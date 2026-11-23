España se prepara para una elección decisiva, con las últimas encuestas mostrando que un pacto entre formaciones conservadoras será determinante

Las elecciones en España del domingo próximo tienen un favorito claro según las encuestas: el Partido Popular (PP). Pero ese liderazgo viene con un asterisco que puede cambiarlo todo. Los conservadores necesitarían el apoyo de Vox para alcanzar la mayoría absoluta y formar gobierno.

Así lo indican la mayoría de los sondeos difundidos este lunes, último día en que la ley española permite publicar encuestas antes de la votación. El escenario dibuja un Congreso fragmentado donde la ultraderecha se convertiría en la llave del poder.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno desde 2018, parte en desventaja según la mayoría de las proyecciones. Su Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mostró un repunte en las últimas semanas, pero no alcanzaría para retener el poder sin acuerdos complejos.

Qué dicen las encuestas sobre el resultado del domingo

El sondeo diario de la consultora 40dB para El País, basado en 7.500 entrevistas, sitúa al PP apenas por delante del PSOE. Los populares obtendrían el 31,8% de los votos y entre 127 y 136 escaños.

Los socialistas de Sánchez quedarían segundos con el 30,9% y entre 116 y 127 bancas. Una diferencia mínima que mantiene abierta la carrera.

Vox aparece tercero en esa encuesta, con el 17,3% de intención de voto y entre 51 y 61 escaños proyectados. Aun en el extremo inferior de esas proyecciones, el PP y Vox sumarían 178 diputados, superando los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de 350 miembros.

El sondeo de NC Report para La Razón, basado en 1.000 entrevistas, proyecta una mayoría más holgada para la derecha. El PP obtendría entre 130 y 133 escaños y Vox, entre 64 y 66.

Esos números les asegurarían en conjunto al menos 194 bancas. Una mayoría cómoda que les daría margen para gobernar sin sobresaltos.

La encuesta también registra un leve repunte del PSOE, que pasó del 26,1% de intención de voto la semana pasada al 27,2%. Los socialistas obtendrían entre 108 y 111 diputados según esta proyección.

La excepción que rompe el consenso de los sondeos

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público, dibuja un escenario completamente diferente. Sitúa al PSOE en primer lugar, con el 34,4% de los votos.

Esa proyección deja al PP 9,7 puntos atrás, con apenas el 24,7% de intención de voto. Vox obtendría el 15,6% y el progresista Frente Amplio, el 5,7%.

Aunque el PSOE conserva la ventaja en ese sondeo, el PP fue el que más creció desde la medición de octubre. Los populares ganaron 2,5 puntos y los socialistas, cuatro décimas.

Vox, en cambio, retrocedió 1,5 puntos en ese período. El Frente Amplio también perdió cuatro décimas.

La divergencia entre el CIS y las consultoras privadas no es nueva en España. El organismo público suele proyectar mejores resultados para el PSOE que las encuestas privadas, lo que ha generado críticas sobre su metodología.

Por qué Vox se convierte en la pieza clave del tablero

Los números de las encuestas dejan una conclusión clara: sin Vox, el PP no gobierna. El partido de ultraderecha se convertiría en socio necesario de los conservadores, con capacidad de condicionar el programa y las políticas del próximo gobierno.

Ese rol de "bisagra" le daría a Vox una influencia desproporcionada respecto a su caudal de votos. Podría exigir ministerios clave, imponer agendas en temas como inmigración o política cultural, y vetar iniciativas que no le convengan.

Para el PP, gobernar con Vox implicaría un giro hacia la derecha más marcado que el que hubiera preferido su líder, Alberto Núñez Feijóo. Los populares habían intentado captar votantes del centro, pero ahora deberían negociar con la ultraderecha.

El PSOE, por su parte, necesitaría un milagro electoral o un pacto muy complejo con fuerzas regionalistas y de izquierda para retener el poder. Un escenario que las encuestas pintan como improbable.

La jugada fiscal de Sánchez en la recta final

Sánchez convocó los comicios con la intención de capitalizar el impulso de las protestas masivas por la vivienda. El costo de la vivienda sigue entre los principales ejes de la campaña.

También cobró protagonismo la inmigración, la corrupción y la seguridad ferroviaria, que ganó espacio tras el accidente fatal de este mes.

A pocos días de la votación, el presidente volvió sobre la cuestión social al proponer un nuevo impuesto a las fortunas de más de u$s100 M. Según explicó, la recaudación permitiría financiar una prestación por crianza, políticas de vivienda y mejoras en los servicios públicos.

"Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010", escribió Sánchez en X.

La propuesta le permite al presidente marcar diferencias con el PP, al que acusa de querer bajarles los impuestos a los más ricos. Los populares, por su parte, prometieron rebajas fiscales para trabajadores jóvenes y personas de ingresos medios y bajos.

También ofrecieron incentivos para las empresas que inviertan en tecnología y digitalización. Una apuesta por dinamizar la economía a través de menores cargas tributarias.

Qué impuestos ya existen en España para las grandes fortunas

España ya cuenta con un impuesto a las grandes fortunas, creado en 2022. Se aplica a los patrimonios netos superiores a u$s3 M.

Ese gravamen se diseñó para complementar los impuestos autonómicos sobre el patrimonio. El objetivo: garantizar que los contribuyentes más adinerados tributen con independencia de la región donde residan.

La propuesta de Sánchez va un paso más allá. Apunta a las fortunas superiores a u$s100 M, un universo mucho más acotado de contribuyentes.

El debate sobre gravar las grandes fortunas se extiende a otros países europeos. Dirigentes de izquierda del Reino Unido, Francia y los Países Bajos también propusieron medidas similares.

El argumento: responder al malestar por la desigualdad y movilizar a sus votantes de cara a elecciones apretadas.

Las organizaciones empresariales suelen oponerse a estas iniciativas. Argumentan que podrían llevar a emprendedores que generan empleo e inversión a radicarse en el exterior. Un riesgo que los gobiernos deben sopesar contra la recaudación potencial.