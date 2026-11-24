El gobierno brasileño apartó al embajador Julio Bitelli de Buenos Aires. El conflicto escaló tras declaraciones de Pablo Quirno sobre las elecciones

La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva asumieron sus respectivas presidencias. En las últimas horas, el gobierno brasileño avanzó con la decisión de apartar al embajador Julio Bitelli de su representación en Buenos Aires y, según trascendió, el mandatario vecino tampoco tendría previsto invitar al jefe de Estado argentino a su ceremonia de asunción, prevista para el 5 de enero de 2027.

El nuevo capítulo del conflicto bilateral estaría vinculado con las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien puso en duda aspectos del proceso electoral brasileño del mes pasado. Sus palabras generaron malestar en la administración de Lula y profundizaron una relación que ya acumulaba varios episodios de tensión.

Según informó Infobae, fuentes de primera línea de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, atribuyeron a esos dichos la decisión de retirar a Bitelli de su función como embajador en Argentina. "Todavía no está formalizado, pero esa es la idea", señaló una fuente diplomática consultada por el medio. Otras dos fuentes de la administración brasileña aseguraron que la medida se concretará en el corto plazo.

Qué dijo Pablo Quirno y por qué generó malestar en Brasil

El detonante de la nueva escalada fueron las declaraciones de Quirno durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, el sábado pasado. Allí, el ministro de Relaciones Exteriores cuestionó aspectos del proceso electoral brasileño y se refirió a la posición del Gobierno argentino frente al resultado.

"Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera", sostuvo el funcionario.

La explicación no cayó bien en Brasil, donde las palabras del canciller fueron interpretadas como un nuevo cuestionamiento al proceso democrático del país vecino.

El episodio tuvo consecuencias sobre la representación diplomática brasileña en Buenos Aires. Bitelli había sido designado embajador en enero de 2023, pero fue llamado a consultas en dos oportunidades: el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026. Desde entonces, no volvió a ejercer presencialmente su función en Argentina y el vínculo diplomático quedó reducido al nivel de encargados de Negocios.

La semana pasada ya había trascendido que Lula no tenía previsto autorizar su regreso antes de las elecciones presidenciales argentinas. Un funcionario de Itamaraty había señalado que Bitelli no volvería "antes de que el gobierno argentino haga gestos importantes" y que "no se espera el regreso del embajador pronto".

Con las últimas declaraciones de Quirno, el escenario se habría complicado todavía más.

Lula no invitaría a Milei a su asunción presidencial

A la tensión por el futuro de Bitelli se sumó otra noticia que podría profundizar el distanciamiento entre ambos gobiernos. El medio brasileño UOL publicó que Lula no invitaría a Javier Milei a su ceremonia de asunción presidencial del próximo 5 de enero de 2027.

La información, basada en fuentes anónimas de la administración brasileña, sostiene que la decisión política estaría en manos del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo de Brasil, que actualmente trabaja en la confección de la lista de invitados.

Una figura de la administración brasileña habría confirmado en reserva que el presidente argentino "fue desinvitado".

El dato llamativo es que la eventual exclusión de Milei no necesariamente alcanzaría a otros dirigentes argentinos. Entre los nombres que podrían recibir una invitación figuran referentes de la oposición, dirigentes vinculados al peronismo kirchnerista que participaron de encuentros con el espacio de Lula durante la campaña, el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich.

En la Casa Rosada, sin embargo, evitaron confirmar que el mandatario argentino haya quedado afuera de la ceremonia. Consultadas por Infobae, autoridades de primera línea de la Cancillería respondieron que "no les consta" que Argentina no vaya a recibir una invitación. Ante la posibilidad de asistir en caso de ser convocados, pidieron "no adelantarse".

Los voceros oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco realizaron comentarios sobre la información.

Desde el Gobierno argentino, en tanto, buscaron transmitir que las diferencias políticas no deberían afectar el vínculo institucional. En la Casa Rosada destacaron que se mantiene "la línea que usa Quirno, que de la parte argentina las diferencias políticas nunca van en detrimento de lo diplomático".

El antecedente de Milei y Lula que marcó la relación bilateral

El distanciamiento entre ambos presidentes no es nuevo. De hecho, Lula ya había decidido no asistir a la asunción de Milei en diciembre de 2023, luego de sentirse personalmente ofendido por distintas declaraciones del entonces candidato libertario durante la campaña electoral.

En aquel momento, Celso Amorim, jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, explicó que al mandatario brasileño le habían molestado las referencias de Milei, quien lo había calificado de "ladrón", "corrupto" y "comunista furioso".

Un día después del balotaje argentino, el 20 de noviembre de 2023, la presidencia brasileña ya había anticipado que Lula no participaría de la ceremonia de investidura. Posteriormente, Milei envió una invitación formal a través de Diana Mondino, quien entregó personalmente una carta al canciller brasileño Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty.

Sin embargo, el 5 de diciembre Brasil confirmó que, en lugar de Lula, asistiría Vieira, quien había sido embajador en Buenos Aires durante ocho años. La futura administración libertaria, por su parte, invitó al entonces expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Desde entonces, la relación entre Milei y Lula no logró normalizarse. Los dos mandatarios no mantuvieron una reunión bilateral durante los tres años en los que coincidieron al frente de sus respectivos gobiernos.

Dos encuentros internacionales podrían reunir a Milei y Lula

A pesar de las diferencias, los presidentes de Argentina y Brasil tienen previsto coincidir en dos importantes encuentros internacionales durante diciembre.

El primero será la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, programada para el 4 de diciembre en Montevideo. La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, confirmó que ambos mandatarios participarán de la reunión. Por ahora, desde la Casa Rosada no anticiparon que Milei vaya a ausentarse.

El segundo encuentro será la cumbre del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

En ninguno de los dos eventos se esperan reuniones bilaterales entre los presidentes.

En el plano diplomático, los contactos entre ambos gobiernos quedaron principalmente en manos de sus respectivos cancilleres. Quirno y Vieira coincidieron el 30 de octubre en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 realizada en Atlanta. Fue el primer encuentro presencial entre ambos después de las elecciones brasileñas del mes pasado.

La sucesión de episodios deja abierto un interrogante sobre el futuro de la relación entre las dos principales economías del Mercosur, en un contexto en el que las diferencias ideológicas entre Milei y Lula volvieron a trasladarse al terreno institucional y diplomático.