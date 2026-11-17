El diputado del PRO mencionó 2027 y 2031 como posibles horizontes y no descartó competir en una interna contra el actual jefe de gobierno

Jorge Macri ya está al tanto de su intención de competir.

No descarta una interna del PRO contra Jorge Macri para 2027 o 2031.

Fernando de Andreis manifestó su intención de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no descartó enfrentar al actual mandatario porteño, Jorge Macri, en una interna del PRO.

El diputado nacional mencionó las elecciones de 2027 y 2031 como posibles horizontes, aunque aclaró que no tiene apuro para definir una eventual candidatura. "A mí me gustaría ser candidato a jefe de Gobierno. Más adelante, veremos cuándo", afirmó en declaraciones radiales.

También contó que decidió volver a dedicarse de lleno a la política y aseguró que Jorge Macri conoce sus intenciones: "Jorge sabe que quiero ser candidato".

De Andreis no descartó competir contra Jorge Macri en una interna

Consultado sobre la posibilidad de disputar una interna partidaria con el actual jefe de Gobierno, De Andreis respondió que no descarta ese escenario, aunque evitó anticipar una definición.

La declaración abre la posibilidad de que el PRO tenga más de un dirigente interesado en competir por la Ciudad en las próximas elecciones, aunque, de momento, no implica necesariamente que haya una interna ni una candidatura formalizada.

Cabe recordar que Jorge Macri ya confirmó que buscará la reelección en 2027. En junio, el mandatario porteño expresó su intención de continuar otros cuatro años al frente de la administración de la Ciudad.

Qué había dicho De Andreis sobre la reelección de Jorge Macri

Las declaraciones actuales se conocen después de otras definiciones del diputado sobre el futuro político del PRO en la Ciudad. En febrero, De Andreis había respaldado la continuidad de Jorge Macri y sostuvo que Mauricio Macri apoyaría su intento de conseguir un segundo mandato.

También había argumentado que los procesos de gestión suelen necesitar ocho años para consolidarse. En septiembre, en otra entrevista, De Andreis planteó la posibilidad de una fórmula compartida entre Jorge Macri y Pilar Ramírez, referente de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

En ese momento sostuvo que, si se alcanzaba un acuerdo electoral entre ambos espacios, el candidato a jefe de Gobierno debía ser definido por el PRO.

A su vez, también había hecho declaraciones sobre Horacio Rodríguez Larreta, uno de los fundadores del PRO, quie se alejó del partido y compitió con una lista propia en las elecciones legislativas porteñas de 2025.

En esta línea, el diputado seguró que le gustaría que el exjefe de Gobierno regresara al espacio, aunque cuestiónó su comportamiento desde que se alejó del partido. "A mí me gustaría [que vuelva]. Pero con sus declaraciones no ayuda", sostuvo.

Con estas nuevas declaraciones, se suma un nuevo nombre a la discusión por la eventual sucesión porteña. No obstante, el propio de Andreis no precisó si competirá en 2027 o esperará a 2031, como tampoco tiene la confirmación sobre un eventual apoyo de Mauricio Macri. A su vez, contó que el jefe de gobierno conoce sus intenciones. "Jorge sabe que quiero ser candidato", concluyó.