Milei insultó a Sánchez durante su discurso en Madrid y el español respondió con una canción de Lali Espósito, en medio de protestas estudiantiles

La visita de Javier Milei a Madrid estuvo marcada por un nuevo enfrentamiento con Pedro Sánchez. Mientras el mandatario argentino dirigía fuertes críticas contra el presidente del Gobierno español, el líder socialista recurrió a las redes sociales para responder con una referencia a Lali Espósito.

Sánchez publicó una historia en la que mostraba que estaba escuchando "Fanático", uno de los temas de la cantante argentina, conocida por sus cruces con Milei. Sobre la imagen escribió: "Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali".

El gesto fue interpretado como una respuesta irónica en medio de la tensión política entre ambos dirigentes. Aunque Lali no confirmó que la canción estuviera dedicada al Presidente argentino, el videoclip y algunos movimientos que hizo durante sus presentaciones públicas dieron lugar a esa interpretación. La letra retrata a una persona obsesionada con otra.

Qué dijo Milei sobre Pedro Sánchez

Durante su discurso en Madrid, Milei arremetió contra el dirigente español con una serie de descalificaciones. Lo llamó "delincuente", "impresentable dictador", "ladrón" y "corrupto", y pidió a los ciudadanos "a sacar a los socialistas a patadas".

El posteo de Pedro Sánchez en respuesta a los dicho de Milei

El Presidente argentino también apuntó contra los partidos de izquierda de Europa, a los que atribuyó el "estancamiento brutal" de la economía del continente. Sus declaraciones se conocieron a poco más de un mes de las elecciones generales españolas, fijadas para el 29 de noviembre.

Los ataques contra Sánchez no son nuevos. Ambos mandatarios protagonizaron distintos episodios de confrontación pública, que volvieron a quedar expuestos con las declaraciones de Milei en la capital española.

Sánchez reivindicó su perfil político antes del discurso

Antes de la intervención del Presidente argentino, Sánchez había difundido un video para defender su identificación con la izquierda. En la publicación repasó medidas de su gestión, entre ellas:

Los aumentos de las pensiones y del salario mínimo

La ampliación del tiempo para que padres y madres estén con sus hijos

El derecho al aborto y su rechazo a la guerra

"Hay quienes creen que nos insultan llamándonos 'zurdos'. Si subir las pensiones es ser zurdo, soy zurdo. Si dar más tiempo a padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo, también soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional todos los años...", expresó.

El mensaje terminó con una defensa explícita de sus convicciones: "Soy zurdo y a mucha honra".

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la fuerza política de Sánchez, también publicó un mensaje dirigido a Milei. "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa", señaló en sus redes.

Protestas estudiantiles contra la visita presidencial

La llegada de Milei a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) estuvo acompañada por una manifestación de cientos de estudiantes que cuestionaron su presencia en el campus madrileño.

Los participantes llevaron cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas. También exhibieron pancartas con mensajes como 'Milei y (Isabel Díaz) Ayuso fuera de la universidad'. El Presidente llegó al establecimiento escoltado por varios vehículos de seguridad.

Milei pasó por Madrid para reforzar sus vínculos con la derecha y exponer ante empresarios

El presidente Javier Milei desarrolló este miércoles una agenda en Madrid centrada en la difusión de sus ideas económicas y el acercamiento a referentes de la derecha española. Durante su visita, participó de un encuentro con empresarios, mantuvo actividades académicas y sumó reuniones políticas, en una gira breve que concluirá con su regreso a Buenos Aires.

La estadía coincidió con la etapa previa a las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó a los comicios anticipados tras disolver las Cortes el 5 de octubre, en un escenario de dificultades parlamentarias y negociaciones políticas.

El foro económico y los encuentros con referentes liberales

Uno de los compromisos centrales de Milei fue su participación en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. El mandatario expuso ante empresarios y representantes del ámbito económico, con una presentación del economista español Daniel Lacalle.

Durante su discurso, volvió a defender los principios de su programa económico y lanzó críticas contra Sánchez y el socialismo europeo. Sus declaraciones volvieron a poner en evidencia las diferencias políticas entre ambos dirigentes, que mantienen una relación conflictiva desde 2024.

La agenda también incluyó una visita a la Universidad Rey Juan Carlos, donde Milei se encontró con Jesús Huerta de Soto, profesor y referente de la Escuela Austríaca de Economía. El Presidente considera que el economista español tuvo una influencia importante en su formación intelectual.

En esa misma institución participó de actividades vinculadas con la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca. El programa académico reúne a especialistas interesados en esa corriente de pensamiento económico.

Milei también tenía previstas actividades con la Fundación Disenso y una reunión con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular.

El regreso a la Argentina y la cena de Fundación Faro

El viaje forma parte de la estrategia del mandatario para proyectar internacionalmente sus ideas económicas y fortalecer vínculos con dirigentes que comparten parte de su visión política. La visita, además, se produjo en medio de la tensión con Sánchez, que se profundizó en mayo de 2024 después de que Milei cuestionara públicamente a Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español. La crisis diplomática derivó entonces en el llamado a consultas de la embajadora española en Buenos Aires.

Tras completar sus compromisos en Madrid, Milei tiene previsto partir este miércoles por la noche hacia la Argentina. El arribo a Buenos Aires está programado para el jueves 22 por la mañana.

Al día siguiente, el Presidente participará de la cena anual de la Fundación Faro, prevista para el viernes 23. Allí expondrá ante empresarios sobre las perspectivas del programa económico y su próximo libro, que recopilará aspectos de su gestión presidencial.