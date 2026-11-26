Las entidades reclaman que las reglas electorales constituyan una política de Estado, basada en amplios consensos y con mecanismos de transparencia y control robustos.

Defienden firmemente la obligatoriedad de los debates presidenciales en ambas vueltas, considerándolos esenciales para garantizar un voto informado de la ciudadanía.

Organizaciones de la sociedad civil exigen una reforma electoral con reglas claras, estables y de largo plazo, sin subordinación a intereses partidarios coyunturales.

Un grupo de 12 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la política y la transparencia reclamaron que la reforma electoral que tratará este jueves 26 de noviembre el Senado establezca reglas claras y previsibles, con una mirada de largo plazo y no subordinada a las necesidades coyunturales de los partidos. En buen romance, reclamaron que no se eliminen los debates presidenciales, ni se modifiquen las PASO por "conveniencias partidarias" o pretextos fiscales, sino que las reformas tengan un criterio de largo plazo.

Si bien no mencionaron expresamente a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionaron los cambios que puedan responder a "conveniencias políticas" y defendieron la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera y segunda vuelta.

Según pudo saber iProfesional de fuentes vinculadas a las ONGs que redactaron el documento, no quisieron tomar expresamente partido por las PASO sí o PASO no, evitaron la mención de las primarias, pero dejaron entender que se referían a ellas con referencias evidentes.

El pronunciamiento se conoció en la antesala de la sesión de este jueves 26 de noviembre, en la que el oficialismo buscará aprobar la suspensión de las primarias para 2027. La declaración pública se tituló "Organizaciones de la sociedad civil solicitan que la reforma electoral fortalezca la democracia y defienden la obligatoriedad de los debates presidenciales para un voto informado".

El peso de las organizaciones es ineludible porque son instituciones ligadas a fuertes sectores de poder político y económico. La declaración lleva las firmas de Cippec, Ser Fiscal, Asociación Conciencia, Poder Ciudadano, Argentina Debate, Fopea, Club Político Argentino, Pulsar UBA, ConstiTuya, RAP, Directorio Legislativo e Integridad Republicana.

Las entidades plantearon que las reglas electorales deben constituir "una política de Estado, construida sobre consensos amplios y con una perspectiva que exceda las necesidades de cada gobierno o fuerza política".

Aunque el documento no menciona expresamente a las PASO, el pronunciamiento aparece en un momento particularmente sensible del debate parlamentario y en el punto 3 hace referencia implícita a las PASO.

Allí señala: "Las reglas electorales deben ser una política de Estado, por encima de las conveniencias partidarias". Se sabe que la eliminación o suspensión de las PASO son una conveniencia de Milei para no tener competidores en La Libertad Avanza y no dejar ordenar coaliciones con liderazgos opositores que puedan competir entre sí en las primarias.

Las reglas electorales deben mirar el largo plazo y no las conveniencias de los partidos

Señaló el documento: "Las reglas electorales deben estar por encima de las conveniencias partidarias coyunturales. Tanto los cambios como la decisión de mantener normas vigentes deben orientarse a mejorar la calidad democrática y construirse con consensos amplios y una mirada de largo plazo. Consideramos que el sistema electoral debe abordarse como una política de Estado, con reglas claras y previsibles. Las decisiones sobre su funcionamiento requieren una mirada de largo plazo y deben procurar estabilidad, evitando cambios transitorios que generen incertidumbre. En todo caso, debe prevalecer el interés de la ciudadanía y, en particular, de quienes ejercen su derecho al voto".

Dentro de las ONGs no quisieron ser tan directos con el rechazo a la suspensión de las PASO porque cada organización tiene vínculos con diferentes sectores políticos y económicos que podrían sentirse incómodos con una definición tan tajante. Pero dentro del grupo se sobreentiende que la iniciativa de Milei es en provecho propio, para no dejar ordenar a la oposición y para facilitar la polarización con el peronismo y el kirchnerismo, y no en beneficio de un mejor sistema electoral.

Este jueves, el Senado tratará una reforma electoral integral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, cuyo punto central es la suspensión de las primarias para las elecciones de 2027. La iniciativa, que obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, también introduce modificaciones en el sistema de Boleta Única de Papel, el financiamiento de las campañas, los debates presidenciales y los requisitos para acceder a cargos electivos.

El planteo de las organizaciones apunta directamente a uno de los argumentos centrales del oficialismo: la supuesta necesidad de reducir el gasto público asociado al funcionamiento del sistema electoral de las PASO. Para las entidades, "el costo fiscal no puede ser el único parámetro para evaluar una reforma institucional".

"El fortalecimiento democrático es una inversión valiosa para el país. Los recursos públicos destinados a este fin deben administrarse con eficiencia y transparencia. El gasto público no puede ser el único criterio para evaluar una reforma: también debe considerarse su aporte a la confianza, la participación y la calidad democrática", sostuvieron.

El documento busca intervenir en una discusión que excede la suspensión de las primarias y que involucra aspectos centrales del funcionamiento de la competencia electoral, la transparencia del financiamiento político y el derecho de los ciudadanos a contar con información suficiente antes de votar.

Defensa contundente de los debates presidenciales obligatorios

Uno de los puntos más contundentes de la declaración es la defensa de los debates presidenciales obligatorios en primera y segunda vuelta. Las organizaciones consideran que constituyen un bien público porque ofrecen a todas las candidaturas un espacio común para presentar sus propuestas y permiten que los ciudadanos puedan conocerlas, compararlas y evaluar a quienes aspiran a gobernar.

"El debate es un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad de quienes aspiran a gobernar", señalaron.

La advertencia tiene una relación directa con el proyecto que llegará al recinto del Senado. El dictamen elimina la obligatoriedad del debate presidencial antes de la primera vuelta y mantiene esa instancia únicamente para una eventual segunda vuelta electoral, bajo la organización de la Cámara Nacional Electoral.

Las ONG consideran que eliminar esa obligación significaría un retroceso en materia de información pública y participación ciudadana. Argumentan que, en un calendario electoral extenso y con menos espacios disponibles en los medios de comunicación, garantizar los debates permite que los votantes accedan a una instancia institucional para conocer las propuestas de los candidatos.

Por eso, reclamaron que se mantenga la obligatoriedad de la participación de los postulantes presidenciales y que existan sanciones claras para quienes decidan ausentarse.

El segundo eje del pronunciamiento es la necesidad de preservar la estabilidad de las normas electorales. Las organizaciones sostuvieron que tanto las modificaciones como la decisión de mantener las reglas vigentes deben orientarse a mejorar la calidad democrática y construirse a partir de consensos amplios. Otra mención implícita a las PASO.

"Las reglas electorales deben estar por encima de las conveniencias partidarias coyunturales", afirmaron.

En ese sentido, reclamaron que el sistema electoral sea abordado como una política de Estado, con normas claras y previsibles, y advirtieron sobre los riesgos de introducir cambios transitorios que puedan generar incertidumbre.

La declaración plantea que las decisiones sobre el funcionamiento del sistema deben responder a una mirada de largo plazo y que, en todos los casos, debe prevalecer el interés de la ciudadanía y, particularmente, de quienes ejercen su derecho al voto.

El planteo adquiere relevancia frente a la decisión del Gobierno de suspender las PASO exclusivamente para 2027, en lugar de avanzar con su eliminación definitiva. Si el proyecto obtiene la aprobación del Senado, las fuerzas políticas deberán resolver sus candidaturas mediante elecciones internas partidarias o acuerdos de consenso, sin la instancia de primarias abiertas y obligatorias.

La reforma también habilita la afiliación digital a los partidos políticos, mediante modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Cambios en la Boleta Única y Ficha Limpia

El proyecto que debatirá el Senado incorpora además modificaciones al régimen de Boleta Única de Papel (BUP), utilizado por primera vez en las elecciones legislativas nacionales de 2025.

Entre los cambios figura la reincorporación de un casillero para votar por lista completa, una posibilidad que no estaba contemplada en el esquema aplicado en los últimos comicios, en el que los electores debían marcar individualmente cada categoría.

También se habilita la posibilidad de que las provincias que celebren sus elecciones locales el mismo día que las nacionales incorporen sus categorías provinciales en la misma boleta, siempre que comuniquen su decisión con una anticipación mínima de 90 días.

Durante el debate en comisión quedó afuera la posibilidad de incorporar listas de adhesión o colectoras.

Otro capítulo relevante es la incorporación de Ficha Limpia. La iniciativa establece restricciones para las candidaturas a cargos electivos de personas con condenas penales confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos y hechos de corrupción.

A su vez, contempla la suspensión de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, mediante una modificación de la legislación vigente.

Las organizaciones de la sociedad civil también expresaron preocupación por la necesidad de preservar la claridad y sencillez de la Boleta Única de Papel. Consideraron que su implementación tuvo una buena recepción por parte de la ciudadanía, pero advirtieron que es necesario fortalecer la capacitación de los votantes y de las autoridades de mesa.

En particular, pidieron evaluar cuidadosamente las consecuencias de incorporar categorías provinciales a la boleta nacional. El objetivo, señalaron, debe ser evitar que el instrumento se vuelva más complejo y termine dificultando el ejercicio del voto.

Financiamiento político y controles

Otro de los puntos de preocupación es el financiamiento de los partidos y las campañas electorales. Las entidades reclamaron que cualquier reforma avance hacia una mayor transparencia de los ingresos y gastos de las fuerzas políticas, con mecanismos efectivos de fiscalización y rendición de cuentas.

En este aspecto, cuestionaron las inconsistencias que advierten en el dictamen legislativo. Según señalaron, el proyecto habilita la publicidad electoral durante todo el año, pero mantiene los topes de gastos y los controles correspondientes únicamente para los dos meses formales de campaña.

De esa manera, los desembolsos realizados fuera de ese período quedarían sin límites equivalentes y sujetos a una revisión posterior, lo que podría debilitar los mecanismos de control.

La iniciativa también reduce a la mitad los espacios gratuitos que los servicios de comunicación audiovisual deben ceder para publicidad electoral, que pasarían a representar el 2,5% de la programación, y permite la difusión de publicidad política fuera del período formal de campaña.

Para las organizaciones, las reglas de control deben guardar coherencia con el período durante el cual se permite la publicidad. De lo contrario, advirtieron, se corre el riesgo de habilitar un esquema en el que los gastos electorales puedan desarrollarse durante buena parte del año sin los controles correspondientes.

El proyecto incorpora además una flexibilización de la veda electoral de 48 horas previa a los comicios, al eliminar las restricciones para la realización de actividades comerciales, culturales, musicales y sociales.

Un reclamo antes de la sesión clave del Senado

La declaración de las doce organizaciones constituye una intervención institucional en un debate que el Gobierno busca acelerar en el Congreso. El oficialismo necesita conseguir la media sanción del Senado este jueves 26 de noviembre para girar el proyecto a la Cámara de Diputados y procurar su aprobación definitiva durante el período de sesiones extraordinarias de diciembre.

Las entidades convocaron a los legisladores a abordar la discusión con responsabilidad, diálogo y una mirada de largo plazo. No plantearon un rechazo general a las reformas electorales, sino la necesidad de que cualquier modificación contribuya a fortalecer las instituciones, ampliar la transparencia y garantizar un voto informado.

El mensaje central es que las reglas que organizan la competencia política no deberían modificarse al ritmo de las necesidades de los gobiernos o de los partidos que circunstancialmente tienen mayoría parlamentaria.

En una discusión en la que el oficialismo pone el acento en el ahorro fiscal, la simplificación del sistema y la reorganización del calendario electoral, las organizaciones introdujeron otra dimensión: el costo de debilitar los mecanismos de participación, información y control democrático.

"Convocamos a que el debate legislativo avance con responsabilidad, diálogo y una mirada de largo plazo, para acordar reglas claras que fortalezcan la democracia y garanticen un voto informado", concluyeron.

El pronunciamiento lleva las firmas de organizaciones con trayectoria en transparencia institucional, educación cívica, participación ciudadana, libertad de expresión y fiscalización electoral. Entre sus referentes se encuentran:

Pablo Secchi , director ejecutivo de Poder Ciudadano

, director ejecutivo de Poder Ciudadano María Barón, directora ejecutiva global de Directorio Legislativo

Belén Amadeo, de Argentina Debate

Juan Manuel Fernández Alves D'Acunha, director ejecutivo de Asociación Conciencia

Claudia García, coordinadora nacional de Ser Fiscal

Silvia Torres Carbonell, presidenta de ConstiTuya

La advertencia llega en vísperas de una votación que puede modificar aspectos centrales de las reglas electorales para 2027. Para las organizaciones, la discusión no debería quedar reducida a cuánto cuesta organizar una elección o a qué mecanismo resulta más conveniente para los partidos, sino a qué sistema garantiza mejores condiciones para que los ciudadanos elijan libremente y con información suficiente.