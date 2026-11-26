La reforma electoral se aprobó y pasó a Diputados. Hubo más modificaciones. Qué cambia para las elecciones de 2027 y para el Gobierno

El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto de reforma electoral que, entre otros cambios, suspende las PASO de 2027. Ese punto es el que más interesa al gobierno de Javier Milei porque consideran que será una pieza estratégica para la campaña por la reelección, dado que complicaría a la oposición y ayudará a evitar cimbronazos en el mercado antes de las elecciones generales.

La iniciativa se aprobó en general con 43 votos a favor y 29 en contra, tras un debate de casi cinco horas. La Libertad Avanza (LLA) contó con el apoyo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, mientras que la bancada peronista lideró el rechazo. Ahora el Gobierno buscará la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, para lo cual convocará a sesiones extraordinarias durante diciembre.

A pesar de que el Gobierno no oculta sus cálculos políticos, durante el debate LLA defendió el argumento de que la suspensión de las PASO permitirá un ahorro de u$s200 millones y que le evitará a la gente ir a votar varias veces en el año, además de reducir la publicidad electoral en medios audiovisuales.

En la vereda de enfrente el peronismo, que en teoría sería el principal perjudicado por la ausencia de las primarias, apuntó contra los efectos políticos de aplicar la normativa de Ficha Limpia -que también incorpora el proyecto- sin una reforma judicial de fondo y acusó al oficialismo de querer "inclinar la cancha" a su favor en 2027.

El tema fue objeto de una larga negociación entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores de distintos signo político. Los de Salta, Neuquén, Chubut, Misiones y Santa Cruz finalmente aportaron sus votos.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se sumó a las negociaciones en el tramo final para pulir con los senadores los detalles del proyecto. Así se dejó de lado la reinstauración de las listas colectoras y se aceptaron cambios en la Boleta Única en Papel y la regulación de los debates presidenciales.

Avanza la reforma electoral: ¿por qué Milei la considera clave para su reelección?

Con 21 senadores propios, LLA dependía de los bloques provinciales, el PRO y fundamentalmente la UCR, donde los diez senadores finalmente se inclinaron a favor de la suspender las PASO luego de las dudas que había sobre algunos miembros del bloque. Así fue que el oficialismo logró finalmente un triunfo más holgado de lo que prevían los mismos senadores hacce algunas semanas.

Por qué es clave para Milei la suspensión de las PASO

El oficialismo negoció numerosos cambios sobre el texto original con un objetivo claro: que no haya PASO en 2027. Para Milei este es el aspecto central del proyecto. Más allá del argumento oficial sobre el ahorro fiscal y el gasto en una "encuesta anticipada", en la mesa política que encabeza Karina Milei consideran que para buscar la reelección lo mejor es que no haya elecciones primarias el próximo año.

La lógica que usan es que las PASO ayudarían a la oposición -especialmente al peronismo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa- a ordenar sus internas para enfrentar al Gobierno y que, además, conllevan el riesgo de que un mal resultado para el oficialismo altere a los mercados, dispare el valor del dólar y complique a Milei para la elección general, como le ocurrió a Mauricio Macri en 2019.

Otra motivación que la Casa Rosada dejó tascender fue evitar que las PASO sean usadas por Bullrich para desafiar a Milei. Se sabe que la hermana presidencial desconfía de los gestos de diferenciación de la senadora. Durante el debate, el peronista José Mayans trató de incomodar a la jefa del bloque oficialista con un señalamiento sobre esas sospechas cruzadas.

De esta manera, la suspensión de las primarias del año próximo son vistas por la cúpula libertaria como una pieza clave para la campaña de Milei por la reelección. Además, sin las PASO los partidos nacionales tendrán dos meses más de lo previsto para definir sus candidaturas: pueden esperar hasta agosto. Esto lo tienen en cuenta dentro de LLA, especialmente quienes siguen de cerca el juego de Bullrich, según supo iProfesional de fuentes libertarias.

Las dudas sobre el real beneficio para Milei de suspener las PASO

Pero no todos coinciden con la lectura que hace el Gobierno. El peronismo critica la reforma por considerar que el oficialismo intenta acomodar las reglas a sus necesidades electorales, pero en el sector de Sergio Massa creen que la suspensión de las PASO puede forzar la unidad, contrariamente a lo que espera el Gobierno. De hecho, que haya más tiempo para definir las candidaturas nacionales jugaría a favor de esa posibilidad.

No obstante, el análisis que hacen en esos sectores tampoco es inocente. Y es que en el peronismo hay quienes creen que la medida perjudicará principal a Axel Kicillof porque "tiene más chances de ganar una primaria abierta que una interna cerrada", según una fuente cercana al "kicillofismo" consultada por iProfesional

Además, en el peronismo hay quienes consideran que la obsesión del Gobierno por esta reforma expone una debilidad de Milei y no la fortaleza que pretenden mostrar con la aprobación del proyecto. "Cuando los gobiernos empiezan a toquetear las reglas electorales es porque ya tienen un problema político", apuntó otra fuente opositora a iProfesional.

El mismo argumento lleva a otros sectores a mirar con escepticismo el cálculo que hace la Casa Rosada sobre del rol del mercado en las elecciones. "El dólar y el riesgo país empezaron a subir después de que destrabaron el dictamen de la reforma, o sea que tan bien no lo tomaron", señalaron a iProfesional en uno de los bloques más dialoguistas del Congreso, que apoya la reforma pero dudan del mensaje que da el Gobierno.

¿Qué cambia para las elecciones de 2027 con la reforma electoral?

El corazón del proyecto es la suspensión de las PASO, que regirá solo para 2027. El Gobierno buscó eliminarlas definitivamente, pero no encontró apoyo. Optaron así por suspender esa instancia por única vez. De esta forma, si el proyecto se convierte en ley las primarias seguirán formando parte de la legislación electoral y podrían volver a aplicarse a partir de 2029.

Otro capítulo central del proyecto es la normativa de Ficha Limpia, que dejará inhabilitados para ser candidatos a quienes tengan condena "por delito dolosos" en "segunda instancia o en instancia de revisión". Para que riga la inhablitación, la condena debe producirse antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral".

Por otro lado, el proyecto hace cambios en la Boleta Única en Papel, que debutó en las legislativas de 2025 y se utilizarán en 2027 por primera vez para una elección presidencial. Uno es la incorporación del cuadro de lista completa. De esta manera el elector podrá marcar un único casillero para elegir a todos los candidatos de una misma agrupación política para las distintas categorías.

Además, el proyecto pemite que cuando las elecciones en una provincia sean el mismo día que las nacionales los cargos locales puedan elgirse mediante la Boleta Única, algo que hasta ahora estaba vedado.

Debates presidenciales, publicidad electoral y veda

El proyecto también modifica el régimen de debates presidenciales establecido por la Ley 27.337. Elimina la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales antes de las elecciones generales y quedará solo para quienes compitan en una eventual segunda vuelta. Durante la votación en paticular se agregó que el candidato que no asista al debate para el balotaje no tendrá espacios de publicidad en medios audiovisuales.

Por otro lado, la reforma cambia las reglas de la veda electoral como se la conoce hoy, al eliminar las restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante el día de la elección y permitir que la publicidad electoral pueda seguir "incluso por fuera del plazo previsto" hoy en el Código Electoral.

El proyecto también reduce del 5% al 2,5% el porcentaje de programación que los servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción deben destinar gratuitamente a la publicidad electoral.

La reforma también apunta a la elección de los representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Actualmente, los 43 representantes argentinos se eligen mediante el voto popular y el proyecto reemplaza ese mecanismo por un sistema de designación legislativa indirecta.

Durante la votación en particular se estableció que los representantes del Parlasur se elijan la mitad por el Senado y la otra mitad por la Cámara de Diputados. Se trata de un cambio respecto del texto original, que proponía que 19 fueran designados por el Congreso y los 24 restantes por las legislaturas provinciales. Según el explicó el libertario Agustín Coto, la Cancillería advirtió que esto chocaba "con la condición de legislador nacional" que debe cumplir el legislador del Mercosur.

Por otro lado, el proyecto tambièn habilita la afiliación a partidos políticos mediante procedimientos electrónicos, con mecanismos de verificación de identidad. El trámite presencial en papel continuará disponible, pero se abrirá la opción digital.

El debate entre los senadores: de la "candidatura" de Bullrich al "stand up" de Mayans

El peronismo cuestionó con fuerza el proyecto, al que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti describió como un intento del Poder Ejecutivo por "inclinar la cancha para ver si el año que viene tiene mejores posibilidades".

Su compañero de bloque Jorge Capitanich, en tanto, apuntó contra el capítlo sobre Ficha Limpia. "Si nosotros pretendemos instrumentar ficha limpia sin una reforma judicial profunda, la verdad, es voto calificado", señaló el chaqueño al tiempo que advirtió sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sus injerencias veladas en la política.

Pero el más duro fue José Mayans, jefe de la bancada, y no tanto por sus críticas técnicas al proyecto sino más porque buscó meter una cuña entre Milei y Bullrich a propósito de la suspensión de las PASO. Con su estilo campechano, afirmó que el Gobierno quiere "sacar a Patricia que mide más que el Presidente".

"El primer punto (de la suspensión de las PASO) es como hacemos para sacarle a Patricia la candidatura. El segundo punto es cómo le hacemos lío en el peronismo", lanzó irónicamente y con sonrisa pícara, respecto del plan del Gobierno. Bullrich tampoco pudo evitar la risa ante el comentario.

La jefa del bloque oficialista habló después del peronismo y le respondió con otra humorada: "Si el senador Mayans no sigue en el Senado el año que viene, porque ya está hace mucho, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up. Va a ganar como Francella, va a ganar bien", señaló.

Seguidamente, Bullrich defendió la reforma al señalar que "las PASO nacieron prometiendo competencia y participación y esto no existió" porque "de las cuatro elecciones generales que hubo, el peronismo en tres no compitió (internamente) contra nadie y en la última fue Massa contra Grabois, que no tuvo visibilidad".

La senadora criticó que las PASO hayan convertido al sistema electoral, según su mirada, en "un sistema de tres vueltas", con las generales y el balotaje. Además subrayó que "han sido más las veces que no se usaron que las que sí se usaron", para justificar el proyecto.

También defendió la instrumentación de Ficha Limpia. "Con prontuario no hay boleta", subrayó Bullrich y agregó: "La ideoneidad moral es fundamental a la hora de ocupar un cargo". Por último señaló: "Estamos cambiando una regla que no ha sido utilizada y otras que eran obsoletas".