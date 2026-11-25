La actividad militar del Reino Unido en las Islas Malvinas forma parte de los asuntos que siguen de manera coordinada los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores. Así lo expuso el Gobierno nacional en el Informe N.º 146 de la Jefatura de Gabinete ante el Senado, donde confirmó que ambas carteras mantienen reuniones periódicas para abordar la situación en el Atlántico Sur.

El documento identifica como uno de los aspectos centrales de esa vigilancia los cambios en el despliegue británico. "Se monitorean en detalle los movimientos militares de recambio de unidades y material", aseguró el Ejecutivo, en referencia a las operaciones que se desarrollan en el archipiélago, ocupado por el Reino Unido desde 1833 y cuya presencia Argentina considera ilegal.

La coordinación institucional se apoya en las atribuciones que la Ley de Ministerios asigna a las distintas dependencias del Poder Ejecutivo. En ese marco, el informe confirma encuentros regulares entre las áreas encabezadas por Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa, y Pablo Quirno, titular de Cancillería. En septiembre, Presti había ratificado que el reclamo argentino por Malvinas continuaría por la vía diplomática y pacífica.

La tarea no se limita a observar las maniobras extranjeras. También comprende la presencia, el patrullaje y la vigilancia que realizan las Fuerzas Armadas argentinas en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional. Estas funciones se desarrollan de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional 23.554 y con la participación de otros organismos estatales.

Reino Unido en Malvinas: qué maniobras militares sigue de cerca el Gobierno argentino

La información oficial fue incluida en las respuestas a las preguntas 582 y 1147, mediante las cuales se pidió conocer qué evaluaciones realiza el Gobierno sobre el dispositivo militar británico y qué medidas adopta para resguardar los derechos soberanos argentinos.

En ese apartado, el Ejecutivo describió el monitoreo como una tarea permanente que también contempla respuestas diplomáticas ante las maniobras del Reino Unido. "Se realiza un monitoreo constante de la ilegítima actividad militar del Reino Unido en el Atlántico Sur. Esto incluye protestas y reacciones frente a los diversos ejercicios del dispositivo militar ilegítimo del Reino Unido en las Islas Malvinas", expresa el documento oficial.

La confirmación llega en un mes con nuevos anuncios de actividad militar en las islas. Durante noviembre, Londres comunicó cinco jornadas de mayor despliegue aéreo y terrestre y luego programó otras 15 horas de prácticas con fuego real para el último fin de semana. En octubre, el Reino Unido también realizó ejercicios militares en Malvinas que recrearon el desembarco de 1982. Los ejercicios de noviembre fueron detallados por Escenario Mundial.

Otro movimiento observado este mes fue una posible rotación de efectivos. El 5 de noviembre se detectaron indicios de un relevo entre las compañías B y A del 2.º Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico desplegado en Malvinas. El episodio fue informado por Escenario Mundial.

Pese a las precisiones sobre el seguimiento, el reporte no especifica qué protestas se presentaron ante cada ejercicio ni cuánto presupuesto se destina exclusivamente a estas tareas. Tampoco revela cuáles son los recursos utilizados para identificar los cambios de unidades y equipamiento británicos.

El reclamo por la soberanía también tiene respaldo en organismos internacionales

La respuesta militar y de vigilancia se inscribe en una política más amplia sobre la disputa con el Reino Unido. En la contestación a la pregunta 954, el Gobierno reiteró que recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur continúa siendo un objetivo permanente del Estado argentino.

Durante 2026, el país llevó ese planteo a distintos foros regionales e internacionales. La cuestión recibió respaldo en la CELAC, la Organización de los Estados Americanos, el Mercosur, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur y la Cumbre Iberoamericana.

En Naciones Unidas también hubo un nuevo pronunciamiento. El 25 de junio, el Comité Especial de Descolonización aprobó por consenso una resolución sobre la controversia, luego de una sesión en la que se registraron 31 intervenciones.

La discusión tuvo, además, repercusiones en el Reino Unido. Un informe de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, publicado el 10 de noviembre, examinó el despliegue militar británico y el deterioro de la relación con Argentina. También abordó las declaraciones de Estados Unidos sobre Malvinas y las medidas argentinas frente a la explotación unilateral de hidrocarburos. El documento fue analizado por Escenario Mundial.

A esa disputa se suma el frente jurídico por el proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno argentino inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre y solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En noviembre, Argentina presentó sus argumentos ante el Tribunal para intentar frenar el avance del proyecto petrolero en Malvinas.

El seguimiento de las fuerzas británicas, las gestiones diplomáticas y las actuaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales constituyen distintos componentes de la posición argentina sobre el Atlántico Sur. El informe presentado ante el Senado ratifica que el Gobierno mantiene la vigilancia sobre los movimientos militares en las islas y la coordinación entre las áreas responsables de la defensa y la política exterior.

Mount Pleasant, la principal base militar británica en Malvinas

El Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas la base aérea de Mount Pleasant, situada al sur de Puerto Argentino. La instalación funciona como centro de operaciones de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) y dispone de infraestructura para actividades aéreas y apoyo logístico. En el archipiélago también hay efectivos del Ejército británico, entre ellos integrantes del Regimiento de Paracaidistas.

La base constituye una de las principales instalaciones militares que Londres conserva en el Atlántico Sur y forma parte de la presencia permanente del Reino Unido en las islas.