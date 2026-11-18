Mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia abordan límites al despliegue nuclear y crisis en Ucrania con Irán como foco regional clave

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin, protagonizarán este jueves en Shenzhen un encuentro trilateral que reunirá por primera vez en este formato a los líderes de las tres principales potencias nucleares. La agenda incluye el control de armas atómicas, la guerra en Irán, el conflicto en Ucrania y las relaciones comerciales, aunque existen diferencias sobre los temas que finalmente se discutirán.

Trump llegó este miércoles a China, donde fue recibido por Xi Jinping al pie del avión. El mandatario estadounidense había viajado desde Filipinas, tras participar en una cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Putin, en tanto, había arribado a Shenzhen durante la noche del martes.

Horas después de la llegada del presidente estadounidense, los tres mandatarios coincidieron en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Trump y Putin se saludaron con un apretón de manos ante Xi, en su primer encuentro cara a cara desde agosto de 2025.

La reunión trilateral está prevista para este jueves a las 14.30, hora local (3.30 de la madrugada en Argentina). La agenda regional de la APEC, que reúne a representantes de 21 economías, quedó atravesada por la expectativa en torno a las conversaciones entre los tres jefes de Estado.

El encuentro se produce en un escenario de tensiones internacionales y genera atención en Ucrania, los países europeos y Taiwán, ante la posibilidad de que las tres potencias alcancen entendimientos que tengan consecuencias sobre sus intereses.

Ucrania, Irán y el desarme nuclear concentran la agenda de la cumbre trilateral

El control de armas nucleares aparece como uno de los ejes centrales de la reunión. Washington busca incorporar a China a las conversaciones sobre limitación de arsenales, una iniciativa que Trump viene planteando desde hace años y que adquirió mayor relevancia después de que en febrero de 2026 expirara el tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia.

El tema adquirió mayor relevancia después de que en febrero de 2026 expirara el tratado Nuevo START entre Estados Unidos y Rusia, que establecía límites a los arsenales estratégicos de ambos países. Su vencimiento dejó a las dos mayores potencias nucleares sin el último acuerdo bilateral de control de este tipo.

Sin embargo, las expectativas de alcanzar un compromiso concreto son limitadas. Funcionarios estadounidenses señalaron que la reunión debe entenderse como el inicio de una conversación y no como una instancia en la que se espera cerrar un acuerdo de reducción de armas.

China, por su parte, mantiene reparos a participar en negociaciones que establezcan límites para su arsenal, debido a que considera que sus capacidades nucleares son considerablemente inferiores a las de Estados Unidos y Rusia.

La guerra en Ucrania también genera diferencias sobre el alcance de la agenda. Inicialmente, funcionarios estadounidenses habían señalado que el conflicto no sería uno de los asuntos centrales de la reunión trilateral. Sin embargo, Trump manifestó su intención de hablar sobre la invasión rusa y buscar avances hacia una salida negociada.

Putin también tiene interés en incorporar el conflicto a las conversaciones. El Kremlin considera que el encuentro puede servir para discutir las condiciones de un eventual acuerdo, después de los contactos mantenidos entre representantes estadounidenses y rusos.

Otro de los asuntos previstos es la guerra en Irán. Trump anticipó que buscará abordar el conflicto con sus pares de China y Rusia, aunque todavía no se conocen propuestas concretas sobre el papel que podrían desempeñar ambas potencias.

Xi Jinping y Putin ratifican su alianza estratégica antes del encuentro con Trump

Antes de la reunión trilateral, Xi Jinping y Vladimir Putin mantuvieron un encuentro bilateral de más de dos horas en Shenzhen, que incluyó un almuerzo.

El presidente chino afirmó que los vínculos entre ambos países se mantienen estables y constituyen un nuevo modelo de relaciones entre potencias. Según la agencia oficial Xinhua, destacó que la relación está basada en la igualdad, el respeto mutuo, la confianza y la cooperación.

Xi también pidió profundizar la cooperación entre las dos potencias nucleares y sostuvo que su entendimiento aporta estabilidad a un escenario internacional atravesado por cambios.

Putin, por su parte, destacó la coordinación entre Moscú y Pekín en política exterior y planteó la necesidad de avanzar hacia un orden internacional multipolar.

"Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China", afirmó el mandatario ruso, según la transcripción difundida por la agencia TASS.

Durante las conversaciones, los funcionarios rusos también tenían previsto abordar cuestiones energéticas y financieras, además de asuntos de política exterior, entre ellos la guerra en Ucrania y la situación de Corea del Norte.

La participación del presidente ruso en la cumbre se produce después de que la invasión de Ucrania derivara en un aislamiento diplomático de Moscú respecto de buena parte de los países occidentales y en la aplicación de sanciones económicas.

Durante un encuentro con empresarios en el marco de la APEC, Putin defendió la necesidad de fortalecer el diálogo entre las potencias y cuestionó las medidas restrictivas impuestas por Occidente.

"En un momento en que los riesgos político-militares van en aumento, lo que se necesita desesperadamente es unidad en lugar de división y diálogo en lugar de ultimátums", sostuvo Putin, quien también afirmó que las sanciones no lograron frenar el crecimiento de Rusia ni destruir las economías a las que están dirigidas.

En el mismo foro, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió que las medidas contra Moscú podrían intensificarse si continúa la guerra en Ucrania.

Xi Jinping, en tanto, aprovechó su participación en la APEC para reclamar una mayor cooperación internacional en materia de comercio e inteligencia artificial.

El mandatario chino defendió un sistema comercial abierto, cuestionó el proteccionismo y anticipó que su país avanzará en una reforma que contemple la reducción de aranceles, la ampliación del acceso a los mercados y la revisión de las normas comerciales.

Sus declaraciones se produjeron en medio de las diferencias entre Washington y Pekín por las restricciones estadounidenses al acceso chino a chips avanzados de inteligencia artificial, entre ellos los fabricados por Nvidia.

Europa y Ucrania siguen con atención una cumbre de la que quedaron afuera

El encuentro entre Trump, Xi y Putin despertó comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, cuando los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética discutieron el escenario internacional durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el especialista en Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea José María Peredo consideró exagerada esa comparación, aunque destacó la importancia de que las tres principales potencias nucleares compartan una mesa de negociación.

Según su análisis, uno de los resultados posibles sería abrir una nueva etapa de cooperación en materia de armamento nuclear y generar mecanismos de entendimiento entre países que mantienen disputas políticas, económicas y militares.

El especialista también señaló que China busca proyectarse como un actor capaz de reunir a las principales potencias y promover acuerdos, mientras que Rusia obtiene una oportunidad para recuperar presencia en el escenario internacional.

En el caso de Trump, Peredo vinculó la participación estadounidense con la búsqueda de compromisos en materia de seguridad y con la necesidad de encauzar los conflictos internacionales abiertos.

La ausencia de representantes europeos y ucranianos constituye una diferencia importante respecto de otros encuentros históricos que definieron el orden internacional, aunque el especialista consideró que la reunión podría contribuir a impulsar las negociaciones sobre Ucrania.

La reunión también es seguida de cerca por Ucrania y los gobiernos europeos, que temen quedar al margen de eventuales entendimientos entre Washington, Pekín y Moscú que puedan tener consecuencias sobre la seguridad del continente.

La ausencia de representantes europeos y ucranianos en la mesa trilateral limita las posibilidades de que el encuentro establezca directamente las condiciones de un eventual acuerdo de paz.

El Gobierno de Kiev busca que cualquier negociación sobre el futuro del conflicto contemple sus intereses territoriales y de seguridad. Rusia, en cambio, pretende que las conversaciones tengan en cuenta sus exigencias respecto de Ucrania y la arquitectura de seguridad europea.

En este contexto, la reunión podría servir para acercar posiciones entre las tres potencias, aunque cualquier entendimiento que involucre directamente a Ucrania requerirá la participación de su gobierno.

Antes de abandonar Filipinas, Trump también mencionó la posibilidad de mantener contactos con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su estadía en China.

El mandatario estadounidense manifestó que le interesaría reunirse con él, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó confirmar que hubiera un encuentro previsto.

Durante una declaración en Manila, Rubio sostuvo que el diálogo es la única vía para resolver eventuales diferencias con Corea del Norte.

La posibilidad de una reunión dependerá de las gestiones diplomáticas que puedan realizarse durante la cumbre. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre la participación de Kim en las conversaciones de Shenzhen.