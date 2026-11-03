Encuentro entre referentes opositores y expertos en campañas brasileñas provoca una polémica sobre alianzas y estrategias para el futuro electoral

El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó las reuniones de Cristina Kirchner y Sergio Massa con integrantes del equipo de comunicación que participó de la campaña electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. A través de un mensaje en X, el funcionario sostuvo que las herramientas tecnológicas no son determinantes para ganar una elección y afirmó que el resultado depende del mensaje y de las acciones de cada espacio político.

Las declaraciones se conocieron después de que el diputado federal brasileño André Janones, acompañado por los consultores Chico Kertész y Rafael Marroquim, mantuviera encuentros con Massa y la expresidenta. Los contactos se desarrollaron en Buenos Aires y estuvieron vinculados con el intercambio de experiencias sobre comunicación política, organización de militantes y estrategias electorales.

"Dado que ninguno de ustedes entiende nada de la materia y se suben a cualquier bondi con tal de mantener cierta esperanza de hacerse con el poder, paso a explicarles que por más herramientas tecnológicas que tengas a disposición, si tu mensaje es una mierda no hay nada que te pueda salvar", escribió Caputo.

En otro tramo de su publicación, agregó: "Todos los que vendan una solución tecnológica como herramienta determinante para ganar una elección son unos fantasmas que se quieren llevar unos mangos (respetable)".

El asesor de Javier Milei también desarrolló su posición sobre la comunicación electoral y señaló que el mensaje de un dirigente o una fuerza política no se limita a los eslóganes o a la publicidad.

"Lo único determinante para ganar (o perder) una elección es el mensaje. Por mensaje no me refiero a un slogan o a una linda publicidad. Me refiero a la totalidad de las acciones realizadas (y las no realizadas también) que constituyen la identidad de una persona o un espacio", sostuvo.

Finalmente, dirigió nuevas críticas al peronismo: "Les deseo mucha suerte tratando de convencer a la sociedad argentina que no son una banda de delincuentes repitiendo las mismas ideas que fracasaron durante 100 años rodeados de las mismas caras que nos arruinaron".

Quiénes son los estrategas brasileños que se reunieron con Massa y Cristina Kirchner

La delegación brasileña estuvo integrada por André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim. Los tres participaron de distintas áreas de la estrategia de comunicación que acompañó la campaña de Lula da Silva.

Janones es diputado federal por Minas Gerais y quedó identificado con la organización del denominado "Ejército de Lula", una estructura de comunicación política que funciona a través de WhatsApp y que llegó a reunir más de 10 millones de seguidores. La iniciativa permitió distribuir mensajes de campaña y organizar una red de comunicación directa con simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT).

Por ese trabajo, el legislador recibió el apodo de "general" dentro del espacio político brasileño.

Por su parte, Kertész y Marroquim integraron el equipo de comunicación que trabajó en la estrategia electoral del mandatario brasileño. Entre las tareas desarrolladas figuraron la producción audiovisual, el análisis electoral, la comunicación en redes sociales y la coordinación de acciones de campaña.

Los consultores participaron de una estrategia que combinó la difusión digital con actividades de militancia y organización territorial. Uno de los ejes fue ampliar la participación de distintos sectores del electorado, entre ellos los adultos mayores y los jóvenes.

Qué hablaron Sergio Massa y los consultores de la campaña de Lula

El primer encuentro tuvo lugar el lunes en las oficinas del Frente Renovador, sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro. La reunión con Sergio Massa se extendió durante aproximadamente dos horas.

Janones compartió detalles de la campaña brasileña, en particular sobre el trabajo realizado después de la primera vuelta electoral, cuando Lula había quedado en segundo lugar y debió disputar el balotaje para conseguir la victoria.

Uno de los aspectos centrales fue el funcionamiento del canal de WhatsApp "Ejército de Lula". La herramienta permitió distribuir contenidos políticos y establecer una red de comunicación con millones de usuarios.

Durante el intercambio también se abordó la suspensión temporal del canal por decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Según la experiencia expuesta por Janones, esa situación contribuyó a incrementar el interés y la cantidad de seguidores de la iniciativa.

Otro de los puntos conversados fue la convocatoria de los adultos mayores a participar de la campaña y la importancia de incorporar a diferentes grupos sociales a las actividades de comunicación política.

Además, se analizaron medidas del gobierno brasileño que tuvieron presencia en la discusión electoral, como las restricciones a las apuestas en línea y los cambios en la organización de la jornada laboral para avanzar hacia un esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso, conocido como 5x2.

Massa, por su parte, expuso el estado de las conversaciones que mantiene con distintos sectores políticos para avanzar en la construcción de un frente opositor al gobierno de Milei. También compartió los desafíos del peronismo para ampliar su representación y convocar a nuevos sectores, especialmente entre los jóvenes.

El contacto entre Massa y Janones no era nuevo. Ambos se conocían desde la campaña presidencial argentina de 2023, aunque en aquel momento el diputado brasileño todavía no tenía el mismo protagonismo en la organización de estrategias digitales que adquirió durante la campaña de Lula.

La visita a Cristina Kirchner y el escenario electoral de 2027

Después de la reunión con Massa, Janones, Kertész y Marroquim se trasladaron al departamento de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

La visita coincidió con la publicación de una entrevista de Cristina Kirchner con el diario estadounidense The Washington Post, en la que manifestó su intención de volver a competir en elecciones durante 2027, aunque su eventual candidatura está condicionada por su situación judicial y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los encuentros se produjeron mientras distintos sectores del peronismo comenzaron a mantener conversaciones para definir una estrategia electoral frente a La Libertad Avanza.

Massa viene incrementando sus apariciones públicas y participa de conversaciones para reorganizar al espacio opositor, aunque no anunció formalmente una candidatura presidencial para 2027. Por otro lado, Cristina Kirchner mantiene influencia sobre un sector del justicialismo, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof también aparece entre los dirigentes con aspiraciones de competir en las próximas elecciones.

Hasta el momento de las reuniones, no se había informado de un encuentro de los consultores brasileños con el sector de Kicillof.

La experiencia de Lula se convirtió así en uno de los antecedentes que algunos dirigentes peronistas analizan para organizar la comunicación electoral del próximo año. Entre las iniciativas mencionadas figura la posibilidad de desarrollar una estructura digital propia, inspirada en el "Ejército de Lula", para coordinar la difusión de mensajes y la participación de militantes.

Aunque los contactos abrieron la posibilidad de futuros acuerdos de asesoramiento, no se comunicó oficialmente la firma de contratos con Janones, Kertész o Marroquim para trabajar en una eventual campaña argentina de 2027.