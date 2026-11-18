Empresas como YPF ocultan información sobre sus gastos publicitarios, manteniendo el secretismo en una estructura que favorece a medios y plataformas digitales.

La pauta no desapareció, sino que cambió su circuito administrativo a través de organismos estatales y la agencia APE, sumando un gasto multimillonario.

El relato de Milei sobre la eliminación de la pauta oficial es falso; el Estado gestionó $90.400 millones en publicidad desde 2023.

Se desmorona otro de los relatos centrales de Javier Milei. El Presidente asumió su gestión en diciembre de 2023 con una consigna que convirtió en bandera política: «No hay pauta oficial». Con ese argumento, el líder libertario acusó reiteradamente a medios de comunicación y periodistas de "extorsionar" al Estado a cambio de publicidad, criticó el gasto bonaerense en pauta oficial de Kicillof y se presentó como el primer mandatario que había terminado con la distribución de avisos y dinero público a la prensa. Sin embargo, los datos duros de la administración dicen todo lo contrario: distribuyó al menos $90.400 millones desde que asumió en 2023, pero puede ser mucho más.

Los documentos oficiales desnudaron que la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.) distribuyó más de $90.400 millones en publicidad de distintos organismos y empresas estatales durante 2024, 2025 y los primeros nueve meses de 2026.

Según pudo reconstruir iProfesional a partir de un pedido de acceso a la información pública, la agencia APE S.A.U. (ex agencia de publicidad de la ex agencia de noticias estatal Télam) gestionó esa enorme cifra de dinero en auspicios de organismos públicos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco de la Nación Argentina (BNA), el Ministerio del Interior y otros once entes estatales.

Los medios de comunicación que proveen servicios publicitarios al Estado a través de APE S.A.U. son diarios nacionales, portales de Internet de diversas audiencias y canales de televisión. También aparecen plataformas internacionales como Facebook, Instagram y Google, además de agencias intermediarias de publicidad que reciben importantes sumas y pueden administrar o redistribuir campañas entre distintos medios y soportes como canales de streaming o periodistas individuales, que no están mencionados porque cada agencia maneja los suyos.

Sin embargo, esa es solamente una parte del circuito de publicidad estatal. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa en la que el Estado tiene el 51% de las acciones y los accionistas privados el 49% restante, podría distribuir una cifra igual o incluso superior. Pero la petrolera de bandera se negó a responder el pedido de acceso a la información pública presentado el 3 de julio último.

La empresa YPF, la que más factura en el país, tampoco quiso informar cuánto ganan los miembros de su directorio nombrados políticamente por Milei y se escudó en que es una empresa privada, aunque tiene mayoría estatal.

La facturación anual de YPF S.A. cerró en u$s18.448 millones durante el ejercicio fiscal completo de 2025, y en los últimos doce meses hasta septiembre de 2026 sus ingresos acumulados ascendieron a u$s22.633 millones.

La publicidad de YPF está bajo la órbita del director de Asuntos Institucionales, Guillermo Garat, hombre vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, que es quien maneja los destinatarios de esa pauta, entre los que se destacan medios afines a los libertarios de menor audiencia como La Derecha Diario y Riojalandia, un portal cercano a Martín Menem en La Rioja, entre todos los medios nacionales.

El Gobierno derivó la consulta pero YPF nunca respondió

El primer pedido de información fue formulado por iProfesional ante la Jefatura de Gabinete de Ministros en junio último, entonces a cargo de Manuel Adorni, luego sucedido el 27 de ese mes por Diego Santilli, pero los funcionarios intermedios derivaron la solicitud a la mesa de entradas de YPF.

Desde entonces, iProfesional envió reiterados pedidos por correo electrónico a su titular, Leandro Van de Griendt, sin obtener respuestas. El último correo fue enviado este martes por la tarde, pero tampoco había sido contestado al cierre de esta información. En cambio, la Jefatura de Gabinete derivó la consulta a APE S.A.U., la agencia que heredó las funciones de comercialización publicitaria de la vieja Télam y que organiza parte de la distribución de la publicidad estatal nacional.

Es cierto que el Gobierno dejó de distribuir publicidad bajo el sello directo de la Presidencia de la Nación. Ese es el argumento que utiliza Milei para sostener que eliminó la pauta oficial. Pero los avisos públicos siguen existiendo y se canalizan a través de organismos y empresas estatales, con APE S.A.U. como una de las agencias intermediarias, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Aunque se frenó el esquema presidencial, la medida provocó el impacto de la quita de pauta en Clarín y otros grupos de comunicación. Así. el Gobierno dejó de distribuir publicidad bajo el sello directo de la Presidencia de la Nación y este es el argumento que utiliza Milei para sostener que eliminó la pauta oficial. Pero los avisos públicos siguen existiendo y se canalizan a través de organismos y empresas estatales, con APE S.A.U. como una de las agencias intermediarias, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Como latiguillo contra los periodistas, Milei repite una de sus máximas más agresivas: «No odiamos lo suficiente a los periodistas». Los acusa de publicar información crítica del Gobierno, con independencia de las propias percepciones libertarias sobre la gestión, y suele calificarlos de "ensobrados", para afirmar sin pruebas que cobran sobres con dinero de la oposición, o afirmar que "lloran pauta". Según su argumentación, el recorte de publicidad oficial habría dejado a los medios sin esos ingresos y explicaría sus críticas al Presidente.

Pero los registros oficiales muestran que la publicidad estatal no desapareció. Cambió de circuito, de organismos anunciantes y de mecanismos de contratación. Entre los proveedores y destinatarios de las campañas aparecen algunos de los principales medios de comunicación del país.

Los 14 organismos y empresas estatales que figuran en la información suministrada son:

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)

Banco de la Nación Argentina (BNA)

Ministerio del Interior

Administración General de Puertos S.A.U.

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT)

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Energía Argentina S.A. (ENARSA)

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

Ministerio de Justicia

Nación Seguros S.A.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA)

Secretaría de Energía

Tribunal Fiscal de la Nación

Los $90.402 millones de publicidad oficial distribuidos por APE

La respuesta de APE al pedido de acceso a la información pública permite reconstruir cuánto dinero gestionó la agencia durante los tres períodos consultados, qué proveedores participaron y qué importes aparecen registrados para determinados medios de comunicación y plataformas digitales.

El detalle anual es contundente:

2024: $15.388.599.837,21

2025: $43.221.987.942,72

2026 (hasta el 30 de septiembre): $31.791.787.966,26

TOTAL: $90.402.375.746,19

Se trata de importes netos de publicidad gestionada. El año de mayor inversión fue 2025, cuando se superaron los $43.221 millones, precisamente el año de las elecciones legislativas en las que Milei puso en juego la legitimidad política de su administración.

Hay otro dato relevante: en apenas nueve meses de 2026, la publicidad gestionada alcanzó casi $31.800 millones. Es decir, prácticamente duplicó el volumen registrado durante todo 2024. La comparación entre los tres ejercicios permite advertir que el discurso de la eliminación de la pauta no se corresponde con la existencia de un circuito publicitario estatal que continuó funcionando y movilizó cifras multimillonarias.

APE dice que no tiene presupuesto propio para publicidad

Una aclaración importante de la respuesta oficial es que APE informó expresamente que no tiene presupuesto propio destinado a contratar publicidad como anunciante ni registra ejecución presupuestaria por ese concepto.

¿Qué significa esto? Que APE no es necesariamente quien decide cuánto gastar ni qué campaña realizar. Su función es actuar como intermediaria dentro del circuito comercial de publicidad estatal. En términos sencillos, el mecanismo funciona así:

Anunciante: el organismo o empresa estatal que necesita realizar una campaña y aporta los recursos. Por ejemplo, ARCA, Banco Nación o el Ministerio del Interior

el organismo o empresa estatal que necesita realizar una campaña y aporta los recursos. Por ejemplo, ARCA, Banco Nación o el Ministerio del Interior APE S.A.U.: la agencia que organiza, canaliza y gestiona las operaciones publicitarias

la agencia que organiza, canaliza y gestiona las operaciones publicitarias Proveedor: la persona jurídica registrada que presta o instrumenta el servicio publicitario

la persona jurídica registrada que presta o instrumenta el servicio publicitario Medio o soporte: el diario, canal de televisión, portal de Internet, red social o plataforma digital donde finalmente se publica el aviso

El objeto social de la agencia incluye elaborar, producir, comercializar y distribuir material publicitario nacional e internacional, tanto en la Argentina como en el exterior. Por eso, los $90.402 millones no deben interpretarse como dinero que APE gastó de su propio presupuesto, sino como publicidad de organismos y empresas públicas que fue gestionada a través de esa estructura.

Las cuatro agencias que recibieron más de $14.117 millones

La documentación oficial individualiza cuatro proveedores expresamente mencionados en el pedido de información. Los importes netos acumulados durante los períodos consultados son los siguientes:

Wedoit S.R.L.: $5.810.775.844

Furio S.R.L.: $1.104.060.500

Latinmedios.com S.A.: $1.326.856.886

Programatic: $5.875.852.125

Total de los cuatro proveedores: $14.117.545.355

La cifra supera los $14.117 millones y representa una porción significativa del volumen publicitario gestionado por APE. El dato merece atención porque permite identificar a algunas de las empresas que participaron del circuito de contratación de publicidad estatal y dimensionar los recursos que pasaron por sus estructuras comerciales.

Sin embargo, hay una distinción que la agencia señala: una empresa registrada como proveedora no necesariamente es el medio que publica el aviso ni recibe directamente el importe final de una campaña, sino que puede ser una agencia de publicidad que la canaliza como intermediaria.

Cuánto recibieron los principales medios de comunicación

Uno de los capítulos más importantes de la respuesta oficial es el detalle de los importes netos registrados para los medios, portales y plataformas digitales expresamente incluidos en el pedido de información.

Los datos permiten comprobar que entre los destinatarios de la publicidad estatal figuran medios de distintas líneas editoriales, canales de televisión y grandes plataformas internacionales.

Diarios, portales y medios digitales:

Por separado, el informe de APE S.A.U. informó que el portal Riojalandia.com.ar recibió $6.033.333,05 de distintos entes, lo cual es significativo porque es un sitio Web de La Rioja y no cuenta con mayor audiencia y pertenece a Ángel Gabriel Bustos, productor radial, comunicador e influencer de La Rioja vinculado a Martín Menem y al espacio político La Libertad Avanza. Si uno ingresa a https://riojalandia.com.ar/ su portada está cubierta en forma completa por dos avisos de YPF.

Televisión y señales de noticias:

La Nación +: $1.035.367.100

C5N: $827.789.000

A24: $809.935.000

C5N.com: $168.628.117

Plataformas digitales:

Facebook: $2.026.730.720,02

Facebook/Instagram: $5.637.098.819,99

Instagram: $2.337.746,40

Google: $6.431.950.272,84

Entre los importes individualizados sobresalen las plataformas digitales y los servicios de publicidad programática, en línea con la afinidad que Milei expresa con las empresas tecnológicas y las redes sociales como canalización de pauta publicitaria. Las pautas en las redes sociales tienen una difusión capilar como ninguna otra.

Los nueve registros de mayor volumen consignados en la documentación son:

Google Ads: $6.431.950.272,84

Publicidad programática (Programatic): $5.875.852.125,21

Facebook/Instagram: $4.971.871.702,19

LaNación.com.ar: $2.482.030.252,17

Facebook: $2.026.730.720,02

Clarín.com: $1.869.259.373,70

La Nación +: $1.035.367.100

C5N: $827.789.000

A24: $809.935.000

Los montos reflejan una característica central del mercado publicitario actual: una parte importante de la inversión estatal ya no se concentra exclusivamente en diarios impresos y canales de televisión, sino que también se dirige a buscadores de internet, redes sociales y sistemas automatizados de distribución de anuncios.

Hay, no obstante, una advertencia para interpretar correctamente los registros. Facebook, Facebook-Instagram y Facebook / Instagram aparecen como tres denominaciones diferentes. Lo mismo sucede con La Nación, La Nación.com.ar y La Nación +, o con C5N y C5N.com. No corresponde asumir que cada denominación representa necesariamente una empresa diferente. Varias pueden corresponder a una misma compañía o grupo empresario.

APE S.A.U. explicó que conserva las denominaciones originales con las que cada operación fue cargada en sus sistemas y que no puede atribuir identidades societarias que no surjan de esos registros.

Cómo funciona el circuito de distribución de la publicidad oficial

La respuesta de APE introduce una distinción fundamental para entender cómo funciona la distribución de publicidad oficial. Una agencia proveedora puede administrar una campaña, contratar espacios publicitarios y canalizar operaciones hacia diferentes medios. Por eso, el monto facturado por un proveedor no necesariamente equivale al dinero que termina recibiendo cada medio.

La Agencia distingue tres categorías:

Anunciante: el organismo público que financia la campaña

el organismo público que financia la campaña Proveedor: la empresa registrada que instrumenta la prestación del servicio. Puede ser una agencia o medio

la empresa registrada que instrumenta la prestación del servicio. Puede ser una agencia o medio Medio: el soporte donde se publica o transmite el aviso

La propia APE advierte que una empresa identificada como proveedora no necesariamente es el medio que difunde la publicidad. Tampoco puede afirmarse automáticamente que todos los proveedores sean intermediarios o que reciban directamente la totalidad de la inversión.

La relación debe reconstruirse operación por operación, identificando quién contrató, quién facturó y dónde terminó publicada cada campaña. Esa información en detalle no está suministrada, pero el informe sirve para aproximar los montos que maneja Milei pese a su relato oficial.

Esta información es especialmente relevante para determinar si existen empresas que funcionan como intermediarias entre el Estado y los medios de comunicación y cuál es el destino final de cada peso de publicidad pública.

YPF: la otra gran caja publicitaria que no aparece en los registros

El caso de YPF merece un capítulo aparte. Uno de los puntos específicos del pedido de información era conocer cuánto dinero destinó la petrolera estatal a publicidad, qué empresas contrató y cuáles fueron los medios y plataformas elegidos. La respuesta de APE fue concreta: durante los períodos consultados, YPF S.A. no tramitó su pauta publicitaria a través de esa agencia.

Por ese motivo, APE no dispone de información sobre:

Las campañas publicitarias realizadas directamente por YPF

Los proveedores contratados por la petrolera

Los medios de comunicación utilizados

Las plataformas digitales contratadas

Los importes pagados directamente por publicidad

Esto no significa que YPF no haya realizado publicidad. Significa que sus operaciones no fueron gestionadas por APE y, por lo tanto, no aparecen en los registros de los $90.402 millones. La diferencia es fundamental: la cifra informada no incluye necesariamente toda la publicidad contratada por las empresas estatales y por el Gobierno para pautar en medios.

En el caso de YPF, la falta de respuesta al pedido de acceso a la información pública impide conocer cuánto dinero distribuyó efectivamente la compañía.

La falta de información sobre YPF deja abierta una pregunta central: ¿cuánto dinero adicional distribuyó el Estado a través de una de sus empresas más importantes sin pasar por la agencia que centraliza parte de la publicidad oficial?

En consecuencia, los $90.402 millones no representan necesariamente todo el dinero que el Estado argentino destinó a publicidad durante esos años. Son exclusivamente las operaciones registradas y gestionadas por APE S.A.U.

En otras palabras, el Gobierno puede exhibir que dejó de distribuir avisos directamente desde la Presidencia, pero eso no significa que haya eliminado la publicidad estatal ni que haya desaparecido el gasto público destinado a los medios de comunicación.

Cómo se obtuvo la información y qué dice la ley

La investigación se inició a partir de una solicitud presentada como pedido de acceso a la información en el marco de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. La norma fue sancionada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri por el Congreso de la Nación, con el impulso de la entonces subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Marina Carbajal, fallecida el 1° de mayo de 2018.

La ley establece el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información de los organismos públicos, con el objetivo de garantizar la transparencia de los actos de Gobierno y permitir el control de los recursos del Estado.

En este caso, la documentación obtenida permitió reconstruir una parte del circuito de publicidad oficial que el discurso presidencial presenta como eliminado.

La contradicción de Milei: no eliminó la pauta, cambió el circuito

Los documentos oficiales permiten establecer conclusiones concretas:

$90.402.375.746,19: publicidad gestionada por APE entre 2024 y septiembre de 2026

publicidad gestionada por APE entre 2024 y septiembre de 2026 2025: fue el año de mayor inversión, con $43.221.987.942,72

fue el año de mayor inversión, con $43.221.987.942,72 $31.791.787.966,26: publicidad gestionada durante los primeros nueve meses de 2026

publicidad gestionada durante los primeros nueve meses de 2026 $14.117.545.355,58: suma conjunta de los cuatro proveedores individualizados: WEDOIT, FURIO, LATINMEDIOS.COM y Programatic

suma conjunta de los cuatro proveedores individualizados: WEDOIT, FURIO, LATINMEDIOS.COM y Programatic Google Ads: aparece con $6.431.950.272,84

aparece con $6.431.950.272,84 Programatic: registra $5.875.852.125,21

registra $5.875.852.125,21 Facebook / Instagram: figura con $4.971.871.702,19

figura con $4.971.871.702,19 La Nación.com.ar: registra $2.482.030.252,17

registra $2.482.030.252,17 Clarín.com: aparece con $1.869.259.373,70

YPF: no canalizó su publicidad a través de APE durante los períodos consultados y no respondió el pedido de información sobre sus propios gastos.

Los $90.402 millones: no representan el gasto publicitario total del Estado argentino, sino solamente el gestionado por APE.

La contradicción política es evidente. Milei convirtió la eliminación de la pauta oficial en una de las principales banderas de su relación con el periodismo. Acusó a los medios de depender del dinero público y presentó el corte de la publicidad de la Presidencia como una demostración de independencia frente a la prensa.

Pero la información oficial muestra que durante su Gobierno se gestionaron más de $90.400 millones en publicidad de organismos y empresas estatales. No desapareció la publicidad. No desaparecieron los anunciantes públicos. Tampoco desaparecieron los proveedores ni los medios que reciben avisos del Estado. Lo que cambió fue el circuito administrativo por el cual se distribuyen esos recursos.

La diferencia entre decir que "no hay pauta oficial" y administrar un sistema que distribuyó más de $90.400 millones en tres años desde 2023 no es una cuestión semántica. Es una contradicción política, económica y de transparencia que el Gobierno todavía tiene que explicar.