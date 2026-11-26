Con foco en fortalecer vínculos, crecen las expectativas sobre futuras reuniones bilaterales que aborden comercio y protección intelectual

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo una reunión con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, donde conversaron sobre la situación argentina, la relación bilateral y el vínculo con Javier Milei. Tras el encuentro, el diplomático manifestó su expectativa de que ambos jefes de Estado vuelvan a reunirse durante 2027.

"Esta noche conversé con el presidente Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente Milei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países", publicó Lamelas en su cuenta de X.

El mensaje del representante diplomático dejó expuesta la intención de dar continuidad al acercamiento entre ambos gobiernos. La relación entre Milei y Trump se convirtió en uno de los principales ejes de la política exterior argentina desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Aunque Lamelas no precisó qué temas específicos abordaron durante la conversación, su referencia a los asuntos pendientes entre ambos países se produce en un momento en el que la agenda bilateral incluye cuestiones comerciales, inversiones, propiedad intelectual y cooperación económica.

El acuerdo que eliminó aranceles para más de mil productos argentinos

Uno de los principales antecedentes de la relación bilateral es el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), que ambos países firmaron el 5 de febrero de 2026, luego de anunciar un marco de entendimiento en noviembre del año anterior.

El instrumento contempla compromisos para reducir barreras comerciales, facilitar el intercambio de bienes y servicios y promover inversiones. Entre sus principales disposiciones figuran:

La eliminación de aranceles estadounidenses para 1.675 productos argentinos

La ampliación del acceso preferencial de la carne vacuna al mercado norteamericano

La reducción de gravámenes argentinos para distintos productos estadounidenses

Según informó la Cancillería argentina al anunciar la firma, Estados Unidos eliminaría los aranceles recíprocos para 1.675 productos nacionales y ampliaría a 100.000 toneladas el acceso preferencial de carne vacuna argentina durante 2026.

El acuerdo también incluye disposiciones sobre propiedad intelectual, comercio digital, estándares regulatorios y cooperación en sectores estratégicos, como energía, minerales críticos y tecnología.

Sin embargo, la firma del instrumento no implicó su entrada en vigor automática. Según la información oficial disponible sobre su estado de implementación, todavía debían completarse los procedimientos internos correspondientes en ambos países para que comenzara a aplicarse plenamente.

Argentina se sumó al tratado de patentes que impulsa Estados Unidos

Otro de los temas recientes en la relación entre Buenos Aires y Washington fue la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que obtuvo aprobación legislativa en noviembre.

El tratado establece un procedimiento internacional que permite presentar una solicitud de patente con alcance en varios países mediante un trámite inicial unificado. Su incorporación busca facilitar los procedimientos para inventores y empresas que pretenden proteger sus desarrollos en mercados extranjeros.

La aprobación también fue respaldada públicamente por Lamelas, quien destacó las posibilidades que puede generar para las pequeñas y medianas empresas argentinas interesadas en ampliar sus operaciones internacionales.

La propiedad intelectual forma parte, además, de los compromisos incluidos en el acuerdo comercial firmado entre ambos países.

Cómo cambia el escenario político de Estados Unidos para Trump

El acercamiento diplomático también se produce después de las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Los demócratas consiguieron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, por lo que Trump deberá afrontar una nueva composición legislativa a partir de enero de 2027.

El resultado modifica el escenario político interno para la segunda mitad de su mandato, aunque no supone por sí mismo un cambio en la política exterior de Washington hacia la Argentina.

En ese contexto, la expectativa expresada por Lamelas de que Trump y Milei vuelvan a reunirse el próximo año adquiere relevancia dentro de la estrategia de acercamiento que mantienen ambos gobiernos.

Qué pasó con la visita de Vance y la agenda de Milei en Paraguay

En paralelo, quedó postergado el viaje que tenía previsto realizar a la Argentina el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance. La visita, que todavía no había sido anunciada formalmente ni contaba con una agenda oficial confirmada, fue suspendida en función de la coyuntura política interna de Estados Unidos.

La eventual llegada de Vance representaba otra instancia de acercamiento entre la administración Trump y el Gobierno argentino. Por el momento, no se informó una nueva fecha para concretar el viaje.

Mientras se conocía el encuentro entre Lamelas y Trump, Javier Milei inició una visita oficial a Paraguay para reunirse con el presidente Pedro Alliana, quien asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña.

El mandatario argentino viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y permanecerá en Asunción hasta el viernes 27 de noviembre. Se trata del primer encuentro oficial entre ambos presidentes desde la asunción de Alliana.

La agenda bilateral contempla cuestiones vinculadas con:

La cooperación económica y comercial

La integración regional

La energía

La infraestructura

La seguridad, en un contexto marcado por la reciente crisis política paraguaya

Las actividades oficiales comenzaron este jueves a las 10.15, con una ofrenda floral de Milei en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde fue recibido por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez. Luego, a las 10.30, se realizó la ceremonia de recepción en el Palacio de López, con honores militares y la entonación de los himnos nacionales.

Para las 15.30 está previsto un encuentro con representantes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde el Presidente argentino también pronunciará unas palabras.

El regreso a Buenos Aires está programado para el viernes 27 de noviembre a las 9, cuando partirá el vuelo presidencial desde Asunción.