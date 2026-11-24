El Gobierno le reclamó formalmente al rector de la UBA que impida la realización de un homenaje al exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ana Arias, explicó los motivos por los que la institución autorizó la realización de un homenaje a Mario Roberto Santucho, exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), previsto para el próximo 10 de diciembre. La directiva sostuvo que la facultad tiene una política histórica de reivindicación de la Memoria, Verdad y Justicia y defendió la posibilidad de que los estudiantes impulsen este tipo de reconocimientos.

Sus declaraciones se produjeron después de que el Gobierno de Javier Milei reclamara formalmente a las autoridades de la UBA que suspendan la actividad y apliquen sanciones a quienes promovieron la convocatoria. También el vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti, manifestó su rechazo y anticipó que buscará un pronunciamiento del Consejo Superior en contra del homenaje.

En una entrevista con Urbana Play, Arias explicó que la propuesta fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y presentada por una agrupación estudiantil durante una reunión del Consejo Directivo, hace poco más de un mes.

"Yo no soy la autora del proyecto", aclaró la decana, quien precisó que el Consejo Directivo está integrado por representantes de estudiantes, docentes y graduados y que ella no participa con voto en esas decisiones. La iniciativa fue aprobada por ese órgano de gobierno de la facultad.

El reconocimiento contempla la colocación de una escultura en el patio Indio Solari de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicada en la calle Santiago del Estero, en el barrio porteño de Constitución. La convocatoria también cuenta con la participación de:

La cátedra de Sociología a cargo de Pablo Bonavena

La agrupación La Mella

El Espacio de Unidad de los Revolucionarios

Para el cierre del encuentro estaba previsto un discurso de Mario Santucho, hijo del dirigente del ERP.

Qué argumentos dio Ana Arias para defender el homenaje a Santucho

La decana sostuvo que la propuesta se enmarca en una tradición de la facultad de reconocer distintas trayectorias políticas y militantes de los años setenta.

"Tenemos una política presente permanente de Memoria, Verdad y Justicia, y no se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar las trayectorias individuales, que son discutibles y polémicas, pero son reales, existieron y son las que este grupo en particular quiere poner en discusión", afirmó.

Arias señaló que la reivindicación de la militancia juvenil de aquella época forma parte de las actividades habituales de las agrupaciones estudiantiles y consideró que el homenaje puede abrir una discusión sobre las organizaciones políticas y armadas que actuaron durante esos años.

También aclaró que la iniciativa no supone una evaluación acrítica del período ni de las decisiones políticas de Santucho y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización que fundó.

"Esto no implica hacer un análisis acrítico del período de los 70", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la figura del exjefe guerrillero representa distintas posiciones políticas de aquella generación, entre ellas la opción por la lucha armada.

"Santucho engloba un conjunto mayor de apuestas entre las cuales la lucha armada fue una opción, que no es extrapolable a la actualidad", señaló. "Me parece bienvenido el debate, pero no es sensato evitar que este grupo, que quiere reivindicar a un líder al que valoran, no lo puedan hacer".

La decana también comparó la iniciativa con otros reconocimientos existentes en distintas facultades a personas vinculadas con organizaciones armadas que fueron víctimas de la última dictadura militar.

"Me parece que lo que genera revuelo en este caso es que se trata de un líder de una de estas organizaciones armadas", expresó.

En otra parte de la entrevista, Arias sostuvo que la facultad debe garantizar que distintos sectores puedan expresar sus posiciones. "La Facultad es plural y se presentó (el homenaje) en el Consejo Directivo. Querían tener esta autorización, que fue dada", explicó.

El Gobierno le pidió al rector de la UBA que suspenda el acto y aplique sanciones

La explicación de Arias se conoció en medio del rechazo del Gobierno nacional a la convocatoria. La Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, envió una nota al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, para solicitar que se impida la realización del homenaje.

El subsecretario Alejandro Álvarez cuestionó el reconocimiento a Santucho por su conducción del ERP y sostuvo que la actividad implica reivindicar a una organización que recurrió a la lucha armada para intentar tomar el poder.

En la comunicación oficial, el funcionario calificó al exdirigente como "líder terrorista" y mencionó los asesinatos, secuestros y otros hechos atribuidos a la organización durante su actuación en la década de 1970.

"Frente a esta situación, exijo a usted que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria", escribió Álvarez.

También solicitó que la universidad informe a la Subsecretaría sobre las actuaciones administrativas, las medidas disciplinarias y las eventuales sanciones que se adopten.

El pedido fue precedido por un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que había solicitado información sobre el encuentro y reclamado medidas para impedirlo.

Desde el Ejecutivo señalaron que no tienen previsto presentar una denuncia judicial por el episodio, debido a que consideran que las decisiones disciplinarias corresponden a las autoridades universitarias, en el marco de la autonomía y autarquía de la institución. Por ese motivo, el Gobierno espera que sea la propia UBA la que evalúe la convocatoria y determine si corresponde adoptar medidas internas.

La resolución del Consejo Directivo que aprobó el homenaje fundamentó el reconocimiento en la trayectoría política de Santucho. "Santucho encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social, destacándose desde su juventud por su entrega incansable a la causa de las y los trabajadores", sostiene el texto.

Qué posición tomó la conducción de la UBA frente al homenaje

El rechazo del Gobierno también generó diferencias dentro de la conducción de la universidad. En un primer momento, desde el rectorado habían señalado que respetarían la libertad de cátedra y que no impedirían la actividad. Sin embargo, posteriormente comenzaron a analizar posibles medidas institucionales para expresar su oposición.

El vicerrector Emiliano Yacobitti se manifestó públicamente en contra del reconocimiento y anunció que impulsará un pronunciamiento del Consejo Superior, que tiene previsto reunirse el próximo miércoles.

"La Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", sostuvo en un mensaje publicado en la red social X.

En declaraciones a Clarín, también anticipó que buscará que el máximo órgano de gobierno de la UBA rechace la actividad y trate de revertir la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales.

"Todos tienen derecho a pensar lo que quieran, pero no es aceptable homenajear a personas responsables de atentados en democracia", afirmó.

Yacobitti asumirá como rector de la UBA el próximo 11 de diciembre, un día después de la fecha prevista para el homenaje.

Quién es Ana Arias, la decana que defendió la convocatoria

Arias conduce la Facultad de Ciencias Sociales desde 2022 y fue reelecta para el cargo. Es licenciada en Trabajo Social, magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Antes de asumir el decanato se desempeñó como directora nacional de Fortalecimiento Institucional en el Ministerio de Desarrollo Social.

Su trayectoria política está vinculada con el peronismo y el kirchnerismo universitario. En las elecciones legislativas de 2025 integró como segunda candidata la lista de Fuerza Patria para el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por Mariano Recalde. No consiguió una banca, ya que el espacio obtuvo un solo escaño.

Su historia familiar también está atravesada por la militancia política de los años setenta. Su padre, Carlos Enrique Arias Solanes, fue militante de Montoneros y permanece desaparecido desde el 30 de diciembre de 1977, cuando fue detenido en la Ciudad de Buenos Aires. Según los registros oficiales, fue visto en distintas dependencias militares y en el centro clandestino de detención conocido como El Banco.

La controversia enfrenta así dos posiciones dentro de la propia universidad: la decisión del Consejo Directivo de Sociales de autorizar el homenaje y el rechazo expresado por integrantes de la conducción central de la UBA. La actividad está prevista para el 10 de diciembre, aunque su realización quedó sujeta a las definiciones que adopten las autoridades universitarias.