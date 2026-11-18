La reforma electoral dio un paso importante en el Senado. Por qué el Gobierno busca eliminar las PASO y cómo impactará en la oposición

El proyecto de reforma electoral, cuyo punto central para el gobierno de Javier Milei es la suspensión de las PASO, ingresó en su etapa final en el Senado. El oficialismo introdujo varios cambios en el texto para cerrar un acuerdo con los bloques aliados y consiguió este miércoles por la noche las últimas firmas para el dictamen, con la intención de llevarlo al recinto la próxima semana.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto (LLA), celebró este miércoles su última reunión. Allí, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, comunicó la decisión de retirar del proyecto el sistema de listas colectoras o "de adhesión", un mecanismo que el Gobierno pretendía reinstaurar mediante un acuerdo con gobernadores de la UCR.

Se trató de la modificación más importante del texto. Como anticipó iProfesional, la incorporación de las listas colectoras generaba diferencias entre los bloques dialoguistas cuyo respaldo necesita La Libertad Avanza. El PRO rechazaba ese punto, al igual que algunos espacios provinciales, lo que complicaba los números tanto para conseguir las firmas del dictamen como para aprobar la iniciativa en el recinto.

Sin embargo, la suspensión de las PASO es el punto principal de la reforma electoral que impulsa Milei. Suecede que, en caso de lograr arpobarla en el Congreso, el oficialismo puede obtener una serie de ventajas electorales, mientras que una eventual eliminación de las primarias puede jugar en contra del peronismo

Qué gana el Gobierno y qué pierde el peronismo con la posible suspensión de las PASO

Los principales puntos a favor que tendría el Gobierno si se suspenden las PASO

La eliminación de las primarias representa una ventaja política para el oficialismo por distintos motivos. Entre ellos, la posibilidad de evitar una medición anticipada de fuerzas electorales y complicar los mecanismos de organización interna de la oposición. Los principales argumentos son:

Se evita una encuesta anticipada de la elección general : las PASO funcionan como una elección prácticamente idéntica a la general y permiten anticipar un mapa bastante preciso de cómo podría ser la primera vuelta. Su eliminación busca impedir que el electorado y los distintos sectores políticos tengan esa radiografía previa. Milei le confió esta tarea al jefe de Gabinete, Diego Santilli, señalado como una figura que encarna en sus conductas a la casta.

: las PASO funcionan como una elección prácticamente idéntica a la general y permiten anticipar un mapa bastante preciso de cómo podría ser la primera vuelta. Su eliminación busca impedir que el electorado y los distintos sectores políticos tengan esa radiografía previa. Milei le confió esta tarea al jefe de Gabinete, Diego Santilli, señalado como una figura que encarna en sus conductas a la casta. El Gobierno Conserva una herramienta de disciplinamiento político: quienes están al frente del Poder Ejecutivo cuentan con los recursos del Estado para ordenar a su propio espacio. La distribución de candidaturas y cargos permite premiar a algunos dirigentes y ofrecer otras posiciones dentro de la burocracia estatal a quienes quedan afuera de las listas. De esa manera, el oficialismo tiene mecanismos para contener las disputas internas sin necesidad de una elección primaria.

quienes están al frente del Poder Ejecutivo cuentan con los recursos del Estado para ordenar a su propio espacio. La distribución de candidaturas y cargos permite premiar a algunos dirigentes y ofrecer otras posiciones dentro de la burocracia estatal a quienes quedan afuera de las listas. De esa manera, el oficialismo tiene mecanismos para contener las disputas internas sin necesidad de una elección primaria. Complica la definición de un candidato peronista: sin las PASO, el PJ pierde una instancia institucional para resolver quién representará al espacio en las elecciones. Una interna abierta podría ser una alternativa para ordenar las candidaturas, pero si se elimina ese mecanismo, la discusión podría resultar mucho más difícil de saldar.

sin las PASO, el PJ pierde una instancia institucional para resolver quién representará al espacio en las elecciones. Una interna abierta podría ser una alternativa para ordenar las candidaturas, pero si se elimina ese mecanismo, la discusión podría resultar mucho más difícil de saldar. Cristina Kirchner no podría presentarse: condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos, los abogados de la expresidenta dijo que se podría presentar a las primarias. Un buen resultado suyo sumaría presión interna al peronismo y enviaría un mensaje contundente.

condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos, los abogados de la expresidenta dijo que se podría presentar a las primarias. Un buen resultado suyo sumaría presión interna al peronismo y enviaría un mensaje contundente. Evita una señal electoral que genere incertidumbre económica : las primarias también funcionan como una medición anticipada del respaldo de cada fuerza política. Si el resultado muestra a un peronismo competitivo, podría generar preocupación en los mercados, incertidumbre cambiaria e incluso corridas. El antecedente más claro es el de 2019, cuando la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las PASO precipitó una crisis económica que terminó afectando al gobierno de Mauricio Macri.

: las primarias también funcionan como una medición anticipada del respaldo de cada fuerza política. Si el resultado muestra a un peronismo competitivo, podría generar preocupación en los mercados, incertidumbre cambiaria e incluso corridas. El antecedente más claro es el de 2019, cuando la victoria de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las PASO precipitó una crisis económica que terminó afectando al gobierno de Mauricio Macri. Cierra una posible vía electoral para Patricia Bullrich: las primarias también podrían favorecer a la actual jefa del bloque oficialista en el Senado si su proceso de diferenciación política no termina con una candidatura a vicepresidenta, sino con una disputa contra Milei dentro del universo de La Libertad Avanza. Una PASO le permitiría competir con el Presidente por el liderazgo del espacio. Para el Gobierno, eliminar esa instancia es una forma de bloquear esa posibilidad y colocarla ante la disyuntiva de acompañar la reelección de Milei o buscar otro espacio político.

las primarias también podrían favorecer a la actual jefa del bloque oficialista en el Senado si su proceso de diferenciación política no termina con una candidatura a vicepresidenta, sino con una disputa contra Milei dentro del universo de La Libertad Avanza. Una PASO le permitiría competir con el Presidente por el liderazgo del espacio. Para el Gobierno, eliminar esa instancia es una forma de bloquear esa posibilidad y colocarla ante la disyuntiva de acompañar la reelección de Milei o buscar otro espacio político. Evita posibles turbulencias para el dólar: dentro del Gobierno, y especialmente en el entorno del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, consideran que eliminar las PASO nacionales evitaría una medición previa que pudiera anticipar una victoria peronista y generar turbulencias cambiarias.

Marcha atrás con colectoras y más cambios: ¿qué modifica el Gobierno para aprobar la suspensión de las PASO?

Si bien el Gobierno estaba confiado en tener más de los 37 votos necesarios para suspender las PASO, había distintos puntos del proyecto de reforma electoral que no convencían a todos y el riesgo para LLA era sufrir un desguace del texto en el recinto, como le ocurrió con otras iniciativas. O peor, que se vayera el acuerdo principal en torno a las primarias.

Esa fue una de las razones por las cuales dio marcha atrás con la reinstauración de las listas colectoras que, según fuentes del oficialismo, habían sido un pedido de los gobernadores radicales pero no reunían consenso suficiente. Sin embargo, LLA introdujo más modificaciones para solidifcar el acuerdo.

Uno de los cambios más importantes -en este caso para los votantes- es que cuando las elecciones en una provincia se realicen el mismo día que las nacionales, los cargos locales podrán votarse mediante boleta única, algo que hasta ahora estaba prohibido. No será obligatorio, pero la provincia tendrá esta opción cuando los comicios sean simultánteos.

Otra modificación es la reducción al 50% de la publicidad electoral en radio y televisión financiada por el Estado, que el proyecto original eliminaba por completo. El objetivo es "generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas", explicò Bullrich. Atendió con ello uno de los planteos que hicieron aliados y opositores.

Además, se propone modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales y permitir que la publicidad electoral pueda seguir "incluso por fuera del plazo previsto" hoy en el Código Electoral. Es decir, cambiará la veda electoral como se la conoce hoy. Bullrich señaló que la prohibición de comercios y eventos por motivo de las elecciones "responde a un tipo de sociedad que ya no existe".

Por otro lado, el debate entre los candidatos presidenciales dejará de ser obligatorio para las generales y quedará únicamente para los casos en los que haya balotaje. Su organización quedará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

En relación con la elección de los parlamentarios del Mercosur, la senadora explicó que la propuesta para el dictamen establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. En tanto, los 19 representantes correspondientes al distrito único serían elegidos 12 por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

¿Cómo es la compleja negociación del Gobierno par aprobar la reforma electoral?

El oficialismo tiene los votos para aprobar la suspensión de las PASO, que es el punto central de la reforma electoral para Milei. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, negocia hace meses con los gobernadores y siempre afirmó que los tenía. Bullrich no estaba tan segura pero se convenció luego de que el PRO, buena parte de la UCR y la cordobesa Alejandra Vigo -esposa del exgobernador Juan Schiaretti- adelantaran su apoyo.

Pero el problema pasaron a ser las listas colectoras. El Gobierno propuso restituir ese mecanismo -prohibido desde 2019- para que los gobernadores pudieran eventualmente "colgar" listas de diputados y senadores nacionales de la candidatura presidencial de Milei, quien a su vez llevaría dos nóminas: una proopia y una aliada. Fuentes del oficialismo afirmaron que había sido un pedido de los gobernadores radicales, con el mendocino Alfredo Cornejo a la cabeza.

Con el correr de las horas, la polémica por este mecanismo fue creciendo, con distintas aristas. Además de las acusaciones a Milei de recurrir a viejas mañas de la "casta" que supuestamente vino a combatir, hubo advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de la medida respecto de la elección de senadores, porque existía la posibilidad de que los tres de representantes de una provincia respondieran a una misma alianza.

"Molestó mucho que esto se le endilgara a Cornejo", aseguró una fuente de la UCR a iProfesional. En el radicalismo incluso deslizaron que en realidad fue una proopuesta del Gobierno y que los jefes provinciales la apoyaron, pero no la reclamaron como condición.

En ese marco, el tema de las colectoras perdió peso. Dos fuentes importantes del bloque de la UCR señalaron que además se "empezó a avanzar en los acuerdos políticos para el armado electoral" entre La Libertad Avanza y los gobernadores, algo que también ayudó a acercar posiciones para el proyecto de reforma electoral.

Santilli trabaja en esos acuerdos. También Eduardo "Lule" Menem, aunque con menor intensidad. Según distintas fuentes del oficialismo, los Menem prefieren llevar candidatos propios de LLA en las provincias y no despejarles el terreno a los gobernadores para que reelijan o pongan a sus delfines, como conversan con Santilli.