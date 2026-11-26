Santiago Bausili terminará su mandato en 2028 y el próximo presidente no podrá determinar unilateralmente su continuidad. ¿Cómo será el proceso?

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas institucionales centrales del Gobierno de Javier Milei.

La aprobación definitiva dejó establecido un nuevo mecanismo para designar a las autoridades de la entidad monetaria y abrió un interrogante de cara a septiembre de 2028: quién decidirá si Santiago Bausili continúa al frente del organismo o si habrá un sucesor.

El actual titular del Banco Central tiene un mandato que vence el 23 de septiembre de 2028. Para entonces, el procedimiento de designación habrá cambiado: el Poder Ejecutivo podrá proponer al candidato, pero su nombramiento necesitará el acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus integrantes.

De esta manera, la Cámara alta tendrá un papel determinante en la definición de la próxima conducción del BCRA. Bausili podrá ser propuesto nuevamente, pero no tendrá una renovación automática ni podrá continuar por el solo hecho de que el Gobierno quiera mantenerlo en el cargo.

Qué pasará con Santiago Bausili en 2028, tras la reforma del BCRA

Bausili llegó a la presidencia del Banco Central mediante el Decreto 19/2023, firmado por Javier Milei el 11 de diciembre de ese año y publicado en el Boletín Oficial al día siguiente.

La norma estableció su designación en comisión para completar un período legal que vencerá el 23 de septiembre de 2028. En sus considerandos, el decreto explicó que el Poder Ejecutivo solicitaría el correspondiente acuerdo al Senado para formalizar su nombramiento.

La designación en comisión permitió que asumiera mientras se tramitaba ese aval parlamentario. Por eso, su situación institucional es diferente de la de un funcionario cuyo pliego ya recibió la aprobación de la Cámara alta.

La Carta Orgánica del BCRA contempla mandatos de seis años para el presidente, el vicepresidente y los directores, con posibilidad de volver a ser designados. Esto significa que Bausili no tiene vedada la posibilidad de continuar después de 2028.

Sin embargo, para hacerlo necesitará atravesar nuevamente el procedimiento de designación que establece la normativa. El Poder Ejecutivo deberá proponerlo y el Senado tendrá que otorgar su acuerdo.

La decisión no dependerá necesariamente de Milei. El mandato de Bausili vencerá después de las elecciones presidenciales de 2027, por lo que quien ocupe la Presidencia de la Nación en septiembre de 2028 tendrá la facultad de proponer al próximo titular del Banco Central.

El Senado tendrá la última palabra para elegir al presidente del BCRA

Uno de los cambios centrales que incorporó la reforma es que la designación del presidente, vicepresidente y directores del Banco Central requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado.

En una Cámara alta integrada por 72 miembros, esto implica reunir 37 votos afirmativos.

El procedimiento tendrá dos instancias: primero, el Poder Ejecutivo deberá enviar el nombre del candidato y, luego, los senadores deberán votar si le otorgan o no el acuerdo correspondiente.

La modificación también excluye a la Cámara de Diputados de ese proceso. En consecuencia, la decisión sobre la integración del directorio quedará exclusivamente en manos del Senado.

El cambio es relevante porque el proyecto original del Gobierno contemplaba un mecanismo diferente, que exigía mayorías de dos tercios en ambas cámaras para la remoción de las autoridades. Durante el tratamiento legislativo, ese esquema fue modificado.

Cómo fue el recorrido legislativo de la reforma del BCRA, paso a paso

La iniciativa tuvo un recorrido parlamentario de casi cuatro meses, con modificaciones que alteraron uno de los puntos más sensibles del proyecto original: el mecanismo para designar y remover a las autoridades de la entidad monetaria.

El proceso comenzó el 30 de julio de 2026, cuando Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA mediante un mensaje transmitido por cadena nacional. El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Bausili, entre otros funcionarios.

El proyecto buscaba establecer como misión central del organismo la preservación del valor de la moneda y limitar los mecanismos mediante los cuales el Banco Central podía financiar al Estado.

1. Diputados dio la primera media sanción

El 26 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.

En aquella primera versión, el oficialismo había incluido un mecanismo de protección para las autoridades del BCRA: su eventual remoción requeriría el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso.

La intención era establecer mayores garantías institucionales para evitar que un cambio de signo político derivara en una modificación abrupta de la conducción de la entidad.

2. El Senado modificó el mecanismo de designación y remoción

El 24 de septiembre, el Senado aprobó la iniciativa con 46 votos afirmativos y 22 negativos, pero introdujo modificaciones en el artículo referido a las autoridades del Banco Central.

El cambio más importante fue dejar exclusivamente en manos de la Cámara alta la aprobación de los nombramientos y el procedimiento de remoción, con una mayoría absoluta de sus integrantes.

De esta manera, se eliminó la participación de Diputados en ese mecanismo y se estableció que el Poder Ejecutivo deberá contar con el acuerdo del Senado para designar al presidente, vicepresidente y directores.

La modificación obligó a que el proyecto regresara a la Cámara baja para una segunda revisión.

3. Diputados volvió a tratar el proyecto

El 28 de octubre, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió dictamen favorable para aceptar los cambios introducidos por el Senado. La propuesta reunió 44 firmas sobre 69 legisladores presentes.

Sin embargo, el oficialismo no consiguió avanzar inmediatamente hacia la sanción definitiva. El 18 de noviembre, la sesión especial convocada para tratar el proyecto se cayó por falta de quórum: hubo 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate.

4. La sanción definitiva llegó el 26 de noviembre

Finalmente, este jueves el oficialismo consiguió reunir el quórum y llevar la iniciativa al recinto.

Diputados aprobó la versión modificada por el Senado con 141 votos afirmativos, ningún voto negativo y 99 abstenciones. Así, convalidó los cambios de la Cámara alta y convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La oposición que se abstuvo evitó rechazar la iniciativa para no habilitar al oficialismo a intentar insistir con la redacción original.

Qué otros cambios establece la nueva Carta Orgánica del BCRA

Aunque el mecanismo de designación de autoridades tiene una consecuencia directa sobre el futuro de Bausili, la reforma incluye modificaciones más amplias sobre el funcionamiento de la entidad.

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

Mandato único: la misión primaria y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda. Se eliminan los objetivos adicionales incorporados en 2012, vinculados con el empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

Prohibición de financiar al Tesoro: se eliminan los adelantos transitorios y se prohíbe el financiamiento directo e indirecto al sector público.

Cambios en las utilidades: se establecen nuevas condiciones para la distribución de resultados al Tesoro.

Administración de reservas: se incorporan nuevas disposiciones para la gestión y protección de los activos internacionales, incluida la posibilidad de utilizarlos como garantía en determinadas operaciones financieras.

Independencia del directorio: se elimina la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del directorio.

Con la sanción definitiva, el Gobierno consiguió avanzar con uno de los pilares institucionales de su programa económico. Sin embargo, el nuevo esquema también establece una condición que tendrá relevancia más allá de la actual administración: la próxima conducción del Banco Central deberá contar con el respaldo del Senado.

En ese escenario, septiembre de 2028 será una fecha clave para conocer si Bausili continúa al frente de la autoridad monetaria o si el Gobierno que esté en funciones propone a otra persona para conducir el organismo durante los siguientes seis años.