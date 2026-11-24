Lo acusan, entre otros motivos, de anteponer sus intereses financieros y los de empresarios cercanos a las cuestiones de seguridad nacional

El Partido Demócrata de Estados Unidos anunció que impulsará una investigación en el Congreso sobre la intervención del presidente Donald Trump en la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó que el mandatario haya presionado al directorio de la compañía para restituir al empresario, en medio de una investigación por sus presuntos vínculos con una persona sospechada de mantener conexiones con los servicios de inteligencia de China.

Schumer acusó a Trump de anteponer sus intereses financieros y los de empresarios cercanos a las cuestiones de seguridad nacional. A través de una publicación en la red social X, sostuvo que los demócratas utilizarán sus facultades legislativas para investigar posibles irregularidades de la administración, de Huang y de otros directivos de Nvidia.

"Trump está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional", afirmó el senador. También anticipó que su partido buscará determinar si hubo actuaciones indebidas en la intervención del Gobierno.

La controversia se desató después de que Trump reconociera que mantuvo conversaciones con integrantes del directorio de Nvidia para impulsar el regreso de Huang. El empresario había dejado el cargo el 12 de noviembre, luego de que trascendieran informaciones sobre sus relaciones personales y las sospechas de posibles riesgos para la seguridad de la compañía.

Por qué Trump intervino para que Huang regresara a Nvidia

La reincorporación de Huang fue comunicada el lunes 23 de noviembre, después de que el directorio de Nvidia revisara su situación y recibiera información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense.

La compañía sostuvo que esos contactos le permitieron concluir que el regreso del ejecutivo no representa un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, anunció que continuará con su investigación interna sobre los posibles vínculos del empresario con una operación de inteligencia extranjera y que colaborará con las pesquisas de las autoridades.

Trump reconoció que habló directamente con integrantes del directorio para pedirles que restituyeran a Huang. En declaraciones a CNBC, explicó que tenía una postura firme a favor de su regreso y defendió la continuidad del empresario al frente de la firma.

El mandatario lo calificó como un "gran patriota" y un "tesoro nacional". También aseguró que el Gobierno no tiene pruebas de que Huang haya cometido algún delito o represente una amenaza para Estados Unidos.

La intervención presidencial abrió otro frente de cuestionamientos por posibles conflictos de intereses. En su declaración patrimonial de 2025, Trump informó que tenía acciones de Nvidia por al menos u$s1 millón. Desde la Casa Blanca sostuvieron que sus inversiones son administradas por asesores externos y que no existe incompatibilidad entre sus activos y las decisiones del Gobierno.

Las sospechas sobre Jensen Huang y los vínculos con China

La salida inicial de Huang se produjo el 12 de noviembre, después de que trascendieran informaciones sobre sus relaciones personales, entre ellas su vínculo con Alice Huang, una empresaria china que trabajó para Megaspeed International, una compañía tecnológica con sede en Singapur y vinculada comercialmente con Nvidia.

Las autoridades estadounidenses investigan si Alice Huang tenía conexiones con el Ministerio de Seguridad del Estado de China y si pudo haber reunido información sobre Nvidia para Pekín. Las sospechas también alcanzaron a las operaciones comerciales de Megaspeed y a la posibilidad de que hubiera facilitado el acceso de empresas chinas a procesadores avanzados de la tecnológica estadounidense.

El caso tiene una dimensión estratégica porque Nvidia es uno de los principales proveedores mundiales de chips utilizados para desarrollar inteligencia artificial. Estados Unidos mantiene restricciones para limitar el acceso de China a determinados procesadores, debido a sus posibles aplicaciones militares y tecnológicas.

Uno de los focos de la investigación es el presunto desvío de esos componentes mediante intermediarios y centros de datos instalados en terceros países. Megaspeed había sido un cliente importante de Nvidia entre 2023 y 2025, pero la compañía estadounidense interrumpió sus operaciones comerciales con ella en junio de 2025, después de inspecciones vinculadas con posibles incumplimientos de las restricciones comerciales.

El 23 de noviembre, el Departamento de Comercio estadounidense incorporó a Megaspeed y a una filial de Alibaba en Singapur a su lista de entidades comerciales restringidas. La medida obliga a las empresas estadounidenses a obtener autorizaciones para determinadas operaciones con esas compañías y limita su acceso a tecnología de origen estadounidense.

Las sospechas sobre Alice Huang no constituyen, por sí mismas, una prueba de que Jensen Huang haya participado en actividades de espionaje o facilitado información a China. Las investigaciones buscan establecer si existieron filtraciones y si se incumplieron las normas de exportación.

La investigación del Congreso y el impacto sobre Nvidia

El regreso de Huang no modificó los planes de investigación de los comités de la Cámara de Representantes. El empresario deberá presentarse el 1 de diciembre ante tres comités legislativos, en entrevistas a puertas cerradas.

Los legisladores buscan obtener explicaciones sobre sus vínculos con Alice Huang, los protocolos de seguridad de Nvidia y las posibles consecuencias para la seguridad nacional estadounidense. También intentarán determinar si la compañía cumplió con las restricciones de exportación y qué conocimiento tenían sus principales ejecutivos sobre las operaciones investigadas.

En paralelo, Nvidia anunció la creación de un comité independiente de seguridad nacional y controles de exportación dentro de su directorio. La empresa también inició la búsqueda de un responsable de cumplimiento normativo para supervisar esas áreas.

La crisis tuvo consecuencias en el mercado bursátil. En medio de las informaciones sobre Huang y las sospechas de desvíos de chips hacia China, las acciones de Nvidia registraron fuertes movimientos y la compañía llegó a perder cientos de miles de millones de dólares de capitalización bursátil. Tras el anuncio de su reincorporación, los títulos subieron con fuerza durante la rueda del lunes 23 de noviembre.

Sin embargo, la recuperación de la cotización no puso fin a las investigaciones internas, regulatorias y parlamentarias.

El nuevo escenario político que enfrentará Trump en el Congreso

El anuncio de Schumer también se produce en un contexto de cambios en el equilibrio legislativo estadounidense. Los demócratas lograron al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes, su mayor representación en ese recinto desde 1992, luego de imponerse en un distrito de Carolina del Norte que todavía estaba en disputa.

Además, el partido consiguió mayoría en el Senado. De esta manera, a partir de enero de 2027 controlará ambas cámaras del Congreso, mientras Trump continuará en la Casa Blanca.

El nuevo escenario les permitirá impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana, solicitar documentación oficial y convocar a funcionarios y ejecutivos para prestar declaraciones.

El caso Nvidia aparece entre los asuntos que podrían concentrar la actividad legislativa. Los demócratas buscarán establecer qué información recibió Trump sobre las sospechas vinculadas con China, qué comunicaciones mantuvo con el directorio de la compañía y qué elementos utilizó el Gobierno para respaldar la reincorporación de Huang.