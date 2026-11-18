León XIV recordó su paso por la Argentina, destacó el recibimiento de los fieles y reivindicó el legado de Francisco ante el Vaticano

El paso de León XIV por la Argentina dejó una marca que el propio pontífice volvió a poner de relieve este miércoles. Durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, incluyó al país en el balance de su reciente recorrido por Sudamérica y rescató tanto el recibimiento de los fieles como el mensaje que acompañó su visita.

En su exposición, el Papa también hizo referencia a Francisco. No se limitó a recordar a su antecesor: relacionó las consignas que acompañaron su estadía con una concepción de la Iglesia que busca integrar a todas las personas y promover la evangelización. La visita al país, según había anticipado, también tenía un significado especial como homenaje al primer Papa argentino.

El mensaje que León XIV se llevó de la Argentina

El pontífice destacó especialmente la respuesta de la comunidad religiosa argentina y el vínculo que se generó durante los cuatro días de su permanencia en el país. En ese sentido, describió la experiencia como un encuentro que conservará en su memoria.

"En la Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios. En este clima de gran afecto por el Papa —que no podré olvidar— exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la doctrina social de la Iglesia", dijo León XIV.

La convivencia entre quienes piensan distinto fue uno de los conceptos que atravesó su mensaje. El llamado a fortalecer la comunión y a trabajar por una sociedad más justa volvió a poner en primer plano una preocupación que el Papa había expresado durante su recorrido por el país.

La visita tuvo, además, un significado particular por el tiempo transcurrido desde la última llegada de un pontífice a la Argentina: habían pasado 38 años. A ese antecedente se sumó el vínculo especial que el país mantiene con Francisco, el primer Papa argentino y antecesor de León XIV.

La referencia a Francisco y la Iglesia que propone León XIV

El recuerdo de su antecesor ocupó otro momento destacado de la intervención. León XIV recuperó el lema que identificó su paso por la Argentina y lo relacionó con las enseñanzas que Francisco transmitió durante su pontificado.

"En la Argentina el lema fue ‘Bienvenidos todos. Vayan y anuncien’. En estas expresiones resuena el eco del magisterio del papa Francisco, hijo de ese gran país sudamericano", expresó León XIV.

A partir de esa consigna, el actual pontífice desarrolló una definición sobre el modelo de comunidad religiosa que busca impulsar. Su planteo combina la apertura a quienes se acercan a la Iglesia con una tarea evangelizadora que no se limita a sus integrantes habituales.

"Es la visión de la Iglesia que Él nos ha transmitido: una Iglesia acogedora, abierta a todos y donde cada uno pueda sentirse en casa, ser acogido, reconocido en su dignidad, reconciliado con Dios, consigo mismo y con la comunidad, valorizado con sus dones y sus límites; y, al mismo tiempo, una Iglesia completamente misionera, que encuentra su coherencia y su alegría en la evangelización", señaló.

La mención a Francisco permitió enlazar el mensaje de su pontificado con la orientación que León XIV busca transmitir. La inclusión, el reconocimiento de cada persona y la misión evangelizadora quedaron así entre los conceptos que el Papa eligió destacar al repasar su experiencia en la Argentina.

El reconocimiento a la hospitalidad del país también había estado presente en la despedida que protagonizó en Luján. Ahora, al recordar el viaje ante los fieles en el Vaticano, volvió a poner en valor el afecto que recibió durante su estadía.

Qué problemas sociales puso en el centro del mensaje de León XIV

Más allá de las referencias a Francisco y a la identidad de la Iglesia, León XIV también dedicó parte de sus intervenciones en la Argentina a situaciones que afectan directamente a las familias. Durante su última homilía en el país, mencionó la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades, la discriminación y las rupturas familiares como realidades que pueden profundizar el sufrimiento de las personas.

En su mensaje durante la misa de despedida en Luján, también convocó a recuperar la esperanza y a superar las divisiones.

El planteo estuvo acompañado por un pedido de no naturalizar esas dificultades ni dejar solos a quienes las atraviesan. El Papa sostuvo que la respuesta debe construirse desde el acompañamiento, el perdón y la solidaridad, con una participación activa de la comunidad. En ese marco, planteó que la fe no puede quedar circunscripta a las ceremonias religiosas, sino que tiene que traducirse en ayuda concreta.

Para explicar esa idea, recurrió a situaciones cotidianas: el esfuerzo de un padre que sale temprano a trabajar para sostener su hogar, el de una madre que permanece junto a un hijo internado durante largas noches y el de un amigo que dedica tiempo a alguien que necesita compañía. Con esos ejemplos, buscó mostrar que la solidaridad no depende necesariamente de grandes acciones, sino también de gestos cercanos y sostenidos.

"Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos", afirmó durante aquella celebración. También convocó a compartir los recursos y las capacidades de cada persona para contribuir al bienestar colectivo.

Otro aspecto de su mensaje estuvo relacionado con la incertidumbre y el desaliento. León XIV reconoció que las dificultades pueden generar cansancio y desorientación, y propuso encontrar orientación en las Escrituras. Para ilustrarlo, mencionó el relato bíblico de los discípulos de Emaús, cuya tristeza se transforma en esperanza a partir del encuentro con Jesús.

Estas definiciones permiten completar el sentido de sus palabras sobre la Argentina: junto con el llamado a superar las divisiones, el pontífice puso el acento en la necesidad de responder a los problemas concretos de la sociedad. La reconciliación, en su planteo, no queda limitada a una consigna, sino que requiere compromiso con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.