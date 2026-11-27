Pedro Sánchez y Ada Colau usaron la situación económica argentina y la política de ajuste para atacar al PP y Vox a tres días de los comicios

El presidente argentino Javier Milei fue uno de los protagonistas del último debate entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, celebrado a tres días de las elecciones generales del domingo 29. Pedro Sánchez y Ada Colau utilizaron la situación económica argentina y la política de ajuste del Gobierno libertario para cuestionar las propuestas del Partido Popular (PP) y Vox.

Las referencias a la Argentina aparecieron durante la discusión sobre economía y fiscalidad, en la que también se debatieron los recortes del gasto público, los impuestos y el costo de vida. La palabra «motosierra», una de las principales consignas de Milei, se repitió en las intervenciones de los dirigentes de izquierda.

El encuentro reunió a cuatro candidatos: el actual presidente del Gobierno y postulante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la dirigente del Frente Amplio, Ada Colau.

La discusión sobre el mandatario argentino también expuso las diferencias entre los dos bloques políticos que compiten en los comicios: mientras Sánchez y Colau cuestionaron los resultados económicos de la gestión de Milei, Feijóo y Abascal concentraron sus respuestas en las críticas al Gobierno socialista.

Qué dijeron Pedro Sánchez y Ada Colau sobre Milei

El primero en mencionar al Presidente argentino fue Sánchez, quien pidió a los votantes que no respalden al PP ni a Vox para evitar que las «derechas ultranacionalistas» repliquen en España las políticas de Donald Trump en Estados Unidos y de Milei en la Argentina.

El mandatario español recurrió varias veces al término «motosierra» para cuestionar el programa económico de Vox. En particular, hizo referencia a una propuesta de reducción del gasto público por unos 112.000 millones de euros, anunciada ese mismo jueves por el responsable económico de esa fuerza política, José María Figaredo.

«Lo que proponen es un recorte con motosierra», afirmó Sánchez. Luego vinculó esa iniciativa con la experiencia argentina y cuestionó los resultados del ajuste aplicado por Milei.

«¿Cuál ha sido el resultado en la Argentina de esa motosierra?: la recesión económica que ha llevado Milei, que es amigo de Abascal y de Feijóo», sostuvo.

El presidente del Gobierno español planteó que las elecciones representan dos alternativas económicas: una que, según su posición, permite continuar con el crecimiento y otra que implicaría un retroceso por medio de recortes del gasto público.

Ada Colau también utilizó el caso argentino para cuestionar las propuestas de sus adversarios. La dirigente del Frente Amplio, exalcaldesa de Barcelona, afirmó que el debate coincidía con el ingreso de la Argentina en una recesión técnica y atribuyó esa situación a las políticas económicas del Gobierno libertario.

«Milei ha hundido la economía, con cierre de empresas, destrucción del empleo y caída del consumo», sostuvo.

Colau relacionó el recorte del gasto anunciado por Vox con las medidas implementadas por el Gobierno argentino y advirtió sobre posibles consecuencias para los servicios públicos y el sistema previsional español.

También aseguró que Feijóo y Abascal tienen como referentes a Milei y a otros dirigentes internacionales y cuestionó una eventual privatización del sistema de pensiones.

Qué respondieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal

El líder del Partido Popular evitó profundizar en las referencias a Milei y buscó centrar la discusión en la situación económica española y en la gestión de Sánchez.

«La gente ve que no puede llegar a fin de mes. Ustedes se están cargando la clase media», afirmó.

Feijóo cuestionó el aumento del costo de vida y utilizó como ejemplo el precio de una pizza en un conocido establecimiento de Madrid, que, según aseguró, subió un 45% desde que Sánchez llegó al Gobierno, en 2018.

«Antes de que Sánchez nos hable de Trump, de Milei, yo me voy a quedar en España», sostuvo el candidato del PP, quien también apuntó contra la política migratoria del Ejecutivo.

Durante el debate, Feijóo prometió reducir impuestos sobre la energía y para las familias con hijos y los trabajadores autónomos. También planteó que las pensiones se actualicen de acuerdo con la inflación y se comprometió a presentar presupuestos todos los años.

Abascal, por su parte, tampoco mencionó directamente a Milei durante el intercambio. El dirigente de Vox concentró sus intervenciones en cuestionar la política migratoria del Gobierno socialista y sostuvo que el mayor recorte de los recursos públicos había sido, a su juicio, promover la inmigración masiva.

También acusó a Sánchez de deteriorar la democracia española y cuestionó la distribución de los recursos estatales destinados a los inmigrantes.

El respaldo de Milei a Abascal antes de las elecciones españolas

Las referencias al Presidente argentino durante el debate se produjeron en una campaña en la que Milei ya había expresado públicamente su apoyo a Santiago Abascal.

El 13 de noviembre, durante el acto de apertura de campaña de Vox en la Plaza de Colón de Madrid, se proyectó un video enviado por el mandatario argentino, junto con mensajes de respaldo de otros dirigentes internacionales, entre ellos Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Viktor Orbán y Matteo Salvini.

En su intervención, Milei pidió votar por Abascal y lo definió como «mi amigo y es un hombre de honor». También reclamó «sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo».

El Presidente argentino mantiene un vínculo político con el líder de Vox y ya había expresado diferencias con Sánchez durante sus anteriores visitas a España. En octubre, durante una nueva visita a Madrid, volvió a cuestionar al jefe del Ejecutivo español y manifestó su respaldo a dirigentes de la oposición.

De esta manera, la figura de Milei quedó incorporada a la discusión electoral española, tanto por el respaldo que expresó a Vox como por las críticas que recibió de los candidatos de izquierda a partir de su programa económico.

Qué otros temas se debatieron antes de las elecciones del 29 de noviembre

El encuentro fue organizado por la Academia de Televisión y moderado por la periodista María Casado. Se realizó en Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, y fue el último debate televisado entre los cuatro principales candidatos antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

La discusión estuvo organizada en cinco bloques temáticos:

Vivienda: acceso a la propiedad, alquileres y regulaciones del mercado inmobiliario

Economía y fiscalidad: impuestos, gasto público, crecimiento y propuestas de reducción de tributos

Política social y servicios públicos: pensiones, prestaciones y funcionamiento de los sistemas públicos

Corrupción y regeneración democrática: cuestionamientos a la gestión del Gobierno y propuestas institucionales

Migración y política exterior: ingreso de inmigrantes, control fronterizo y relaciones internacionales

El debate también estuvo atravesado por los cruces entre Sánchez y Feijóo por la gestión del Ejecutivo, las acusaciones de corrupción y las diferencias sobre la política migratoria.

Las elecciones generales del 29 de noviembre definirán la composición del Congreso de los Diputados y el escenario para la formación del próximo Gobierno español.