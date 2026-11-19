La adhesión al Tratado de Patentes internacional se aprobó en el Senado tras casi 30 años de demora. El tema es clave en la relación Argentina-EE.UU.

El gobierno de Javier Milei logró aprobar en el Senado la ley de adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT, por su sigla en inglés) y se anotó un triunfo político de carácter histórico por tratarse de un tema que estuvo pendiente durante 28 años, a la vez que envió una muestra concreta de alineamiento a los Estados Unidos de Donald Trump, que reclamaba la sanción de esta norma.

La iniciativa, que se aprobó con 47 votos a favor y 22 en contra tras un debate bastante breve, consagra la adhesión de Argentina a un Tratado que establece que una vez registrada una patente, ésta tiene validez durante 20 años en el resto de las naciones adheridas al PCT, que hasta ahora son 158. Esta condición alcanzará principalmente a los desarrollos científicos y/o industriales.

El Tratado no crea una patente mundial sino que establece un procedimiento internacional de cooperación para facilitar la presentación, la búsqueda y la tramitación de solicitudes de patentes. Por ello, el oficialismo argumenta que el PCT permitirá a las empresas argentinas de innovación y al CONICET proyectarse internacionalmente. La oposición advierte que perjudicará a la industria de los medicamentos genéricos.

La importancia para el gobierno de Milei radica principalmente en que formó parte de los compromisos que asumió en el acuerdo comercial con EE.UU. suscripto en febrero pasado. Ese entendimiento todavía no se puso en marcha y, entre las trabas que encontró, una fue la demora del Congreso en aprobar esta adhesión al PCT.

La demora, sin embargo, no fue responsabilidad de Milei. El proyecto de adhesión ya había sido aprobado por el Senado en 1998 pero Diputados nunca lo trató. El Gobierno volvió a darle impulso luego de la firma del acuerdo comercial y la Cámara baja finalmente lo aprobó el 27 de agosto pasado, aunque con una modificación empujada por los laboratorios locales, que obligó a que vuelva al Senado en segunda revisión.

Y es que si bien la adhesión al PCT atañe a todos los productos e innovaciones en el área científica e industrial, la pulseada política en Argentina se concentró en el sector de los laboratorios farmacéuticos.

¿Por qué la adhesión al Tratado de Patentes es clave para Milei y su alineamiento con EE.UU.?

El carácter estratégico que le otorga Milei a su relación con EE.UU. y particularmente con Trump fue la motivación principal para que el oficialismo reactivara en el Congreso. Y es que, en el marco de ese alineamiento, Washington presionó por la adhesión al PCT al tiempo que los laboratorios argentinos hicieron su propio cabildeo ante el parlamento en sentido contrario.

La reaparición del proyecto de adhesión en la agenda del Congreso intensificó ese lobby cruzado. Los laboratorios argentinos agrupados en CILFA se opusieron desde el inicio, con el argumento de que la adhesión al PCT encarecerá los medicamentos de producción local y postergará el ingreso de productos genéricos al mercado.

Pero la presión para frenar o -de mínima- modificar el proyecto tenía otra motivación de fondo: la no adhesión de Argentina al PCT permitía a distintos laboratorios copiar las fórmulas de los internacionales y patentaran los medicamentos a nivel local.

El gobierno de EE.UU. y sus laboratorios y no se quedaron atrás. En agosto pasado, el embajador en Argentina, Peter Lamelas, reclamó la rápida aprobación parlamentaria para adherir al PCT, con la promesa de que ese paso fundamental en la cooperación comercial entre ambos países podría atraer u$s 8.000 millones en inversiones durante los próximos seis años. Allí hay otro motivo para el impulso renovado que le dio Milei al proyecto.

Igualmente, la presión más efectiva fue la de los laboratorios locales, que lograron que Diputados excluyera del proyecto la adhesión al capítulo del Tratado que establece la validez automática de los dictámenes de patentabilidad elaborados por agencias del exterior. De todas formas, esto no impidió que el embajador de EE.UU. reclamara por la sanción definitiva de la ley.

Pero luego de la aprobación de Diputados que devolvió el proyecto al Senado entró en juego otro elemento: la derrota de Trump en las elecciones de medio término. Eso le dio más importancia a la adhesión al PCT para Milei, porque ese revés puso en duda que Washington pueda volver a asistir financieramente al Gobierno si las elecciones nacionales de 2027 generan, como en 2025, una corrida al dólar.

Al perder Trump el control del Congreso a manos de los Demócratas -muy críticos de aquella asistencia por u$s20.000 millones a la Argentina- el gobierno de Milei necesitaba dar una muestra más concreta de alineamiento a EE.UU., ya no solo al presidente de turno de ese país sino a todo el establishment político norteamericano. Lo hizo ahora con la aprobación del Senado al demorado proyecto, incluso con la modificación que se hizo a pedido de la industria farmacéutica local.

¿Cuál fue el cambio que hizo Diputados a la ley de Patentes y que el Senado aceptó?

Para sancionar finalmente la ley de adhesión al PCT el oficialismo en el Senado tuvo que aceptar el cambio que hizo Diputados, que aprobó la iniciativa con 147 votos afirmativos y 93 negativos. Para alcanzar ese número cedieron al planteo de la industria farmacéutica local e incorporó una "reserva" del Capítulo II del PCT.

Ese capítulo establece un procedimiento de Examen Preliminar Internacional, un informe de patentabilidad no vinculante emitido por agencias de propiedad intelectual extranjeras antes del ingreso de la solicitud a las oficinas nacionales con comptencia en la materia. Con esa modificación la Argentina no queda obligada por ese capítulo.

La "reserva" que hizo Diputados implica que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mantiene plena potestad para realizar el examen de fondo y la evaluación de patentabilidad de las solicitudes de acuerdo a la legislación nacional, sin estar sujeto a exámenes preliminares ni dictámenes de agencias extranjeras.

Esto fue impulsado por el los laboratorios agrupados en CILFA con el fin de evitar una práctica llamada "evergreening", esto es, que los informes extranjeros faciliten la extensión indefinida en el tiempo de monopolios sobre las patentes a través de modificaciones leves de principios activos en los medicamentos.

La aprobación de la ley de adhesión como llegó desde Diputados implica que Argentina sí adhiere al Capítulo I del PCT, que permite a los innovadores y empresas nacionales presentar una única solicitud en su idioma y ante la oficina local y recibir con ello un informe internacional que anticipa si tiene chances reales de obtener la patente, con un plazo de hasta 30 meses para decidir en qué países tramitar la protección.

El debate entre los senadores sobre el Tratado de Patentes

La discusión en el recinto giró en torno a la relación entre Milei y el gobierno de Donald Trump y al efecto de la nueva ley en la industria farmacéutica de ambos países. Hubo pocos oradores pero definiciones contundentes.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, fue uno de los más críticos. El formoseño sostuvo que el Tratado busca principalmente "la protección de los intereses de la industria farmacéutica de los Estaods Unidos" y afirmó: "Esto va en contra de nuestra industria en (medicamentos) genéricos. Vamos a pagar 40% más caros los medicamentos".

La respuesta llegó de parte de Francisco Paoltroni, senador libertario que además de presidir la Comisión de Relaciones Exteriores que trató el proyecto es un rival político en Formosa de Mayans y del goberandor Gildo Insfrán. "Es una desinformación", acusó el oficialismo en el cierre del debate.

"Esto no es un tratado de libre comercio, sino de cooperación en patentes. Tampoco es de Estados Unidos, es un tratado internacional al que ya adhirieron 158 países, que tiene creación en 1970 y que en esta Cámara, en el gobierno menemista al que adhirió el senador Mayans y Gildo Insfrán, tuvo media sanción", disparó Paoltroni.

Por su parte, el catamarqueño Guillermo Andrada del bloque Convicción Federal subrayó la importancia de haber excluído el capítulo 2 del PCT en la ley de adhesión para evitar el mecanismo "evergreening" que, según dijo, "genera que el precio del medicamento siga siendo suficientemente alto", al tiempo que destacó: "Este mismo Tratado permite la reversibilidad de esta medida. O sea que si una vez integrados volvemos hacia atrás, puede estar la salida para que se apruebe el capítulo 2".