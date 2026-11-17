APJ Gas cuestionó los cambios en materia laboral. Aseguró que "hay un modelo de organización que está deteriorando las condiciones de seguridad"

La explosión en Lanús, que dejó un muerto y varios heridos (algunos de gravedad) generó la reacción de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas) que denunció que la tragedia "expone las consecuencias de años de tercerización y precarización en la actividad".

En primer término, manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias, pero advirtió que el acompañamiento no puede significar silencio frente a lo sucedido. Expresó que "el respeto hacia ellos no implica silencio" y exigió el "pronto esclarecimiento" del episodio, con información transparente y una investigación que permita reconstruir la cadena de decisiones y determinar las responsabilidades en todos sus niveles.

Cómo están las condiciones de seguridad, según el gremio

El sindicato solicitó un urgente cambio en las políticas que rigen el servicio público de distribución de gas natural, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), remarcando que el hecho no puede analizarse en forma aislada ni atribuirse a una fatalidad, sino que "a las claras hay un modelo de organización de la actividad que viene deteriorando las condiciones de seguridad".

En esa línea criticó el modelo de tercerización que las concesionarias de distribución de gas natural desarrollan en el AMBA desde la privatización del servicio, subrayando que se trata de una política que "profundiza la precarización, fragmenta los controles del cumplimiento de la actividad, impide un código común en la aplicación de normas de seguridad y subestima la importancia de la capacitación continua y el traspaso de la experiencia acumulada por sus trabajadores".

El secretario General del gremio, Rubén Ruiz, declaró que "venimos advirtiendo sobre las consecuencias" de ese esquema y recordó que "en varias oportunidades denunciamos las irregularidades y los métodos de trabajo de las empresas contratistas". Entre ellas mencionó a Exgadet, firma contratada por Metrogas y Naturgy Ban, sobre cuyas prácticas aseguró haber realizado reclamos sin obtener respuestas.

Gremio asegura que ya habían denunciado a las tercerizadas

Desde la APJ GAS aseguraron que "en varias oportunidades realizamos denuncias de las irregularidades y los métodos de trabajo de las empresas tercerizadas como Exgadet. No fuimos escuchados por las empresas concesionarias del servicio ni por el Estado", agregando que "las consecuencias son claras: las víctimas somos los trabajadores del gas natural y los usuarios".

Avisaron además que "lo que ocurrió no fue un hecho inesperado del destino. Es la consecuencia de una sistemática estrategia de tercerización" vinculando directamente la tragedia con las decisiones que adoptan las empresas concesionarias para organizar las tareas sobre las redes de distribución.

En esa línea, el sindicato advirtió que los riesgos de la actividad deben ser minimizados mediante controles, capacitación y criterios de seguridad compartidos. Al respecto planteó que "nuestras tareas llevan incluidas un riesgo permanente que debe ser minimizado".

Rechazo a la precarización. "El gas no perdona"

Ruiz sostuvo que "tercerizar la actividad para mantener la precarización de miles de trabajadores es un camino de ida que tiene un alto costo humano e impide unificar criterios, sostener una política única de seguridad y transmitir experiencia".

En forma contundente, planteó: "Lo dijimos y lo repetimos: el gas no perdona. No es un instante. Es un encadenamiento de decisiones que toman las autoridades de las empresas privadas y repercute en el servicio".

Por último, reiteró su demanda a las distribuidoras y solicitó una modificación urgente de las políticas que rigen la actividad, detallando que "Metrogas y las distribuidoras de gas natural lo saben. El camino es otro. Hay que recorrerlo con urgencia".