Con su negociación con gobernadores y legisladores aliados, el Jefe de Gabinete fue pieza clave de los triunfos que se anotó el Gobierno

Diego Santilli se erigió como el gran ganador político de una jornada clave para el Gobierno en el Congreso. Con sesiones en el Senado y en Diputados en simultáneo, al Jefe de Gabinete se lo vio yendo de una cámara a otra para seguir los debates.

Es que había hecho un arduo trabajo de negociación con los gobernadores y los legisladores aliados para sacar adelante proyectos claves para el Gobierno: entre ellos, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO.

Este último proyecto fue el más celebrado por Santilli. Incluso, sacó chapa con un mensaje irónico en X: "Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado… Con 43 APROBADO Y POR AMPLIA MAYORÍA".

El mensaje de Santilli tras la aprobación de la reforma electoral

Es que sacar adelante la reforma electoral parece ser uno de los grandes objetivos que se planteó el Jefe de Gabinete. Su tuit anterior había sido la semana pasada, también referido a este proyecto: "¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares. También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los comerciantes".

Y este jueves dio el primer paso en el Congreso. En sesiones extraordinarias, el Gobierno buscará que Diputados la convierta en ley.

Así Santilli quedó como el gran ganador del Gobierno en una jornada maratónica. Mostró la muñeca política que tantas veces necesitó el oficialismo en el Congreso y alcanzó acuerdos para lograr un triunfo contundente en la reforma electoral. Y se mostró optimista en que Diputados dará la otra media sanción.

Diego Santilli, el gran ganador de un día clave en el Congreso

Más allá del mensaje que publicó en sus redes sacando pecho, Santilli dio distintas entrevistas en las que evidenció la satisfacción por haber logrado importantes triunfos legislativos. Y le dio, además, aire fresco al Gobierno en medio de un clima económico y financiero complejo.

"Es un día importante para el Gobierno, porque la reforma del BCRA es muy importante para el cuidado de las reservas y es un paso delante de lo que el presidente plantea", dijo Santilli en una entrevista con TN.

E hizo mención a las negociaciones que llevó adelante en los últimos meses para poder suspender las PASO. "Lo de las PASO es algo que venimos charlando desde junio y es algo muy importante que se consiguió en el Senado, con 43 votos. Toda la reforma se aprobó, ahora vendrá Diputados. En el Senado tuvimos una victoria abrumadora".

En tanto, al hacer referencia a su tuit con tono irónico, señaló: "Lo dije por todo lo que se dijo y se escribió. Cuando en junio lanzamos la reforma no lo hice sin hablar antes con los gobernadores del radicalismo, del PRO, con todos los espacios políticos aliados. Y tomé la precisión de qué es lo que pensaban ellos. Desde ese momento digo que los votos están y hay que trabajarlos".

En su rol de Jefe de Gabinete, también mencionó a Karina Milei y Patricia Bullrich: "Quiero destacar a los gobernadores, a Karina Milei y la gran labor de Patricia Bullrich, que estuvimos codo a codo trabajando en conjunto. El Gobierno tiene una relación extraordinaria con Patricia".

"Esta ley, si no la hubiéramos trabajado con todo el bloque de senadores y Patricia a la cabeza, era imposible. Porque siempre, en algún detalle de la corrección hay que estar, y eso hicimos con Patricia y todo el equipo. Por eso le agradecí a Karina y a los gobernadores y senadores que dieron este paso enorme para el país", señaló.

Y aseguró que "la reforma es hacia los ciudadanos, para que no tengan que ir a votar cinco o seis veces en algunos distritos. Y que no nos cueste u$s200 millones".

Finalmente, consultado sobre qué espera para Diputados, se mostró "confiado en hacer una buena performance". "Pero no me gusta gritar los goles antes. Dimos un gran primer paso", concluyó.

¿Qué cambia para las elecciones de 2027 con la reforma electoral?

El corazón del proyecto es la suspensión de las PASO, que regirá solo para 2027. El Gobierno buscó eliminarlas definitivamente, pero no encontró apoyo. Optaron así por suspender esa instancia por única vez. De esta forma, si el proyecto se convierte en ley las primarias seguirán formando parte de la legislación electoral y podrían volver a aplicarse a partir de 2029.

Otro capítulo central del proyecto es la normativa de Ficha Limpia, que dejará inhabilitados para ser candidatos a quienes tengan condena "por delito dolosos" en "segunda instancia o en instancia de revisión". Para que riga la inhablitación, la condena debe producirse antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral".

Por otro lado, el proyecto hace cambios en la Boleta Única en Papel, que debutó en las legislativas de 2025 y se utilizarán en 2027 por primera vez para una elección presidencial. Uno es la incorporación del cuadro de lista completa. De esta manera el elector podrá marcar un único casillero para elegir a todos los candidatos de una misma agrupación política para las distintas categorías.

Además, el proyecto pemite que cuando las elecciones en una provincia sean el mismo día que las nacionales los cargos locales puedan elgirse mediante la Boleta Única, algo que hasta ahora estaba vedado.

Debates presidenciales, publicidad electoral y veda

El proyecto también modifica el régimen de debates presidenciales establecido por la Ley 27.337. Elimina la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales antes de las elecciones generales y quedará solo para quienes compitan en una eventual segunda vuelta. Durante la votación en paticular se agregó que el candidato que no asista al debate para el balotaje no tendrá espacios de publicidad en medios audiovisuales.

Por otro lado, la reforma cambia las reglas de la veda electoral como se la conoce hoy, al eliminar las restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante el día de la elección y permitir que la publicidad electoral pueda seguir "incluso por fuera del plazo previsto" hoy en el Código Electoral.

El proyecto también reduce del 5% al 2,5% el porcentaje de programación que los servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción deben destinar gratuitamente a la publicidad electoral.

La reforma también apunta a la elección de los representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Actualmente, los 43 representantes argentinos se eligen mediante el voto popular y el proyecto reemplaza ese mecanismo por un sistema de designación legislativa indirecta.

Durante la votación en particular se estableció que los representantes del Parlasur se elijan la mitad por el Senado y la otra mitad por la Cámara de Diputados. Se trata de un cambio respecto del texto original, que proponía que 19 fueran designados por el Congreso y los 24 restantes por las legislaturas provinciales. Según el explicó el libertario Agustín Coto, la Cancillería advirtió que esto chocaba "con la condición de legislador nacional" que debe cumplir el legislador del Mercosur.

Por otro lado, el proyecto tambièn habilita la afiliación a partidos políticos mediante procedimientos electrónicos, con mecanismos de verificación de identidad. El trámite presencial en papel continuará disponible, pero se abrirá la opción digital.