.

El complejo también se articula con Mare Harbour, el puerto utilizado para recibir abastecimientos y sostener las operaciones británicas en el archipiélago.

En ese esquema, las redes de comunicaciones cumplen una función de infraestructura: permiten transportar información entre los distintos nodos y mantener conectados a los usuarios de la base.

No obstante, el contrato publicado por las autoridades británicas no especifica qué sistemas militares utilizan esa red ni asigna a Thales responsabilidades sobre el control de los cazas, los radares o las operaciones de combate.

La adjudicación por casi 6,9 millones de libras evidencia la importancia que el Ministerio de Defensa británico atribuye al mantenimiento de esta infraestructura, incluso cuando utiliza tecnología considerada heredada o desactualizada.

Qué relación hay entre los vuelos de Thales y su contrato militar en Malvinas

Los dos hechos permiten identificar distintos vínculos de Thales UK con las actividades británicas en el Atlántico Sur, aunque vale aclarar sus alcances.

Por un lado, el Gobierno argentino investiga las operaciones aéreas entre Malvinas y Punta Arenas, que considera realizadas sin autorización nacional. Por otro, la documentación pública del Reino Unido confirma que la compañía tiene a su cargo el soporte técnico de una red de comunicaciones instalada en Monte Agradable.

Sin embargo, no hay información oficial que permita afirmar que los vuelos investigados estuvieran vinculados con el contrato de mantenimiento, que transportaran componentes para esa infraestructura o que formaran parte de una operación militar.

La conexión entre ambos asuntos es la presencia de la misma compañía en dos actividades relacionadas con el archipiélago: las operaciones aéreas que motivaron la reacción argentina y el sostenimiento tecnológico de una instalación militar británica.

El caso suma así otro elemento a la agenda diplomática entre Buenos Aires y Londres, en un momento en que la administración de Milei busca reforzar los reclamos argentinos sobre Malvinas mediante herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas.