La influencia de las políticas de Javier Milei encendió el choque más fuerte entre los líderes que disputan la presidencia en España

Javier Milei se coló este jueves en el último debate electoral de España. Los cuatro candidatos a presidente mencionaron al mandatario argentino en un cruce que derivó en acusaciones y descalificaciones.

El intercambio ocurrió a tres días de las elecciones generales del domingo próximo. Socialistas y la izquierda usaron a Milei como ejemplo de lo que no hay que hacer. Conservadores y la ultraderecha intentaron esquivar el golpe.

Palabras como "motosierra" y "recesión" irrumpieron en el discurso de Pedro Sánchez y Ada Colau. El objetivo era claro: vincular a la derecha española con el modelo económico argentino.

Las encuestas dan como favorita a una coalición conservadora entre el Partido Popular (PP) y Vox, lo que explica por qué la izquierda eligió a Milei como blanco de ataque para alertar sobre un posible giro económico.

Del debate participaron el actual jefe de gobierno Pedro Sánchez, quien busca la reelección con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). También estuvieron el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el representante de Vox, Santiago Abascal, y la dirigente del Frente Amplio, Ada Colau.

De los cuatro postulantes, solo Abascal evitó mencionar a Milei por su nombre. Una decisión llamativa considerando que cuenta con el respaldo explícito del presidente argentino.

Qué dijeron Sánchez y Colau sobre la gestión de Milei

El primero en nombrar al mandatario argentino fue Pedro Sánchez. El socialista pidió a los españoles no votar al PP ni a Vox para evitar que "las derechas ultranacionalistas" imiten en España "lo que han hecho Donald Trump en Estados Unidos y Milei en la Argentina".

El actual jefe de gobierno, que busca un nuevo mandato de cuatro años, mencionó varias veces la palabra "motosierra", el símbolo de campaña que usó Milei para representar el ajuste fiscal.

Ada Colau fue más directa. La líder del izquierdista Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona introdujo datos económicos argentinos al debate.

"Justo hoy la Argentina entra en recesión técnica. Milei ha hundido la economía, con cierre de empresas, destrucción del empleo y caída de consumo", afirmó. Luego agregó: "Eso está haciendo Milei con la misma receta que propone hoy" la derecha española.

Colau advirtió: "No lo vamos a permitir". También acusó a Feijóo y Abascal de tener como referentes a Milei y Paraguay y dijo que buscan "privatizar las pensiones".

Sánchez acusó a la derecha de querer "volver al pasado" con un "recorte con motosierra de 112 mil millones de euros", y preguntó retóricamente: "¿Cuál ha sido el resultado en la Argentina de esa motosierra?: la recesión económica que ha llevado Milei, que es amigo de Abascal y de Feijóo".

El jefe de gobierno planteó una dicotomía: "Una economía que continúe avanzando o una que involuciona de la mano de tijeras y motosierra".

Además, Sánchez denunció lo que considera un genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Según dijo, Feijóo y Abascal "han aplaudido todos los insultos que han proferido Trump, Netanyahu y Milei contra España".

Cómo respondieron los candidatos de la derecha española

Alberto Núñez Feijóo eligió no entrar en el debate sobre Milei. Su respuesta se enfocó en temas domésticos.

"Voy a recortar todo tipo de indecencia y corrupción. La gente ve que no puede llegar a fin de mes. Ustedes se están cargando la clase media", respondió al gobierno de Sánchez.

El líder del PP dio un ejemplo concreto: una pizza en un conocido local de Madrid aumentó un 45% de precio desde que Sánchez asumió hace ocho años.

"Antes de que Sánchez nos hable de Trump, de Milei, yo me voy a quedar en España", dijo Feijóo. Luego viró el debate hacia la política migratoria y la llegada masiva de inmigrantes irregulares.

Santiago Abascal tampoco mencionó a Milei, a pesar del vínculo público entre ambos. El líder de Vox centró su discurso en la inmigración.

"El mayor recorte público es haber promovido la migración masiva y seguir promoviéndola. Ustedes han regalado lo que es de los españoles a todo el mundo", acusó a Sánchez.

Abascal denunció que el gobierno socialista "ha degenerado la democracia en España" y alertó sobre la situación en Ceuta, ciudad española en territorio africano.

"La gente en Ceuta no puede salir a la calle. Hay miedo. Hay vidas congeladas", dijo. Luego agregó: "Ceuta es la bola de cristal de lo que puede pasar en España. Sánchez es el candidato marroquí en las elecciones del domingo".

El debate también puso en la mira otros temas clave como la crisis de vivienda, la situación económica, la emergencia migratoria, la corrupción, la violencia de género y la política exterior, que definirán el voto del domingo próximo.