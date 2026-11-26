Para Milei, la eliminación de las PASO tiene alto valor estratégico, empezando por la posible división del voto peronista en varias candidaturas

La suspensión de las PASO obliga al peronismo a una interna, dada su atomización de candidaturas.

Suena contradictorio, pero el principal efecto de la suspensión de las PASO será que el peronismo se vea obligado a ir a una elección interna. Y, por el contrario, se cierra el riesgo de una primaria en el propio espacio de gobierno.

En las nueve elecciones en las que las PASO se habían aplicado, el peronismo había llegado con candidaturas unificadas -salvo la excepción de la disputa Massa-Grabois en 2023-. Esa situación era lo que motivaba el clásico reproche de que la elección había sido distorsionada, porque en realidad no fungía como un mecanismo para dirimir las disputas internas, sino que terminaba siendo una gran encuesta pre-electoral.

Las PASO habían sido percibidas como un peligro, lo cual quedó demostrado con el mecanismo del "dedo elector" de Cristina Kirchner, que temía una dispersión del voto si se permitía la competencia interna. El mecanismo, entonces, funcionaba con la declaración de los aspirantes a candidatos, y luego el dedo elector, basándose en encuestas o en estrategias políticas, decidía la candidatura única.

Así fue, por ejemplo, como Cristina desestimó la candidatura de Florencio Randazzo para privilegiar la de Daniel Scioli en 2015. En la vereda de enfrente, mientras tanto, sí había PASO, que sirvieron para determinar candidaturas dentro de las coaliciones, como Cambiemos también en 2015.

En las situaciones en las que las desavenencias eran demasiado fuertes como para ser dirimidas en una interna, directamente se producía la división del voto peronista, como ocurrió con la irrupción de Sergio Massa en oposición al kirchnerismo.

Después de esa historia, parece raro que el peronismo se declare un defensor de estas elecciones primarias obligatorias. Sin embargo, la situación particular de este momento político había hecho que fuera la manera más plausible para resolver la situación.

Riesgo de ruptura

A esta altura, ya se percibe como imposible que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dé marcha atrás con una candidatura que lleva tres años de preparación y que capta la mayor intención de voto en el peronismo. Y también resulta difícil que el kirchnerismo, que le ha reprochado en público no avenirse a la bendición de Cristina Kirchner, pueda conformarse con alinearse tras el gobernador.

Hoy existen no menos de seis posibles candidatos peronistas. Además de Kicillof, se mantiene vigente Massa, fortalecido por su alianza con Máximo Kirchner. Y se anotaron para la disputa Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota, más otro posible postulante cercano a los gobernadores provinciales y al eje Guillermo Moreno-Miguel Pichetto.

El riesgo de atomización es fuerte, sobre todo si se considera, además, que está el sector más izquierdista del espacio, que podría resistirse a seguir a un candidato demasiado "tibio" y volviera a impulsar a Grabois.

Desde su prisión domiciliaria de San José 1111, Cristina Kirchner ya no tiene el mismo poder disciplinador de otros tiempos. Y, justamente, un efecto de la suspensión de las PASO es la eventual candidatura de la ex presidente para la interna, una posibilidad sobre la que los asesores legales de Cristina venían insistiendo.

El peronismo busca la solución

Contrariando la historia reciente, todo indicaba que las PASO podrían ser la única solución para evitar una ruptura interna que dividiera el voto peronista, algo prácticamente estaría asegurando la reelección de Javier Milei. Esa solución eran las PASO: disgustara a quien disgustara, un candidato surgido del voto popular resultaría incuestionable y terminaría acallando las desavenencias internas.

Pero, sin esa herramienta disponible justo en la única elección en la que se la necesitaba, ¿qué opciones le quedan al peronismo? Ya se está hablando de ese tema, y hay propuestas para realizar cinco o seis "superdomingos", al estilo de las primarias estadounidenses, donde cada región geográfica elija a la corriente que mejor la representa.

Hay también quienes miran el antecedente de la interna de 1988, entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, como posible modelo para replicar.

En cualquier caso, todos tienen claro que una interna organizada por el propio partido está lejos de parecerse a las PASO. Al no ser obligatorias, estas votaciones quedan sujetas ya no a la capacidad de seducción de los votantes, sino a la habilidad para la movilización del aparato, una situación que no está claro a quién convendría más, pero que en principio mejoraría las chances del gobernador Kicillof, con llegada privilegiada al conurbano.

El festejo de Milei por su propia interna

Del otro lado del mostrador, Milei no sólo celebra la posible división del peronismo, sino también la cancelación de una disputa interna en su propio espacio. Los múltiples gestos de rebeldía de Patricia Bullrich se estaban transformando en un dolor de cabeza para el presidente, que veía en su ex ministra a una posible competidora.

Bullrich no sólo ha demostrado que tiene votos propios, sino que, además, cuenta con la simpatía de buena parte del "círculo rojo", como queda demostrado cada vez que la senadora plantea sus objeciones sobre la marcha del plan económico.

Una PASO oficialista podría movilizar al votante del PRO a votar a Bullrich, con lo cual Milei podría enfrentar la derrota interna. En cambio, al quedar eliminadas las primarias, sabe que lo más caro que le puede costar el protagonismo de Bullrich es darle la candidatura a la vicepresidencia. El riesgo de ruptura no existe, porque la propia Patricia dijo que no llegaría a esa instancia.

A salvo del "voto de mercado"

Pero no es el único motivo de alivio para Milei. Está, además, el inquietante antecedente de 2019. Si sufriera una derrota sorpresiva ante el peronismo en las PASO de agosto, como le ocurrió a Mauricio Macri, entonces su gobierno quedaría prácticamente terminado en el instante, sin margen de maniobra en la economía. Macri, el lunes siguiente a la primaria, se encontró con una devaluación, un salto en el índice de riesgo país y una fuga de depósitos del sistema bancario.

Gobernando en situación de emergencia, tuvo que transitar dos meses hasta la primera vuelta electoral, en un período en el que el mercado dio por asumido que Alberto Fernández sería el nuevo presidente. De hecho, la misión del Fondo Monetario Internacional no tomaba congeló la toma de decisiones hasta que las urnas confirmaran lo que las PASO adelantaron que ocurriría.