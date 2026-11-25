La federación internacional advirtió que el proyecto S-1844/26 podría debilitar la marina mercante nacional y afectar los derechos de los trabajadores

La posibilidad de que embarcaciones extranjeras compitan por las cargas del mercado argentino bajo reglas laborales diferentes encendió una señal de alerta en la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF). La entidad sindical advirtió que ese escenario podría presionar sobre los salarios, las protecciones sociales y los puestos de trabajo del sector marítimo y fluvial.

El planteo quedó expuesto en una nota enviada a Victoria Villarruel, presidenta del Senado de la Nación. Allí, la organización manifestó su preocupación por la sanción del proyecto de ley S-1844/26, en los términos de la versión que llegó al pleno de la Cámara alta el 19 de noviembre de 2026. La iniciativa forma parte de la reforma del régimen de cabotaje y la marina mercante aprobada por el Senado.

Para la federación, el debate no se limita a las condiciones de competencia entre empresas. También involucra la continuidad de una flota mercante nacional y la posibilidad de que Argentina conserve capacidad propia para atender sus rutas comerciales y servicios estratégicos.

Cabotaje: la ITF alerta por el futuro de los buques argentinos

Uno de los ejes de la posición sindical es que la bandera de una embarcación o la nacionalidad de sus trabajadores no deben determinar qué derechos laborales se aplican cuando opera bajo jurisdicción argentina.

La política que impulsa la ITF junto con sus organizaciones afiliadas establece que los buques destinados al cabotaje marítimo o fluvial y a las actividades costa afuera deben cumplir con las condiciones salariales, laborales y de protección social más favorables reconocidas por las leyes argentinas y la negociación colectiva.

La entidad diferencia esas operaciones de la navegación internacional: en esta última, las normas laborales internacionales funcionan como un estándar mínimo, pero —según su planteo— no deben reemplazar las garantías nacionales superiores cuando las tareas se desarrollan en aguas bajo jurisdicción del país.

La preocupación también alcanza a la estructura de la actividad. La organización considera que una eventual pérdida de participación de los buques argentinos podría dejar servicios y rutas relevantes sujetos a las decisiones comerciales de compañías extranjeras.

"Mantener una marina mercante nacional es también una cuestión de soberanía. Una flota nacional con tripulaciones calificadas le permite a Argentina mantener rutas esenciales y asegurar el abastecimiento y la logística de los que depende la seguridad alimentaria y energética de su población. Si la apertura del mercado desplaza a buques y tripulaciones argentinos, la disponibilidad de embarcaciones y la continuidad de los servicios podrían quedar condicionadas a las decisiones comerciales de operadores extranjeros sobre qué rutas atender y cuánta capacidad ofrecer", destacaron en la nota que lleva la rúbrica de Stephen Cotton, secretario general de la entidad internacional.

La competencia con flotas respaldadas por otros países

La ITF también puso el foco en las diferencias de apoyo estatal que existen entre las marinas mercantes. Según advirtió, en distintos mercados las compañías reciben asistencia pública mediante subsidios, ventajas impositivas y mecanismos de financiamiento.

La entidad señaló que esa clase de políticas también está presente en países vecinos de Argentina. Por eso, alertó que una apertura del mercado local podría colocar a los operadores nacionales en una posición desfavorable y aumentar la dependencia de servicios prestados por empresas extranjeras.

"Ese riesgo es especialmente importante en un sector en el que muchos países apoyan a sus marinas mercantes con subsidios, incentivos fiscales y financiamiento público. Entre los propios vecinos de Argentina hay ejemplos importantes de políticas de protección de la flota y del empleo marítimo nacional. Si la apertura del mercado interno debilita la flota argentina, el país corre el riesgo de depender de servicios prestados por operadores que se benefician de las políticas de incentivo de otros países".

En ese marco, la federación sostuvo que la coexistencia de barcos sujetos a marcos laborales distintos podría derivar en una competencia centrada en abaratar los costos mediante menores salarios y menos beneficios para las tripulaciones.

"Permitir que buques de distintos pabellones compitan por las mismas cargas nacionales bajo regímenes laborales diferentes abriría la puerta a una competencia basada en la reducción de salarios y protecciones sociales. Esto aumentaría la presión sobre el empleo y sobre las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de décadas de negociación colectiva en Argentina y en otros países".

A partir de estos argumentos, la ITF ratificó su respaldo a los sindicatos afiliados que representan a los trabajadores marítimos y de navegación interior de Argentina. La organización acompañó su defensa de un sistema de cabotaje atendido por embarcaciones y personal nacional, de la continuidad de la marina mercante propia y del mantenimiento de los derechos laborales más favorables establecidos por la legislación y los convenios colectivos.