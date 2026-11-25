Los presidentes de Argentina y Brasil se enfrentarán en la cita de Montevideo, con la agenda regional marcada por la reciente crisis bilateral

Javier Milei irá a Uruguay para participar de la 69ª Cumbre del Mercosur el 4 de diciembre. Durante el encuentro, que será en Montevideo, el presidente argentino podría cruzarse cara a cara con Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta noche el mandatario viajará a Paraguay para reunirse con Pedro Alliana. La reunión será la primera entre ambos mandatarios desde que Alliana asumió el 6 de noviembre.

El nuevo presidente paraguayo llegó al cargo tras la destitución de Santiago Peña. Un juicio político lo sacó del poder en medio de la crisis vinculada al escándalo de Ueno Bank.

Alliana ya confirmó que también viajará a Brasil para reunirse con Lula da Silva. El ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, anticipó que las conversaciones incluirán las negociaciones sobre la tarifa de Itaipú.

La cumbre en Montevideo se desarrollará bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay. Será la primera vez que los mandatarios del bloque regional se encuentren tras el triunfo de Lula en Brasil.

El encuentro podría marcar un punto de inflexión en la relación Argentina-Brasil, o bien profundizar una grieta que ya genera preocupación entre los socios comerciales del Mercosur.

La relación bilateral entre ambos países atraviesa su momento más crítico en décadas. Hay que recordar que Brasil retiró definitivamente a su embajador en Buenos Aires. La decisión llegó tras las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno, quien cuestionó la legitimidad de las elecciones venezolanas que dieron el triunfo a Nicolás Maduro.

El gobierno de Lula interpretó esas declaraciones como una intromisión directa en los asuntos internos de un país aliado, lo que derivó en el retiro del embajador Julio Bitelli sin fecha de regreso.

Qué dijo Pablo Quirno y por qué generó malestar en Brasil

Trascendió además que el mandatario argentino no recibiría invitación para la ceremonia de asunción presidencial en Brasil. El dato generó revuelo en ambos países.

Desde el entorno de Milei restan importancia al tema. Aseguran que el presidente nunca tuvo entre sus planes asistir al acto protocolar en Brasilia.

El detonante de la nueva escalada fueron las declaraciones de Quirno durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, el sábado pasado. Allí, el ministro de Relaciones Exteriores cuestionó aspectos del proceso electoral brasileño y se refirió a la posición del Gobierno argentino frente al resultado.

"Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera", sostuvo el funcionario.

La explicación no cayó bien en Brasil, donde las palabras del canciller fueron interpretadas como un nuevo cuestionamiento al proceso democrático del país vecino.

El episodio tuvo consecuencias sobre la representación diplomática brasileña en Buenos Aires. Bitelli había sido designado embajador en enero de 2023, pero fue llamado a consultas en dos oportunidades: el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026. Desde entonces, no volvió a ejercer presencialmente su función en Argentina y el vínculo diplomático quedó reducido al nivel de encargados de Negocios.

La semana pasada ya había trascendido que Lula no tenía previsto autorizar su regreso antes de las elecciones presidenciales argentinas. Un funcionario de Itamaraty había señalado que Bitelli no volvería "antes de que el gobierno argentino haga gestos importantes" y que "no se espera el regreso del embajador pronto".

Con las últimas declaraciones de Quirno, el escenario se habría complicado todavía más.

Lula no invitaría a Milei a su asunción presidencial

A la tensión por el futuro de Bitelli se sumó otra noticia que podría profundizar el distanciamiento entre ambos gobiernos. El medio brasileño UOL publicó que Lula no invitaría a Javier Milei a su ceremonia de asunción presidencial del próximo 5 de enero de 2027.

La información, basada en fuentes anónimas de la administración brasileña, sostiene que la decisión política estaría en manos del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo de Brasil, que actualmente trabaja en la confección de la lista de invitados.

Una figura de la administración brasileña habría confirmado en reserva que el presidente argentino "fue desinvitado".

El dato llamativo es que la eventual exclusión de Milei no necesariamente alcanzaría a otros dirigentes argentinos. Entre los nombres que podrían recibir una invitación figuran referentes de la oposición, dirigentes vinculados al peronismo kirchnerista que participaron de encuentros con el espacio de Lula durante la campaña, el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich.

En la Casa Rosada, sin embargo, evitaron confirmar que el mandatario argentino haya quedado afuera de la ceremonia. Consultadas por Infobae, autoridades de primera línea de la Cancillería respondieron que "no les consta" que Argentina no vaya a recibir una invitación. Ante la posibilidad de asistir en caso de ser convocados, pidieron "no adelantarse".

Los voceros oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores tampoco realizaron comentarios sobre la información.

Desde el Gobierno argentino, en tanto, buscaron transmitir que las diferencias políticas no deberían afectar el vínculo institucional. En la Casa Rosada destacaron que se mantiene "la línea que usa Quirno, que de la parte argentina las diferencias políticas nunca van en detrimento de lo diplomático".