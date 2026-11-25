El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que el Gobierno explora acuerdos con Italia y anticipó otra licitación para reforzarse en la Antártida

El Gobierno argentino avanza en un proyecto de renovación de la flota de la Armada que contempla la posible incorporación de nuevas fragatas, patrulleros, un buque de asalto anfibio y una embarcación polar. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Carlos A. Presti, quien aseguró que el país está sentando las bases para modernizar sus capacidades navales.

El anuncio se conoció durante la ceremonia de inicio de una nueva Campaña Antártica de Verano (CAV), que comenzará formalmente el próximo 28 de noviembre. En ese marco, el funcionario se refirió a las conversaciones con Italia y a los proyectos que buscan ampliar y renovar los medios disponibles para las operaciones marítimas y antárticas.

Uno de los principales avances es la Carta de Intención firmada con Italia el pasado 18 de noviembre, en Roma. El documento abre la puerta a una serie de iniciativas de cooperación militar y a la exploración de posibles incorporaciones de buques para la Armada Argentina.

Ante una consulta de Zona Militar, Presti explicó el alcance del entendimiento: "Esa carta, la cual tiene un amplio espectro, abarca cuestiones de adiestramiento conjunto, combinado, aspectos de comunicaciones, de ciberdefensa, integración, campañas antárticas y también la de explorar la promoción para nuestra Armada de fragatas livianas, nuevas, de los astilleros Fincantieri, así como sí también la incorporación de hasta cuatro unidades de otro tipo de fragatas (NdE: patrulleros) más un buque de desembarco".

Y agregó: "Así que en este orden de ideas esperamos concretarlos de la mejor manera y, como les decía, estamos sentando las bases de la Armada del futuro. Y eso empieza ahora".

El ministro destacó que el instrumento fue trabajado al más alto nivel junto con la Cancillería y el Poder Ejecutivo. Por Italia participó de la firma el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Sin embargo, hay una aclaración importante: la Carta de Intención no representa un contrato de compra ni confirma que la Argentina haya adquirido los buques. Por el momento, las alternativas se encuentran en una etapa de exploración y deberán avanzar nuevas negociaciones para que puedan transformarse en operaciones concretas.

Qué buques busca incorporar la Armada Argentina

De acuerdo con la información publicada por Zona Militar, el esquema que se analiza contempla tres fragatas ligeras FCX20 de nueva fabricación, cuatro patrulleros clase Comandanti y un eventual buque de asalto anfibio de la clase San Giorgio.

Las fragatas FCX20 serían construidas por el astillero italiano Fincantieri. Su posible incorporación permitiría ampliar las capacidades de combate y vigilancia marítima de la Armada, en un contexto en el que la fuerza necesita avanzar en la renovación de sus unidades de superficie.

A su vez, los cuatro patrulleros clase Comandanti podrían provenir de la Marina Militare italiana, que también atraviesa un proceso de modernización de su flota. Su llegada permitiría avanzar en el reemplazo de las veteranas corbetas MEKO 140 de la clase Espora.

El tercer componente del proyecto sería un buque de asalto anfibio clase San Giorgio, destinado a reforzar las capacidades de transporte y desembarco de personal y equipamiento. Italia cuenta actualmente con tres unidades de esta clase, aunque todavía no se conoce cuál podría ser ofrecida a la Argentina.

De concretarse estas incorporaciones, el país sumaría siete unidades navales entre fragatas y patrulleros, además de un buque anfibio. No obstante, se trata de un esquema proyectado y no de adquisiciones confirmadas.

La Argentina también busca un nuevo buque polar

La renovación de la flota no se limita a las operaciones militares convencionales. Otro de los objetivos del Ministerio de Defensa es incorporar un buque polar que complemente las tareas del ARA Almirante Irízar, una de las principales plataformas logísticas argentinas para las campañas antárticas.

Sobre este punto, Presti reconoció que el proceso de búsqueda todavía no encontró una alternativa que reúna las condiciones requeridas. "Salió a licitar y no ha encontrado las características del buque adecuado", señaló el ministro al referirse al procedimiento que ya llevó adelante la Armada.

Sus declaraciones dejan abierta la posibilidad de que próximamente se impulse una nueva licitación para encontrar una embarcación que responda a las necesidades operativas y logísticas de las campañas antárticas.

La iniciativa también se vincula con los planes para fortalecer la presencia argentina en el continente blanco. En ese esquema, la Base Antártica Conjunta Petrel aparece como uno de los puntos centrales de la nueva campaña, con el objetivo de avanzar hacia una presencia permanente y ampliar las capacidades de apoyo en la zona.

Así, el proyecto de modernización naval combina dos objetivos: renovar los buques destinados a las operaciones de la Armada y reforzar los recursos disponibles para sostener la actividad argentina en la Antártida. Por ahora, las conversaciones con Italia y la búsqueda de una nueva embarcación polar marcan el inicio de un proceso cuyo resultado dependerá de las próximas decisiones del Gobierno.