Mientras Milei abrió una dura polémica contra la redistribución, el Papa impulsó un mensaje en favor de la equidad y valores universales

El presidente Javier Milei recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades otorgado por la Universidad de Belgrano (UB) y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. Durante la ceremonia, realizada en la institución porteña donde estudió Economía y se desempeñó como docente, pronunció un extenso discurso centrado en el crecimiento económico, la teoría liberal y el papel del Estado.

En ese marco, volvió a cuestionar la justicia social en términos redistributivos, a la que vinculó con un trato desigual ante la ley, el desincentivo al ahorro y la caída de las inversiones. Sus declaraciones se conocieron horas después de que el papa León XIV se refiriera a la necesidad de construir una sociedad justa y solidaria durante su primera audiencia general tras regresar al Vaticano, luego de su visita a la Argentina.

"Para mí es una alegría y un honor enorme volver a casa en estas circunstancias", expresó Milei al comenzar su intervención. El mandatario estuvo acompañado por integrantes de su Gabinete, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno. También participaron el secretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

Qué dijo Milei sobre la justicia social y la redistribución de la riqueza

Al desarrollar su exposición sobre crecimiento económico, Milei apuntó contra las políticas redistributivas y cuestionó el uso del Estado para transferir recursos entre distintos sectores de la sociedad.

"La idea de la justicia social en términos redistributivos tiene un par de problemas, que es un trato desigual ante la ley y el robo", afirmó.

Según el Presidente, este tipo de políticas perjudica los incentivos económicos porque reduce los beneficios que pueden obtener quienes ahorran e invierten. En su argumentación, sostuvo que cuando el Estado utiliza recursos de quienes obtienen buenos resultados económicos para transferirlos a otros sectores, termina afectando la generación de riqueza.

"Cuando ustedes generan esa situación no solo que van a estar penalizando el ahorro, sino también penalizando la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y tienen un problema de incentivos, se les cae el crecimiento económico y la sociedad se empobrece", explicó.

En ese sentido, utilizó a la Argentina como ejemplo para cuestionar los resultados de las políticas económicas que, según su visión, buscaron mejorar la situación de los sectores más vulnerables mediante la redistribución.

"Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, digamos que el remedio fue peor que la enfermedad. Un caso emblemático es Argentina", sostuvo.

El mandatario volvió sobre ese planteo en otro tramo de su discurso: "Castigar la cultura del trabajo nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde. La idea de vivir del otro nos hunde".

El elogio a Luis Caputo y las críticas a las regulaciones

Durante su intervención, Milei también hizo referencia a la situación económica que encontró al asumir la Presidencia y destacó la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía.

"Cuando llegamos estábamos a mitad de tabla e íbamos a convertirnos en Cuba con estadio previo en Venezuela, algo que no sucedió porque tuve la dicha de sumar al mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", afirmó.

El Presidente también cuestionó las regulaciones que, desde su perspectiva, limitan la actividad empresarial y dificultan el crecimiento de la productividad.

Para desarrollar ese argumento, tomó como referencia a Europa, a la que responsabilizó por las restricciones que, según planteó, afectan los rendimientos crecientes de la economía.

"Son expertos en regular, son expertos en matar los rendimientos crecientes. Naturalmente, son expertos en haber matado el crecimiento económico", expresó.

En contraposición, destacó el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y sostuvo que su tarea consiste en eliminar normas que obstaculizan la actividad económica.

"La misión de Federico Sturzenegger es justamente estar rompiendo todas estas regulaciones y liberar rendimientos crecientes para que esto genere crecimiento económico", señaló.

En ese contexto, aseguró que el funcionario lleva realizadas 18.000 desregulaciones y anticipó que la cifra superará las 20.000 cuando el Senado apruebe una iniciativa impulsada por el diputado Oscar Agost Carreño.

Qué dijo Milei sobre los planes sociales y la capacitación laboral

Otro de los ejes del discurso fue la política de asistencia social del Gobierno. Milei vinculó el crecimiento económico con la cultura del trabajo y destacó los programas de capacitación laboral impulsados por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, junto con empresas privadas.

Según explicó, esas iniciativas buscan capacitar a personas que perdieron sus empleos para facilitar su incorporación al mercado laboral.

En ese marco, aseguró que hubo un cambio en las demandas de quienes reciben asistencia estatal.

"La gente dejó de pedir limosna. La gente entendió que no es negocio ser esclavo", sostuvo.

Y agregó: "Nosotros no les estamos dando el pan gratis, nosotros no le estamos dando el pescado gratis. Nosotros le estamos enseñando a pescar a la gente".

La apertura comercial y el pronóstico de Milei para 2031

En la parte final de su exposición, el Presidente se refirió a la estrategia de apertura comercial de su administración y destacó los acuerdos alcanzados con distintos mercados.

Mencionó los entendimientos con:

La Unión Europea

La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)

Estados Unidos

Singapur

Japón

En ese sentido, afirmó que cuando asumió su Gobierno la Argentina tenía relaciones comerciales con países que representaban alrededor del 10% de la población mundial, mientras que actualmente ese alcance llega al 30%.

"Si seguimos así, acorde a lo que es nuestro plan, en 2031 vamos a comercializar con el 90% del planeta", anticipó.

Milei sostuvo que una mayor apertura generará competencia, aumentos de productividad y un proceso de transformación de la actividad económica.

Al cerrar su discurso, dejó una definición sobre las perspectivas del país: "Estamos aplicando buena teoría y está funcionando. No tengo ninguna duda que hemos ingresado en el siglo de oro liberal y que Argentina va a ser grande nuevamente".

El mensaje del papa León XIV sobre la justicia social

Las declaraciones de Milei sobre la justicia social se produjeron el mismo día en que el papa León XIV volvió a referirse a ese concepto después de su visita a la Argentina.

Durante su primer discurso ante una multitud tras regresar al Vaticano, el pontífice recordó que durante su paso por el país pidió "cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades" y asumir "el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia".

Durante su estadía en la Argentina, León XIV también había abordado la cuestión de la justicia social ante empresarios y representantes sindicales en el auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde retomó conceptos vinculados con la doctrina social de la Iglesia y las enseñanzas de su antecesor, Francisco.

Así, las declaraciones del Presidente y del pontífice volvieron a poner en evidencia dos enfoques diferentes sobre el papel de la redistribución, la intervención estatal y la construcción de una sociedad más equitativa.