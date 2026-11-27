El exconductor de Radio Mitre denunció presuntas presiones del Gobierno. El artículo abordaba el plan cambiario, negociaciones con EE.UU. e internas

La decisión de levantar una columna de Marcelo Bonelli que estaba preparada para la edición impresa de Clarín desató una polémica sobre la libertad de prensa y la relación del gobierno de Javier Milei con los medios de comunicación. El episodio se conoció este viernes 27 de noviembre, luego de que el periodista Marcelo Longobardi denunciara presuntas presiones oficiales para evitar la publicación del artículo.

Durante su programa de streaming, Longobardi mostró una copia de la página 20 del diario, donde la columna aparecía editada y diagramada, lista para salir. Sin embargo, el contenido fue reemplazado por otro material. Según su relato, la nota también habría permanecido disponible durante un breve período en la versión digital de Clarín antes de ser retirada.

"Sospecho que debe haber habido presiones severas de parte del gobierno del presidente Milei para que Clarín levante la columna de Bonelli", afirmó Longobardi. El conductor también recordó los reiterados cuestionamientos públicos del Presidente contra el periodista.

Bonelli, por su parte, le habría transmitido que tuvo un inconveniente que le impidió escribir su habitual columna de los viernes. Longobardi puso en duda esa explicación al contar que tenía acceso al artículo completo, que ya estaba preparado para su publicación.

Hasta el momento, no se conoció una explicación pública de Clarín sobre lo ocurrido ni una confirmación independiente de que el Gobierno haya intervenido para impedir la difusión del texto. Por eso, las supuestas presiones deben considerarse una denuncia y no un hecho comprobado.

La controversia tomó mayor dimensión por el contenido de la columna, que abordaba cuestiones sensibles para la administración libertaria: la tensión cambiaria, el futuro de Luis Caputo, las diferencias dentro del equipo económico, un pedido de respaldo financiero a Scott Bessent y las disputas internas que atraviesan al Gabinete.

El artículo fue recuperado y publicado por el portal Tribuna de Periodistas. A continuación, sus principales revelaciones.

Qué decía la columna de Marcelo Bonelli que no salió en Clarín

El eje del artículo de Bonelli era el deterioro de las variables económicas y la preocupación que habría generado en el entorno presidencial. Según su reconstrucción, Milei atravesó una semana de tensión en Olivos, con inquietud por la cotización del dólar, el riesgo país y la falta de recuperación de la actividad.

El periodista sostuvo que el Presidente mantuvo su postura de no modificar el rumbo económico, pese a los cuestionamientos internos y las dificultades que enfrenta el programa oficial. En ese contexto, describió a Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, como dos funcionarios atados a una estrategia que empieza a mostrar señales de desgaste.

Bonelli también señaló que el Gobierno esperaba que la aprobación de distintas leyes en el Congreso ayudara a tranquilizar a los mercados. Mientras tanto, el equipo económico habría recurrido a una serie de intervenciones para contener la tensión cambiaria.

Las cuatro medidas que habría activado el Gobierno para contener al dólar

De acuerdo con la columna, el ministro Luis Caputo decidió avanzar con distintas herramientas financieras y operaciones del Banco Central, conducido por Santiago Bausili.

Las medidas mencionadas fueron:

Compra de bonos con fondos del FGS: utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para intervenir en el mercado. Colocación de bonos dollar linked: ofrecer instrumentos vinculados a la evolución del tipo de cambio. Operaciones en el mercado de futuros: intervenir para moderar las expectativas de devaluación. Suspensión de la compra de billetes por parte del BCRA: modificar la operatoria de la autoridad monetaria en el mercado cambiario.

Además, el artículo mencionó negociaciones para conseguir un préstamo repo de bancos internacionales por unos u$s3.500 millones y la intención de obtener mayor respaldo de China para sostener el swap de monedas.

La estrategia buscaría reducir la presión sobre el dólar y evitar que la incertidumbre financiera se profundice.

Las versiones sobre la salida de Luis Caputo y el malestar con Milei

Uno de los pasajes más sensibles de la columna se refiere al futuro del ministro de Economía. Bonelli aseguró que varios bancos de Manhattan realizaron consultas en Buenos Aires para conocer qué podía ocurrir con Caputo, en medio de los rumores sobre una eventual salida del funcionario.

Sin embargo, el periodista aclaró que, según sus fuentes, Caputo nunca habría considerado renunciar. Su continuidad estaría estrechamente vinculada con la del propio Presidente, debido al costo político y financiero que tendría una eventual salida.

La columna atribuyó parte de las versiones a comentarios realizados por integrantes del equipo económico en encuentros privados con banqueros, empresarios y representantes de compañías multinacionales.

En esas reuniones, Caputo habría transmitido que estaba "cansado" y que existía malestar dentro de su equipo por las restricciones ideológicas que impondría Milei a la hora de tomar decisiones para reactivar la economía.

Según esa reconstrucción, los funcionarios económicos consideraban que las limitaciones del Presidente impedían adoptar medidas que pudieran mejorar la actividad.

Bonelli agregó que Caputo debió salir a desmentir las versiones sobre su continuidad durante encuentros con fondos de inversión, en los que ratificó que seguiría al frente del Ministerio de Economía.

Los cinco motivos por los que Wall Street desconfía de la Argentina

Otro de los puntos centrales del artículo es el diagnóstico que, según Bonelli, hacen los inversores internacionales sobre la economía argentina.

El periodista identificó cinco cuestionamientos que estarían detrás de la desconfianza de los mercados:

Dudas sobre el programa financiero: los inversores no encontrarían suficiente claridad en el esquema de financiamiento del Gobierno.

Críticas a la política monetaria: algunos operadores responsabilizarían a la estrategia oficial por el freno de la actividad económica.

Un dólar atrasado: la devaluación de Brasil habría deteriorado un 29% la relación cambiaria bilateral, según el artículo.

La oportunidad perdida para tomar deuda: los cuestionamientos apuntarían a que Caputo no aprovechó el momento en que el riesgo país se ubicaba en torno a los 400 puntos para regresar al mercado internacional.

Incertidumbre política: el estancamiento económico alimentaría las dudas sobre las posibilidades de reelección de Milei.

En relación con este último punto, Bonelli citó un diagnóstico atribuido a JP Morgan: el precio de los bonos argentinos incorporaría un 50% de probabilidades de que Milei pierda las próximas elecciones presidenciales.

Se trata de una interpretación del mercado que el periodista incluyó en su columna y que refleja el peso que tendrían las expectativas políticas sobre los activos argentinos.

El pedido secreto a Scott Bessent y la búsqueda de respaldo de Estados Unidos

La parte más delicada de la columna aparece cuando Bonelli describe una supuesta negociación reservada entre el equipo económico argentino y funcionarios de Washington.

Según el periodista, Caputo y sus colaboradores buscaron que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, emitiera nuevas señales públicas de respaldo a la Argentina y confirmara que seguía vigente la asistencia excepcional del Tesoro norteamericano.

Las conversaciones habrían incluido contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Casa Blanca. El objetivo sería recuperar la confianza de los inversores internacionales y despejar las dudas sobre la disponibilidad de apoyo financiero externo.

Bonelli vinculó esa gestión con una preocupación que, según su reconstrucción, comenzó a instalarse en Wall Street: que, después de la derrota de Donald Trump, la Argentina pudiera quedarse sin un prestamista de última instancia.

En ese escenario, el periodista interpretó que la decisión de activar el swap con China reflejaría que Washington todavía no había respondido favorablemente al pedido de Economía.

La búsqueda de respaldo estadounidense se produciría, además, en un contexto internacional adverso para Milei. La columna mencionó la derrota electoral de Trump, los cambios políticos en Israel, el triunfo de Lula en Brasil y el escándalo en Paraguay como factores que habrían debilitado la posición internacional del Gobierno argentino.

La interna entre Caputo, Sturzenegger y Karina Milei

Las diferencias dentro del Gabinete también ocuparon un lugar central en el artículo.

Bonelli describió una relación cada vez más compleja entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Según su versión, el funcionario tendría una postura favorable a una liberación cambiaria total, mientras que Caputo consideraría que avanzar en esa dirección sería una decisión imprudente.

La tensión habría sumado nuevos cuestionamientos después de que Lucas Llach, estrecho colaborador de Sturzenegger, planteara la necesidad de introducir modificaciones cambiarias ante la devaluación de Brasil.

En paralelo, el periodista señaló diferencias entre Karina Milei y el equipo económico. La secretaria general de la Presidencia consideraría que la falta de resultados en la economía puede perjudicar las posibilidades de reelección de su hermano. Caputo, en cambio, atribuiría parte de los problemas del mercado a las disputas políticas y las internas del oficialismo.

La columna también mencionó la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien salió públicamente a respaldar al ministro de Economía con una frase contundente: "Es un gran ministro de Economía Toto Caputo".

Bonelli interpretó ese pronunciamiento como un gesto de respaldo político a Caputo, pero también como un movimiento dentro de las disputas de poder que atraviesan al Gobierno.

Otro episodio mencionado fue la desmentida del canciller Pablo Quirno sobre las versiones que lo ubicaban como posible reemplazante del ministro de Economía. El periodista cuestionó duramente su intervención y sostuvo que había contribuido a alimentar la incertidumbre.

La pelea por el PAMI y el enfrentamiento entre Santiago Caputo y los Lugones

El último tramo del artículo se concentró en la disputa política detrás de los cambios en la conducción del PAMI, la principal obra social de los jubilados.

Según Bonelli, la salida de la cúpula del organismo habría profundizado el enfrentamiento entre Santiago Caputo y el sector de los Lugones, integrado por el ministro de Salud, Mario Lugones, y su hijo Rodrigo.

El periodista sostuvo que Santiago Caputo habría impulsado los cambios en el PAMI sin el consentimiento de los Lugones, con quienes mantenía una relación política y empresarial. Según la columna, el asesor presidencial y Rodrigo Lugones son socios en una consultora.

La disputa también tendría un trasfondo económico. Bonelli atribuyó al sector de los Lugones cuestionamientos por los recortes presupuestarios impulsados por el equipo de Caputo.

El artículo sumó un dato sobre la situación de los afiliados: una encuesta de la consultora La Marquilla habría detectado que el 68% tuvo problemas con los servicios del PAMI.

Por último, Bonelli apuntó contra el manejo presupuestario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo la influencia de Santiago Caputo. Según su reconstrucción, el organismo habría conseguido casi cuadruplicar sus fondos durante los últimos tres años, pese al discurso de ajuste del Gobierno.

Estas afirmaciones forman parte de la investigación y las interpretaciones publicadas por el periodista y no constituyen, por sí mismas, una verificación independiente de las disputas internas o de las cifras mencionadas.

Qué se sabe sobre las presuntas presiones del Gobierno a Clarín

La denuncia de Longobardi reabrió el debate sobre la relación entre la administración de Milei y los medios de comunicación. El conductor consideró que el episodio representa un salto de gravedad respecto de los cuestionamientos públicos, insultos y ataques que el Presidente dirigió contra periodistas.

En su programa, Longobardi sostuvo que el caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados para la libertad de expresión durante la actual gestión. También recordó su propia salida de Radio Rivadavia en 2024, que atribuyó a la influencia del mandatario.

La información sobre la columna retirada fue publicada por La Política Online, que reconstruyó la denuncia y recogió la explicación que Bonelli le habría dado a Longobardi. Por su parte, Tribuna de Periodistas difundió el artículo completo bajo la firma del propio Bonelli.

Hasta el momento, no hay una confirmación independiente de que Milei o integrantes de su Gobierno hayan intervenido para impedir la publicación. Tampoco se conoció una explicación oficial de Clarín que permita establecer por qué el artículo no apareció en la edición impresa.

La polémica, de todos modos, excede la ausencia de una columna periodística. El texto contenía información sobre la situación económica, las negociaciones financieras internacionales y las diferencias dentro del círculo más cercano al Presidente. Su retiro, en circunstancias que todavía no fueron aclaradas, abrió un nuevo frente de discusión sobre el vínculo entre el poder político y la prensa.