Respaldo a la defensa del empleo y el salario. El gremio ratificó las protestas en el Santander. En enero comienzan a negociar la paritaria 2027

A pocos días de un cese de actividades en el Banco Santander y con la mira en las negociaciones salariales para el año próximo, la Asociación Bancaria (AB) llevó a cabo las elecciones de las 54 seccionales de todo el país, quienes dieron un fuerte respaldo al secretariado nacional encabezado por Sergio Palazzo. Fuentes gremiales consideraron que "este es un apoyo a la tarea que venimos desarrollando en defensa de los puestos de trabajo y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios". Justamente estos temas son de vital importancia en los próximos meses.

La organización gremial anunció un paro nacional en el Banco Santander para el 1 y 2 de diciembre, en contra de los despidos por el cierre de sucursales y el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. La medida de fuerza será en las tres últimas horas de atención al público y no se descarta que se profundice el plan de lucha si no hay una respuesta positiva a sus demandas.

Amplia participación de afiliados: quién ganó en la seccional Buenos Aires

Desde La Bancaria destacaron la activa participación de los afiliados, con total normalidad y sin ningún tipo de incidentes, señalando que por primera vez se votaron autoridades para las secretarías de juventud de todo el país, lo que "garantiza la participación y el lugar de las y los jóvenes y de las nuevas camadas que van a nutrir al sindicato", indicaron.

Vale señalar el caso de la seccional Buenos Aires (la más importante del país) con una participación de más del 70 por ciento, las afiliadas y los afiliados dieron un contundente apoyo a la Lista 1 Celeste y Blanca, encabezada por Alejandra Estoup, secretaria general de la seccional.

Palazzo no sólo agradeció el respaldo, sino que destacó el compromiso de los afiliados en participar del proceso electoral como así también el nivel de participación y movilización en cada conflicto que llevaron adelante, remarcando que "la unidad en la lucha es fundamental para los logros que hemos conseguido a lo largo de la vida de la Asociación Bancaria".

Los cuatro ejes de reclamos que definen la estrategia del gremio

El sindicato explicó que "vamos a continuar trabajando con un programa que consiste en los siguientes puntos:

Defensa de los puestos de trabajo: "La actividad financiera está transformándose rápidamente con la automatización, la Inteligencia Artificial, la concentración de las entidades, el cierre de sucursales, la reducción de estructuras, la externalización de tareas, la desregulación del Banco Central. Ante esto, expresamos que la innovación tecnológica debe ser complementaria y no sustitutiva, ni precarizar los puestos laborales".

Defensa del convenio colectivo: "Tenemos que exigir el cumplimiento irrestricto del convenio 18/75 , que es el marco de nuestros derechos y dar la discusión en la mesa de Negociación Paritaria para que se respete y contenga todas las condiciones laborales de nuestra actividad en relación a la organización y procesos laborales".

"Tenemos que exigir el cumplimiento irrestricto del , que es el marco de nuestros derechos y dar la discusión en la mesa de Negociación Paritaria para que se respete y contenga todas las condiciones laborales de nuestra actividad en relación a la organización y procesos laborales". Defensa del sistema financiero argentino: "Debe estar al servicio de la Industria Nacional con valor agregado, generando puestos laborales argentinos, con crédito direccionado a las familias y pymes, con tasas accesibles para no generar endeudamiento usurero, potenciando a la vez créditos hipotecarios para alcanzar el derecho de la vivienda propia. Todo ello solo se puede realizar con el sostenimiento y defensa de una Banca Pública ".

"Debe estar al servicio de la Industria Nacional con valor agregado, generando puestos laborales argentinos, con crédito direccionado a las familias y pymes, con tasas accesibles para no generar endeudamiento usurero, potenciando a la vez créditos hipotecarios para alcanzar el derecho de la vivienda propia. Todo ello solo se puede realizar con el sostenimiento y defensa de una ". Defensa de la organización sindical: La Asociación Bancaria: "Por entender que es la herramienta vital para discutir con fuerza el sostenimiento de los salarios, las condiciones de trabajo, el cuidado de la salud física y mental, poner freno a las patronales con las presiones y violencias laborales, los maltratos y exigencia de metas, instándolas a cumplir con su responsabilidad social empresaria. La dignidad como trabajadoras y trabajadores se manifiesta en la defensa de nuestros derechos ante aquellos que pretendan vulnerar nuestras conquistas y avances colectivos".

Cómo siguen las negociaciones salariales

Después de la actualización de bono por el Día del Bancario, que se llevó a $2.325.227,20, en tanto que el salario inicial subió a $2.683.718,55 (básico: $2.608.320,16 más participación de ganancias (ROE): $75.398,39), La Bancaria se prepara para renegociar la paritaria del 2027, poniéndose como objetivo continuar con la actual modalidad; es decir, aumentar los ingresos por el índice de la inflación.

La paritaria de la actividad se rige por el año calendario; o sea, desde enero a diciembre, mes en el que el sindicato y los representantes de las cámaras privadas y públicas (ABAPPRA, ADEBA y ABA) más el Banco Central se reunirán para analizar el escenario socio-económico.

Se estima que la intención es continuar con el actual esquema de aumentos mes a mes, una vez que el INDEC informe sobre costo de vida. El sistema permite evitar medidas de fuerza en la actividad, hoy con conflictos puntuales por temas de cierre de sucursales o reestructuraciones en las entidades crediticias.

El sindicato adelantó que está prevista una reunión para mediados de enero con los representantes de la banca pública y privada, con el objetivo de analizar la marcha de la economía y evaluar si continúan con este esquema de mejoras salariales aplicado en los últimos años.