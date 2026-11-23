En términos interanuales, el indicador cayó 17,5%. Se mantiene por encima del nivel que Macri y Alberto Fernández tenían a la misma altura del mandato

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Di Tella marcó un alza de 4,1% en noviembre. El indicador se ubicó en 2,04 puntos, dentro de una escala que va de 0 a 5.

Así, el indicador acumula dos meses al alza, luego de haber registrado una leve mejora del 0,9% en octubre.

Es el mes 35 de la presidencia de Javier Milei. La medición mensual que la casa de estudios realiza desde 2001 permite comparar gestiones en momentos equivalentes de su desarrollo.

El nivel actual de confianza es 15,2% superior al que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, y 71,1% mayor que el de Alberto Fernández. Los datos surgen del relevamiento que Di Tella realiza a través de encuestas de opinión pública a nivel nacional.

Sin embargo, en términos interanuales el índice cayó 17,5%. Desde abril oscila en torno a un valor de 2 puntos, con movimientos de magnitud modesta hacia arriba y hacia abajo.

La evolución del Índice de Confianza del Gobierno en las últimas presidencias - crédito Capturas del informe

Cómo se compara Milei con las seis presidencias anteriores

El ICG durante la gestión libertaria se mantuvo en niveles relativamente altos. Son valores comparables con los de Macri, aunque por debajo de los de Néstor Kirchner.

Las dos presidencias con mayor ICG promedio de las seis anteriores fueron justamente las de Kirchner y Macri. Milei circula en ese rango intermedio.

En el mes 35 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el mismo momento. Kirchner registró 2,54 puntos (19,8% más que Milei) y la ex mandataria 2,42 puntos (16% más).

Un dato contextual: en noviembre de 2010, el índice de CFK experimentó un fuerte ascenso. Esa suba coincidió temporalmente con la muerte de su esposo, Néstor Kirchner, lo que impactó en la percepción ciudadana del momento.

La evolución de la confianza en el Gobierno durante los últimos mandatos - crédito Capturas del informe

El promedio del ICG durante la gestión Milei desciende ahora a 2,32 puntos. Es su registro más bajo desde que asumió. Los promedios de Macri y Fernández en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,43 y 1,83 puntos, respectivamente.

Los cinco componentes del índice subieron en noviembre

El ICG no es un número aislado. Se construye a partir de cinco dimensiones que reflejan distintos aspectos de la percepción ciudadana sobre el gobierno.

En noviembre, todas las variables aumentaron respecto de octubre. Los movimientos fueron los siguientes:

Honestidad: 2,41 puntos (+1,4%)

Capacidad para resolver problemas: 2,40 puntos (+5,6%)

Eficiencia: 2,08 puntos (+4,5%)

Evaluación general del gobierno: 1,69 puntos (+3,6%)

Preocupación por el interés general: 1,60 puntos (+6,4%)

Los componentes del índice, según cada mandato - crédito Capturas del informe

El componente con mayor incremento mensual fue la Preocupación por el interés general, que subió 6,4%. Le siguió muy de cerca la Capacidad para resolver problemas, con un alza de 5,6%.

En el extremo opuesto, la Evaluación general del gobierno sigue siendo el factor más bajo del índice. Apenas supera el 1,6 en la escala de 5 puntos.

Brechas demográficas y geográficas que se profundizan

La confianza en el gobierno de Milei es notablemente mayor entre los hombres que entre las mujeres. La brecha de género se ubicó en 0,65 puntos en noviembre, un leve aumento respecto de octubre.

El ICG entre los hombres aumenta a 2,35 puntos (+8,7%). Entre las mujeres, en cambio, se ubica en 1,70 puntos (-2%). La diferencia es marcada y persistente.

En cuanto a la edad, la mayor confianza en el Gobierno se da entre los jóvenes de 18 a 29 años. Ese segmento registró el nivel más elevado del ICG en noviembre: 2,23 puntos (-6,2%).

Le sigue muy cercanamente el grupo de mayores de 50 años, que presenta un marcado aumento: 2,20 puntos (+21,7%). El segmento de entre 30 y 49 años se ubica en 1,82 puntos (-7,2%).

En el plano geográfico, el ICG presenta su mayor valor entre quienes residen en las provincias, con 2,27 puntos (+6,3%). La brecha entre el interior del país y el conurbano bonaerense se amplía por segundo mes consecutivo.

Dentro del AMBA, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires se ubican en 1,95 puntos (+3,7%). Los del Gran Buenos Aires, en cambio, marcan 1,59 puntos (-1,4%).

El GBA sigue siendo el territorio más esquivo para el gobierno libertario en términos de respaldo ciudadano. La diferencia con el interior alcanza casi 0,7 puntos en la escala del ICG.