El Presidente se refirió a un mensaje de Patricia Bullrich, cruzó a Domingo Cavallo y dio detalles de su reunión con el papa León XIV

El presidente Javier Milei brindó una entrevista este miércoles, en la que se refirió entre otras cosas a la visita del papa León XIV, con quien se reunió durante más de media hora. Dijo de qué habló con el Sumo Pontífice y dio detalles de su relación con Francisco.

En cuanto a las definiciones económicas, negó una devaluación y aseguró que no habrá "plan platita" rumbo a las elecciones, al reafirmar que no se tocará el equilibrio fiscal. "Cuando se pide devalución, se piden salarios bajos", sostuvo.

Milei dio detalles de su encuentro con el papa León XIV

Sobre su emoción al despedir al papa León XIV, Milei señaló: "Es público que soy creyente, hago una defensa de los valores judeo-cristianos de occidente. Los valores son fundamentales en la revolución civilizatoria, porque le puso la cuota de la libertad. Cuando hablo de la moral como política de Estado. Hay valores que no son negociables. No es negociable el derecho a la vida, la libertad, defendemos el principio de no apropiación y el valor de la verdad. Esos valores están en los 10 mandamientos".

"El Papa es un ser humano extraordinario. Estuvimos reunidos un poco más de treinta minutos: una de las partes que hablamos es sobre el encuadre que vengo proponiendo de la moral como política de Estado. Lo que va a determinar lo que es justo o no, en el fondo son los 10 Mandamientos. Fue una interacción teológica, filosófica y en términos de economía", sostuvo en una entrevista con A24.

Sobre la charla, también marcó la diferencia en la concepción de la "justicia social": "No es la misma la justicia social que propone la Iglesia que la que propone la política o el peronismo. La idea de justicia social que hay en la política es robarle a uno para darle a otro. Eso moralmente es inmundo, va en contra de los 10 Mandamientos".

"Para la Iglesia, la justicia social es la protección de los pobres. Cuando hablaba con Francisco, hablaba sobre el número de pobres y me decía: ‘Cuidame los pobres’", agregó. Justamente, sobre su relación con el Papa argentino, señaló: "A Francisco lo primero que hice fue pedirle perdón por mis exabruptos".

Milei negó un plan platita para las elecciones

Por otro lado, se refirió al control de precios durante el Gobierno anterior y la baja de la pobreza durante su gestión. "Cuando se tiene controles de precios, no había productos en las góndolas. Sinceramos esa situación. Porque qué es peor: pagarlo más caro pero conseguir el producto o que sea barato, pero no se pueda comprar porque no está", sostuvo.

"Cuando hicimos el sinceramiento la pobreza subió, pero luego bajó. Sacamos al 25% de la población de la pobreza. Los indigentes pasaron de 20% a 7%. La foto sigue siendo horrible, pero no hay ninguna dinámica tan poderosa como esta", detalló.

Por otro lado, reiteró que el año pasado "la oposición intentó un golpe de Estado y no lo logró". "Desde algún medio de comunicación, supuestamente liberal, que parece una sucursal de Página 12, diseñaban cómo tenía que ser el golpe los famosos editorialistas. Pero la realidad es que la gente le dio un cachetazo y sacamos el 41%", resaltó.

Días atrás, Patricia Bullrich publicó un mensaje en clave electoral. "El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día", dijo la senadora.

Consultado por ese mensaje, Milei respondió: "Si me sugieren que haga el plan platita, tiene un problema. Si tuviera déficit fiscal, tendría que financiarlo. No es momento de salir a buscar plata afuera. La deuda además es inmoral. Financiarlo con emisión monetaria genera inflación".

"Bullrich jamás habló de violentar la restricción del Presupuesto. Los liberales no somos manada, a nadie se le ocurre tocar el equilibrio fiscal. No la vamos a echar a Bullrich, es la jefa de la bancada. No creo que se vaya", aseguró Milei.

"No vamos a devaluar, es una tontería"

Quien agregó: "Nosotros tenemos fija la cantidad de dinero hace 12 meses. El consumo está en máximos históricos, al igual que el PBI".. "Argentina tiene una situación que está recibiendo un shock externo tremendo. La tasa de interés está en el nivel más alto en los 30 años", sostuvo.

"Cuando se pide devaluación, se piden salarios bajos. Esos quieren romper todo", dijo por otra parte. "No vamos a devaluar, es una tontería", aseguró.

Sobre la sugerencia de Cavallo de abrir del todo el mercado cambiario, Milei fue contundente: "Cavallo no tiene autoridad moral para hablar, porque fue el que nacionalizó la deuda de los que se timbearon los dólares en 1982. Cavallo es el responsable del corralito. Además, no pega una".

"El populismo le hizo mucho daño a la Argentina. Estaba camino a convertirse en Cuba. Lo único que funcionó en Argentina y el mundo es el liberalismo", sostuvo.

Sobre la gente que no llega a fin de mes: "¿La gente puede vivir 10 días sin beber ni comer? No. ¿Se endeuda? Al otro mes hay que pagar. Eso dura un solo periodo. Si usted sigue teniendo este problema, lo que hace es pasarlo en el tiempo. Es inconsistente. Técnicamente es una estupidez. Si el problema es que la frase es que la gente experimenta privaciones: está bien. La gente no es que no llega a fin de mes. La gente experimenta privaciones. Eso está mostrado en el nivel de pobreza. Que bajó con nosotros. Hay 12 millones de pobres menos.

Sobre el nivel todavía elevado de la inflación, Milei sostuvo que se debe a un contexto global. "El shock externo del petróleo impulsó la inflación. No se cumplió el dato por debajo de 1% en agosto por el ‘riesgo kuka’ que nos afectó el segundo semestre del año pasado. Incluso la economía venía creciendo al 8% y terminó en torno al 4%", aseguró.

"A los argentinos les propongo ser el país más grande del mundo"

"A los argentinos les propongo ser el país más grande del mundo en 30 años. A diferencia de otros, yo lo hice. No es fácil bancarse las 40 leyes en el Congreso para voltear el equilibrio fiscal, pudrir la calle. No es fácil estar en la silla eléctrica. Requiere coraje y templanza", aseguró Milei.

"En materia energética, pasamos de déficit a superávit de u$s15.000 millones y vamos camino a u$s50.000 millones. La expansión del campo es porque bajamos la brecha y bajamos las retenciones. Hay un nivel de cambios estructurales impresionantes", agregó.

Además, sostuvo que en "30 o 40 años somos el país más rico del mundo". "Nosotros decidimos mantener la disciplina, las sirenas no me seducen. Me gustan las mujeres completas, no mitad mujer mitad pescado", concluyó.