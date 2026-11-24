El presidente de EE.UU. tendría hasta 370.000 acciones de la tecnológica. El regreso de Jensen Huang impulsó los títulos más de 30% en una jornada

La intervención de Donald Trump para favorecer el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia coincidió con una fuerte suba de los títulos de la compañía en Wall Street. El movimiento también puso bajo la lupa las inversiones del presidente estadounidense: una estimación del Financial Times calcula que sus tenencias en la tecnológica podrían alcanzar un valor de hasta u$s15 millones.

El mandatario había reconocido públicamente que se comunicó con integrantes del directorio de Nvidia para influir en la decisión sobre Huang, quien volvió a ocupar el cargo de director ejecutivo después de haber sido apartado el 12 de noviembre. El ejecutivo nació en Taipei, Taiwán, y su reincorporación recibió el respaldo de Trump.

La intervención presidencial también abrió interrogantes sobre posibles conflictos de intereses, como se analiza en esta nota sobre la investigación a Trump por su presión para el regreso de Huang a Nvidia.

La posible participación del presidente en la empresa surge de sus presentaciones patrimoniales. Según documentos fechados el 5 de noviembre y analizados por el diario británico, Trump podría haber tenido hasta 370.000 acciones de Nvidia al 30 de septiembre.

Qué se sabe sobre las inversiones de Trump en Nvidia

Los registros oficiales no permiten conocer con exactitud la composición actual de la cartera presidencial. Las declaraciones informan las operaciones mediante intervalos de valores, en lugar de detallar el importe preciso de cada compra y venta. Además, la documentación disponible llega hasta fines de septiembre, por lo que no refleja eventuales movimientos posteriores.

Para elaborar su estimación, el Financial Times utilizó un supuesto que lleva el cálculo al máximo posible: ubicó las compras en el extremo más alto de los rangos informados y las ventas en el más bajo. A partir de ese criterio, calculó que la participación de Trump podría haber llegado a las 370.000 acciones.

Otra referencia sobre esas inversiones fue publicada por ABC News. La cadena estadounidense examinó documentación patrimonial similar y calculó que la posición del presidente en Nvidia tenía un valor de, al menos, u$s12 millones hacia finales de 2025. No obstante, su informe no precisó cuántos títulos componían esa participación.

La cobertura de ABC News también identificó decenas de operaciones de compra y venta de acciones de Nvidia dentro de la cartera de Trump durante los últimos meses. Frente a esas informaciones, la Casa Blanca sostuvo que los activos son administrados por entidades financieras independientes. El interés del mandatario por las compañías tecnológicas no es nuevo: su cartera bursátil ya había sido objeto de análisis por sus inversiones en empresas tecnológicas.

El regreso de Huang impulsó las acciones de Nvidia

La situación de la compañía había atravesado un período turbulento antes del anuncio sobre la reincorporación de su principal ejecutivo. En las semanas posteriores al 30 de septiembre, Nvidia quedó envuelta en un escándalo que incluyó acusaciones de adulterio, presunto espionaje y evasión de los controles de exportación.

La controversia desembocó en la salida de Huang el 12 de noviembre y tuvo repercusiones sobre la cotización de la empresa. Al cierre de Wall Street del 30 de septiembre, cada acción valía u$s228,38.

El panorama cambió con el anuncio sorpresivo de su regreso, respaldado por Trump. El presidente admitió que había contactado a miembros del directorio para intervenir en el proceso que terminó con la reincorporación del ejecutivo.

La noticia provocó una reacción inmediata en el mercado. Durante esa jornada, los títulos de Nvidia avanzaron más del 30% y finalizaron a u$s165,05.

Por qué los u$s15 millones son una estimación

La cifra difundida por el Financial Times no equivale a una ganancia confirmada por Trump. Se trata de un cálculo basado en las declaraciones patrimoniales disponibles y en una metodología que contempla los valores más favorables dentro de los rangos informados.

Hay dos limitaciones centrales para establecer el resultado real de esa inversión. Por un lado, los documentos no permiten reconstruir con precisión todas las operaciones realizadas. Por otro, la información llega hasta septiembre y no permite determinar qué compras o ventas pudieron concretarse después.

También es importante distinguir la suba registrada tras el anuncio del regreso de Huang de la evolución acumulada de la acción: aunque Nvidia avanzó más del 30% en esa rueda, su cierre de u$s165,05 quedó por debajo de los u$s228,38 que registraba el 30 de septiembre.

En consecuencia, los u$s15 millones deben atribuirse al cálculo del diario británico y no presentarse como una ganancia efectivamente obtenida, un monto cobrado o una cifra confirmada por el propio presidente.

El negocio de Nvidia detrás de su protagonismo en la inteligencia artificial

Nvidia fue fundada en 1993 y, durante sus primeros años, orientó su actividad al desarrollo de procesadores gráficos para computadoras y videojuegos. Con el tiempo, esa tecnología encontró nuevas aplicaciones en el procesamiento de grandes volúmenes de información, una capacidad que adquirió especial relevancia con la expansión de la inteligencia artificial.

Las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de la compañía permiten realizar en paralelo numerosas operaciones matemáticas. Esa característica las convirtió en una herramienta fundamental para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, que necesitan una elevada capacidad de cálculo para procesar datos y generar respuestas.

El crecimiento de esta demanda transformó la estructura de ingresos de Nvidia. Su actividad ya no depende principalmente del mercado de videojuegos: los centros de datos se convirtieron en el principal motor de su negocio. Allí vende chips y sistemas de computación utilizados por empresas tecnológicas y proveedores de servicios en la nube para desarrollar y operar aplicaciones de inteligencia artificial.

La expansión de esta infraestructura también abre oportunidades para otros sectores, como la energía y los operadores de centros de datos, tal como plantea este análisis sobre los sectores que pueden beneficiarse del crecimiento de la IA.

La compañía también construyó un ecosistema de software alrededor de sus procesadores. Uno de sus desarrollos más importantes es CUDA, una plataforma que permite a los programadores utilizar las GPU para tareas de computación. Esta combinación de hardware y herramientas de desarrollo forma parte de la estrategia con la que Nvidia consolidó su presencia en el sector.

Los resultados del ejercicio fiscal 2026 reflejan la dimensión que alcanzó esa actividad. La empresa informó ingresos por u$s215.900 millones, un incremento interanual del 65%. De ese total, u$s193.700 millones correspondieron al segmento de centros de datos, mientras que el negocio de videojuegos aportó u$s16.000 millones.

La concentración de una parte tan importante de sus ingresos en la infraestructura para inteligencia artificial también la vuelve sensible al ritmo de inversión de las grandes tecnológicas. Las decisiones de los proveedores de servicios en la nube, la demanda de chips avanzados y las restricciones comerciales pueden influir sobre sus perspectivas de crecimiento. Por eso, Nvidia ocupa un lugar central en un mercado que combina innovación tecnológica, inversiones millonarias y competencia internacional.