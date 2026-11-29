España vota, tras una campaña en la que el presidente argentino fue tema de debate. Milei espera cambiar la imagen que dejó en la elección brasileña

La ciudadanía española elige nuevo gobierno y Javier Milei vuelve a ser protagonista de una elección ajena. Esta vez, aparentemente, con mejores chances que en los recientes comicios de Brasil, Israel y Estados Unidos, donde sus aliados recibieron contundentes derrotas.

Tal como había ocurrido en los debates de la campaña brasileña y estadounidense, el nombre del presidente argentino volvió a mencionarse con frecuencia en España. "Fenómeno barrial", diría el presidente con orgullo, si no fuera porque quienes más lo mencionaron no fueron sus aliados sino los candidatos de la izquierda.

La motosierra, la recesión, los modos agresivos, las expresiones de intolerancia, todos los atributos negativos de Milei han sido explotados por los candidatos de la izquierda, y muy concretamente por parte del español Pedro Sánchez. El líder del partido socialista, que enfrenta el desgaste de ocho años en el poder, con denuncias de corrupción y crisis varias en temas socialmente sensibles como la vivienda, las pensiones y la inmigración, ha encontrado en Milei un argumento para denostar a sus rivales de la derecha.

Ya había ocurrido antes: en Brasil, el presidente Lula desafiaba en los debates a Flávio Bolsonaro para que dijera si pretendía aplicar la "motosierra" a la economía brasileña e inducir una recesión. E incluso en Estados Unidos ha habido intercambio de chicanas, en las que los republicanos acusaron a los demócratas de ser "american peronist".

Para Milei, lo que está ocurriendo es un síntoma del cambio de humor del electorado occidental y de la valoración de su propia imagen. De ser el nuevo referente de la derecha global tras su celebrado primer discurso en el Foro de Davos, pasó en dos años a ser una figura "piantavotos" para la derecha.

Una ayuda involuntaria al socialismo

La evidencia más clara de ese cambio se dio con la recordada visita de Milei a Madrid a fines de octubre, que se transformó en un hito de la campaña electoral española. El presidente argentino se encontraba en un momento difícil, con encuestas que marcaban el hastío de la opinión pública ante los malos indicadores de la economía, y en el ámbito político se interpretó que ese viaje, con la excusa de dar una conferencia en un foro empresarial, era sólo un pretexto para salir del centro de las críticas.

Sin embargo, las cosas salieron al revés de lo planeado. Los aliados españoles que hasta hace algunos meses lo invitaban a sus actos y aplaudían cuando Milei cantaba el verso inicial de "Panic Show", ahora no quisieron aparecen junto a él ni en fotos. Santiago Abascal, líder de la nueva derecha Vox, viajó a Galicia y sólo tuvo una comunicación telefónica. Tampoco hubo encuentro ni foto con Alberto Núñez Feijoó, el candidato del PP para ocupar la presidencia española. Y la única reunión que Milei pudo concretar con dirigentes de peso fue con la alcalde madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien demoró hasta último minuto la confirmación de la reunión, y no lo recibió en su oficina habitual.

En cambio, quien sí destacó la presencia de Milei fue el PSOE de Pedro Sánchez. Para empezar, lo recibieron con una gran pancarta firmada por "los zurdos y zurdas de España". Luego, la prensa afín a Sánchez buscó al presidente, que respondió con la reacción que se esperaba de él: dijo que eran maliciosas las noticias sobre el aumento de la pobreza en Argentina, calificó de "impresentable dictador" a Sánchez y discutió con los periodistas.

Milei, en definitiva, resultó ser una ayuda involuntaria para los socialistas. Es algo que quedó en claro con el video de campaña filmado por Sánchez, en el que se declara "zurdo y a mucha honra". En realidad, nadie de la derecha española lo había llamado así -ni siquiera apelaron al calificativo de "rojo", que es el que se usa en España-. Solamente lo había hecho Milei, y el líder socialista se valió de ello para afirmar que sus opositores de Vox y el PP pertenecían a la misma corriente libertaria.

Como dijo el veterano ex presidente Felipe González, el socialismo necesitaba que Milei visitara España más seguido para revertir su desventaja en las encuestas y ganar la elección.

El presidente argentino volvió, de hecho, a España, pero esta vez en una visita oficial, en el marco de la cumbre iberoamericana. No pudo esquivar el saludo protocolar al presidente Sánchez, a quien dio la mano con deliberada frialdad. El español, en cambio, lo mencionó en su discurso y criticó su estilo agresivo.

El PSOE busca el "efecto Lula"

¿Qué pasará en la elección española? La mayoría de las encuestas marcan una ventaja clara para el Partido Popular, que lidera Núñez Feijoo. Su ventaja sobre el PSOE es de 30% a 23%.

Dado que en España rige el sistema parlamentarista, no alcanza con tener la mayoría de votos para convertirse en gobierno, sino que hay que conseguir una mayoría parlamentaria. Eso fue lo que el PP no logró en 2023, cuando ganó en las urnas pero no pudo llegar a los 176 escaños necesarios para llegar al poder.

En cambio, Sánchez, que había salido segundo en la votación, tejió alianzas con sectores de izquierda y partidos autonómicos, incluyendo a los separatistas catalanes y a los vascos simpatizantes de la ETA.

Ahora, todo indica que Núñez Feijoo sí llegará a la presidencia, no tanto por el crecimiento de su partido, sino por la alianza con Vox, el polémico partido de la nueva derecha, frecuentemente acusado de xenofobia y de nostalgia por el franquismo.

Sin embargo, en el Partido Socialista afirman que la tendencia se ha revertido en las últimas semanas, y apuestan a un "efecto Lula", por el que darían el batacazo en la elección del domingo. De hecho, Sánchez invitó al presidente brasileño a participar en el cierre de su campaña electoral, para levantar el ánimo de su base militante.

Milei, en la batalla cultural

En todo caso, lo que está claro es que Milei vive estos comicios como propios. Y, así como reivindicó como propias las victorias de la derecha en Colombia, Chile, Bolivia y Perú -y también la primera vuelta de Bolsonaro en Brasil-, ahora sufriría como una derrota propia si su aliado Núñez Feijoo no lograra desplazar a Sánchez en España.

El propio Milei se ha encargado de dar a las elecciones regionales una relevancia de primer orden. Celebró los cambios de gobierno cuando perdieron presidentes de signo izquierdista, como ocurrió en Colombia, tras la derrota de Gustavo Petro, con quien se había trenzado en polémicas de Twitter.

También se jactó de erigirse en el blanco preferido del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y abogó por el reconocimiento de Edmundo González Urrutia -el aliado de Corina Machado- como legítimo presidente venezolano.

Tampoco se mantuvo al margen del debate estadounidense, aun cuando sabía que Donald Trump llevaba las de perder en las legislativas de medio término. Pocas semanas antes de esa votación, cuando todavía se ilusionaba con la victoria derechista en Brasil, Milei estuvo en Washington, y ante un auditorio de tendencia conservadora dijo: "No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio. Ganar es tan solo el primer paso. Ahora tenemos el mandato de hacer al continente americano grande otra vez. Separados somos débiles, pero juntos somos fuertes".

En definitiva, lo que ocurra en España será, en parte, un reflejo de su propia situación. Si gana el PP, entonces Milei podrá afirmar que está en la primera línea de la "batalla cultural". Si en cambio gana el PSOE, dará argumentos a quienes afirman que en todo occidente se está viendo "un freno a la derecha" y que el presidente argentino puede ser el próximo en esa lista.