La discusión sobre el financiamiento educativo escaló con una manifestación masiva, mientras crecen las tensiones entre autoridades y trabajadores

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) convocó a una movilización para este jueves 26 de noviembre a las 13 frente al Congreso, en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 y en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida estará acompañada por un nuevo paro docente desde las 11, después de la jornada de protesta que se realizó el miércoles en las facultades, colegios preuniversitarios e institutos dependientes de la UBA.

La movilización coincidirá con una jornada de actividad legislativa en ambas cámaras. Desde las 12, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el Presupuesto 2027, mientras que el Senado debatirá la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que propone suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. También está previsto el tratamiento de la iniciativa sobre prevención de la ludopatía.

De esta manera, el reclamo universitario llegará al Congreso en momentos en que los legisladores discuten los recursos que el Estado destinará durante el próximo ejercicio, uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales.

Cuánto dinero prevé el Presupuesto 2027 para las universidades

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios universitarios está relacionado con las partidas previstas para el funcionamiento de las casas de estudio.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla transferencias por aproximadamente $7,7 billones para el conjunto de las universidades nacionales. Según los cálculos difundidos por las organizaciones sindicales, ese monto representa alrededor del 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI), una proporción que ubican entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas.

La cifra se encuentra por debajo de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que reúne a los rectores de las universidades nacionales, considera necesarios para sostener el funcionamiento del sistema durante 2027.

La diferencia entre ambas estimaciones supera los $3 billones. Desde AGD-UBA sostienen que los recursos proyectados no alcanzarían para afrontar la recomposición de los salarios docentes y no docentes, mantener las investigaciones y garantizar la continuidad de las becas estudiantiles.

La secretaria general del gremio, Laura Carboni, cuestionó la iniciativa oficial y afirmó: "El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0,54% del PBI, retrocediendo a niveles de 2004".

Los rectores advirtieron que las universidades podrían no funcionar en 2027

El reclamo sindical también recibió el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional, que el miércoles difundió un pronunciamiento dirigido a los legisladores para pedir modificaciones al proyecto presupuestario.

En ese documento, los rectores describieron una situación de deterioro en el sistema universitario, con salarios desactualizados, becas congeladas, insuficiencia de recursos para gastos corrientes y obras y equipamiento paralizados.

El CIN advirtió que, si el Congreso aprueba el Presupuesto 2027 sin incorporar los fondos contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario, las instituciones públicas podrían no estar en condiciones de funcionar durante el próximo año. "De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año", señalaron las autoridades universitarias.

Además de reclamar los $11 billones que estimaron necesarios para el ejercicio próximo, los rectores intensificaron los contactos con legisladores de distintos bloques y gobernadores para solicitar cambios en las partidas destinadas al sector.

Entre las alternativas que se analizaron en las negociaciones parlamentarias figuró la posibilidad de incrementar fondos centralizados para las universidades. Sin embargo, las autoridades universitarias plantearon reparos sobre ese mecanismo por la falta de asignaciones específicas para cada institución.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

Otro de los ejes de la movilización será la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y convertida en uno de los principales puntos de conflicto entre el Poder Ejecutivo y las autoridades académicas.

La norma contempla mecanismos de actualización de los recursos destinados a las universidades nacionales y disposiciones vinculadas con la recomposición salarial de docentes y no docentes, los gastos de funcionamiento y el sostenimiento de las actividades de investigación.

El Gobierno cuestionó el impacto fiscal de la legislación y su implementación quedó atravesada por una controversia judicial. En el informe de gestión que Diego Santilli presentó ante el Senado, el Poder Ejecutivo sostuvo que cumple con la normativa y acata las decisiones de la Justicia. También señaló que la ejecución de la ley quedó sujeta a la determinación de las fuentes de financiamiento y mencionó las actuaciones judiciales vinculadas con el reclamo universitario.

Desde AGD-UBA, en cambio, sostienen que el Gobierno no transfirió los recursos necesarios para recomponer los salarios y financiar las actividades universitarias.

Carboni cuestionó la postura oficial y afirmó que el Presupuesto 2027 implica "el sepultamiento de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y que el Gobierno sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia".

La dirigente también vinculó el conflicto presupuestario con la controversia generada por el homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que finalmente fue suspendido por las autoridades académicas.

Los gremios anticipan nuevas medidas y evalúan el ciclo lectivo 2027

La protesta de este jueves se suma a una serie de paros y movilizaciones realizados durante los últimos meses por organizaciones docentes y no docentes de las universidades nacionales.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Carboni anticipó que el gremio analiza nuevas medidas para las próximas semanas y planteó la posibilidad de impulsar una campaña para que las actividades académicas no se reanuden en 2027 si no hay respuestas al reclamo presupuestario.

La dirigente también adelantó que la federación Conadu Histórica debía reunirse este jueves para definir los próximos pasos del plan de lucha, incluida la posibilidad de que las medidas alcancen a los exámenes. "Ya empezamos a preparar la campaña para no volver a las aulas durante el 2027", sostuvo Carboni.

Por ahora, el reclamo inmediato estará concentrado en la movilización frente al Congreso y en el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados. La discusión parlamentaria definirá si se mantienen las partidas propuestas por el Poder Ejecutivo o si se incorporan modificaciones para atender los pedidos de las universidades nacionales.