El recinto se reabre este jueves con una extensa agenda de proyectos. El oficialismo aspira a aprobar tras años de demora el Tratado sobre Patentes

El Senado volverá a sesionar este jueves con un extenso temario que incluirá el proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT, por su sigla en inglés), un tema clave para la relación entre el gobierno de Javier Milei y los Estados Unidos de Donald Trump, especialmente tras la derrota electoral que sufrió el republicano recientemente.

La sesión fue convocada para las 11:00 y la larga lista de proyectos a tratar se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó este miércoles por la tarde. Al tope del temario se incluyó la nueva Ley de Discapacidad que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y en segundo lugar el Tratado de Patentes.

El proyecto forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en el histórico acuerdo comercial con EE.UU. que firmó Milei en febrero pasado y que todavía no se puso en marcha. Entre las trabas que fueron surgiendo para ese entendimiento, una fue la demora del Congreso en aprobar el PCT.

En rigor, la adhesión de Argentina al Tratado tiene una demora de 28 años. El Senado ya lo votó en 1998 pero Diputados nunca lo trató. El acuerdo comercial con EE.UU. que promovió Milei reactivó su debate y la Cámara baja finalmente lo aprobó el 27 de agosto pasado, aunque con una modificación empujada por los laboratorios locales que obligó a que vuelva al Senado.

El PCT implica que una vez registrada una patente por un país miembro ésta tendrá validez durante 20 años en el resto de las naciones adheridas, que hasta ahora son 158. Si bien atañe a todos los desarrollos e innovaciones científicas y/o industriales, la pulseada en Argentina se concentró en el sector de los laboratorios farmacéuticos.

¿Por qué el Tratado de Patentes es clave para la relación de Milei con EE.UU.?

La reaparición del proyecto de adhesión en la agenda del Congreso expuso el intenso lobby que hubo detrás. Los laboratorios argentinos agrupados en CILFA se opusieron desde el inicio, con el argumento de que la adhesión al PCT encarecerá los medicamentos de producción local y postergará el ingreso de productos genéricos al mercado.

Sin embargo, la presión al Congreso para frenar o al menos modificar el proyecto -como finalmente lograron- tuvo otra motivación de fondo: la no adhesión de Argentina al PCT permitía a distintos laboratorios copiaran las fórmulas de los internacionales y patentaran los medicamentos a nivel local.

El gobierno de EE.UU. y sus laboratorios y no se quedaron atrás. En agosto pasado, el embajador en Argentina, Peter Lamelas, reclamó la rápida aprobación parlamentaria para adherir al PCT, con la promesa de que ese paso fundamental en la cooperación comercial entre ambos países podría atraer u$s 8.000 millones en inversiones durante los próximos seis años.

Pero la presión más efectiva finalmente fue la de los laboratorios locales, que lograron que Diputados excluyera del proyecto la adhesión al capítulo del Tratado que establece la validez automática de los dictámenes de patentabilidad elaborados por agencias del exterior. De todas formas, esto no impidió que el embajador de EE.UU. reclamara por la sanción definitiva de la ley.

Al tanto de las presiones y del interés de Milei por la relación con EE.UU. la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado presidida por Francisco Paoltroni (LLA) y la de Industria y Comercio encabezada por Marcelo Lewandowski (Justicialista) le dieron dictamen al proyecto venido de Diputados el 15 de octubre pasado y lo dejaron listo para ir al recinto.

La derrota electoral de Trump en las elecciones de medi término de EE.UU. le otorgó más importancia a la adhesión de Argentina al PCT para Milei, porque ese revés puso en duda que Washington pueda volver a asistir financieramente al Gobierno si las elecciones nacionales de 2027 generan, como en 2025, una corrida al dólar.

Al perder Trump el control del Congreso a manos de los Demócratas -muy críticos de aquella asistencia- el gobierno de Milei necesita dar una muestra concreta de que alineamiento con EE.UU. y ya no solo al presidente de ese país sino a todo el establishment político norteamericano.

¿Cuál fue el cambio que hizo Diputados a la ley de Patentes y que aceptará el Senado?

Para sancionar la ley de adhesión el oficialismo en el Senado aceptará el cambio que hizo Diputados, donde la iniciativa se aprobó con 147 votos afirmativos y 93 negativos. Para alcanzar ese número cedieron al planteo de la industria farmacéutica local e incorporó una "reserva" del Capítulo II del PCT.

Ese capítulo establece un procedimiento de Examen Preliminar Internacional, un informe de patentabilidad no vinculante emitido por agencias de propiedad intelectual extranjeras antes del ingreso de la solicitud a las oficinas nacionales con comptencia en la materia. Con esa modificación la Argentina no queda obligada por ese capítulo.

La "reserva" que hizo Diputados implica que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantiene plena potestad para realizar el examen de fondo y la evaluación de patentabilidad de las solicitudes de acuerdo a la legislación nacional, sin estar sujeto a exámenes preliminares ni dictámenes de agencias extranjeras.

Esto fue impulsado por el los laboratorios agrupados en CILFA con el fin de evitar lo que llaman el "evergreen", esto es, que los informes extranjeros faciliten la extensión indefinida en el tiempo de monopolios sobre las patentes a través de modificaciones leves de principios activos en los medicamentos.

Con el proyecto aprobado por Diputados que el oficialismo buscará sancionar en el Senado este jueves, Argentina sí adhiere al Capítulo I del PCT, que permite a los innovadores y empresas nacionales presentar una única solicitud en su idioma y ante la oficina local y recibir con ello un informe internacional que anticipa si tiene chances reales de obtener la patente, con un plazo de hasta 30 meses para decidir en qué países tramitar la protección.

Durante el debate en las comisiones del Senado, Bullrich destacó que la adhesión al PCT "tiene una importancia particular para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país", porque "los países no solo compiten por los recursos naturales" sino tmabién "por la capacidad de generar conocimiento y transformarlo en tecnología".

El Tratado no crea una patente mundial, no obliga a la Argentina a conceder patentes, sino que establece un procedimiento internacional de cooperación para facilitar la presentación, la búsqueda y la tramitación de solicitudes de patentes. Por ello, el oficialismo argumenta que el PCT permitirá a las empresas argentinas de innovación y al CONICET proyectarse internacionalmente.