En Cancillería aseguran que el documento no tiene efectos prácticos y que se crearán plataformas informativas de todos los países para futuras medidas

El gobierno de Javier Milei dio otro paso en su alineamiento comercial con Estados Unidos. Se adhirió a una declaración internacional impulsada por el presidente Donald Trump para enfrentar un problema que Washington define como "sobrecapacidad" o "sobreproducción" industrial. Detrás de esa expresión técnica aparece, aunque el documento no lo menciona expresamente, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y otros países asiáticos cuyos productos considera de baja calidad, pero subsidiados y con precios que rompen el mercado.

En forma clara, se trata de una alianza anti China. Pero la pregunta que se formulan analistas de comercio internacional consiste lo siguiente: ¿esto significa que podrían frenarse o encarecerse en el futuro los autos chinos y otros productos asiáticos que llegan al mercado local? Por ahora, la respuesta es que no, según pudo saber iProfesional en fuentes de la Cancillería. No tendrá efectos prácticos en lo inmediato, sino informativos.

En la Cancillería explican que la adhesión argentina no establece aranceles, prohibiciones ni restricciones concretas a las importaciones. Para ninguno de los países firmantes tampoco. Tampoco obliga al país a aplicar automáticamente las medidas comerciales que eventualmente adopte Estados Unidos.

Se supo, empero, que China hizo llegar su malestar por canales informales al canciller Pablo Quirno y no escalará por ahora porque el documento no nombra a Pekin y porque no tiene efectos prácticos. Pero la embajada china toma nota para futuras negociaciones del swap. Por su parte Trump vuelve a actuar con clubes de países amigos o aliados por fuera de los organismos multilaterales como en este caso la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Lo que se firmó es, por el momento, una declaración política que propone estudiar el fenómeno, intercambiar información y crear plataformas sectoriales para analizar dónde existe una capacidad productiva considerada excesiva y qué consecuencias genera sobre otros países. Pero el documento tiene una fuerte carga geopolítica.

Además de Argentina, adhirieron Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. China no aparece mencionada expresamente. Sin embargo, para Washington, el destinatario resulta bastante evidente.

¿Qué significa "sobreproducción" china?

Traducido al lenguaje cotidiano, un país construye enormes fábricas, aumenta su capacidad para producir determinado bien y fabrica mucho más de lo que puede vender dentro de su propio mercado. Entonces necesita colocar ese excedente en el exterior y lo hace a precios muy bajos.

Si además esa producción recibe subsidios estatales, créditos baratos, beneficios fiscales, energía subsidiada u otras ventajas, el producto puede llegar a otros mercados a precios que los fabricantes locales consideran imposibles de igualar. Ese es el argumento de Estados Unidos y de varios países europeos frente a China.

Los sectores que aparecen especialmente bajo la lupa son los autos eléctricos, las baterías, los productos químicos, los semiconductores y los paneles solares, aunque el debate alcanza también al acero y a otras ramas industriales.

Un ejemplo permite entenderlo mejor: si una fábrica china puede producir un millón de vehículos pero su mercado interno absorbe solamente una parte, el resto debe venderse en otros países. Si esos vehículos llegan a precios muy competitivos, pueden ganar rápidamente participación de mercado y desplazar a fabricantes locales.

Para Washington, eso no sería simplemente competencia comercial: sería el resultado de una política industrial estatal que termina distorsionando el mercado mundial. China, naturalmente, rechaza esa interpretación y sostiene que las acusaciones de "sobrecapacidad" son utilizadas por Estados Unidos y Europa como argumento para proteger sus industrias.

La paradoja planteada por Donald Trump en el caso de China

Un diplomático argentino consultado por iProfesional en reserva puso el foco sobre una de las principales contradicciones de la iniciativa. "Es un documento orientado contra China y contra algunos países que producen bienes de baja calidad y pueden inundar los mercados. Pero es irónico que Estados Unidos utilice el argumento de que esas prácticas son antimercado cuando el país que más aranceles ha colocado y más ha alterado las reglas tradicionales del comercio durante Trump es justamente Estados Unidos", señaló.

La contradicción es evidente en términos de la política comercial norteamericana. Trump convirtió los aranceles en una de sus principales herramientas de negociación internacional y profundizó una política de protección de la producción estadounidense y de negociación país a país.

Por eso, para algunos diplomáticos y especialistas, la discusión sobre la "sobreproducción" forma parte de una batalla mucho más amplia: la disputa por quién va a dominar las industrias estratégicas del siglo XXI.

Estados Unidos intenta evitar que China controle cadenas de producción consideradas fundamentales para la economía mundial. China busca preservar su enorme capacidad industrial y su expansión internacional. Y los países intermedios deben decidir de qué lado pararse. El foco se pone sobre las empresas de tecnología, inteligencia artificial, y toda la actividad digital.

Argentina adhirió, pero sin un estudio propio

El punto más sensible para Buenos Aires está en cómo se produjo la adhesión. Según fuentes diplomáticas, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, recibió una comunicación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, para que Argentina adhiriera a la declaración. Cancillería finalmente decidió sumarse.

Pero, según una fuente diplomática argentina, no hubo previamente un estudio integral del Gobierno que determinara qué sectores argentinos están efectivamente afectados por la supuesta sobreproducción extranjera ni qué impacto tendría para la economía nacional.

"Argentina adhiere como un contrato de adhesión. No hay un estudio propio sobre si Argentina está afectada por estas prácticas", resumió la fuente. Esto explica también por qué, por ahora, el documento no modifica las reglas de importación.

La primera etapa será básicamente de información: identificar sectores, intercambiar datos, analizar capacidades productivas y determinar eventualmente qué políticas podrían considerarse distorsivas. Recién después podrían aparecer medidas comerciales. ¿Entonces pueden prohibir los autos chinos? No por esta declaración.

La adhesión no implica un freno automático al ingreso de autos chinos ni de otros productos asiáticos. Tampoco establece un arancel adicional contra China. Para que Argentina imponga una restricción concreta debería adoptar una medida comercial específica y cumplir con los procedimientos correspondientes.

Aquí aparece una cuestión técnica importante. El sistema de comercio internacional ya dispone de herramientas para enfrentar determinadas prácticas consideradas desleales. Por ejemplo, existen investigaciones antidumping y medidas compensatorias frente a subsidios. Estas dos herramientas podrían dispararse por esta política norteamericana.

Una fuente diplomática explicó que la nueva iniciativa puede terminar siendo "un eslabón más en el desconocimiento del sistema multilateral de comercio y de los remedios establecidos en la OMC contra las distorsiones al comercio".

En otras palabras: la OMC ya tiene mecanismos para investigar y eventualmente aplicar medidas cuando un producto subsidiado perjudica a una industria local. La novedad de la iniciativa impulsada por Washington es avanzar primero sobre la identificación colectiva de los problemas y crear plataformas sectoriales específicas para discutirlos. Su efectividad, por ahora, está por verse. Trump inauguró una tendencia a desconocer a la OMC, la Organización Mundial de la Salud y al sistema multilateral.

El presidente de los Estados Unidos no ha retirado formalmente a Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero su administración la desconoce en la práctica. El gobierno estadounidense opera bajo una política de "hostilidad abierta" y desatención sistemática hacia las normativas del organismo, priorizando los aranceles unilaterales y los acuerdos bilaterales forzados sobre el derecho multilateral.

China tomó nota y lo tendrá presente al negociar la renovación del swap

La decisión argentina tampoco pasó inadvertida en Beijing. La Embajada china hizo llegar su preocupación al Gobierno argentino por la adhesión. Como China no aparece mencionada expresamente en el documento, Beijing no tiene el argumento formal para presentar una protesta diplomática contra Argentina por haber firmado una declaración "contra China".

Pero eso no significa que la decisión haya pasado inadvertida. "Los chinos anotan. Cuando llegue el momento de negociar la renovación del swap, te van a sacar la lista de agravios", advirtió un diplomático argentino.

La frase tiene especial relevancia porque Argentina mantiene con China una relación económica estratégica. Beijing continúa siendo un socio comercial de enorme importancia, tanto por las importaciones como por su papel como comprador de productos argentinos y en especial los de origen agropecuario. También mantiene instrumentos financieros relevantes para el país, como el swap chino.

Por eso, cada movimiento de política exterior hacia Washington tiene potencialmente una contracara en la relación con Beijing. El verdadero trasfondo: la guerra comercial. La declaración debe ser leída, entonces, más como una pieza de una disputa global que como una medida inmediata contra las importaciones argentinas.

Estados Unidos está intentando construir una coalición de países para discutir lo que considera una amenaza de la capacidad industrial china. Washington teme especialmente que China termine dominando sectores estratégicos como vehículos eléctricos, baterías, energía solar, minerales procesados, productos químicos y componentes tecnológicos.

El problema para Argentina es que se encuentra en una posición particularmente delicada. Por un lado, Milei busca profundizar la alianza estratégica con Estados Unidos y atraer inversiones norteamericanas hacia energía, petróleo, gas, litio, cobre y otros minerales críticos.

Por otro, China sigue siendo un socio económico central y uno de los grandes compradores de productos argentinos. La Argentina necesita, además, inversiones, mercados y financiamiento de ambos lados. La adhesión representa así otro gesto de alineamiento con Washington, pero todavía no una ruptura comercial con Beijing.

El Gobierno argentino parece haber elegido acompañar a Estados Unidos en el diagnóstico sobre las distorsiones comerciales, sin comprometerse todavía con ninguna sanción concreta. La diferencia no es menor. Firmar una declaración no equivale a cerrar el mercado argentino a los autos chinos. Pero tampoco es políticamente neutro.

Para Washington, Argentina acaba de incorporarse a una coalición que busca modificar la manera en que el mundo responde a la expansión industrial china.

Para Beijing, en cambio, es una señal que se suma a otras decisiones recientes del gobierno de Milei y que será registrada para futuras negociaciones. Y para los argentinos de a pie, por ahora, el efecto inmediato es ninguno.

No nuevos aranceles a la vista que encarezcan mañana un auto chino, ni una prohibición de importaciones.

Pero si las plataformas anunciadas terminan derivando en investigaciones y medidas comerciales concretas, lo que hoy es una declaración podría convertirse mañana en una nueva barrera al ingreso de determinados productos asiáticos. La batalla todavía está en la etapa de las palabras, los datos y las alianzas. Pero detrás de ellas se libra una pelea mucho más grande: quién fabrica, quién vende y quién fija las reglas del comercio mundial en las próximas décadas. Para Milei, se juega la relacion con la Casa Blanca, clave en su proyecto de reelección en 2027.