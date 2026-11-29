La reacción del mandatario no se hizo esperar. Cuando le comunicaron que el líder del PSOE había perdido, Trump respondió con una frase contundente

Donald Trump celebró públicamente la derrota de Pedro Sánchez en las elecciones generales de España de 2026. El presidente estadounidense fue consultado en la calle sobre los resultados electorales del 29 de noviembre de 2026.

La reacción del mandatario no se hizo esperar. Cuando le comunicaron que el líder del PSOE había perdido los comicios, Trump respondió con una frase contundente.

"¿Perdió Sánchez? Es una gran noticia. Hizo un terrible trabajo y merece perder", declaró el presidente de Estados Unidos. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Antes de conocer el resultado, Trump había preguntado por la situación del país. "Bueno, España no lo está haciendo muy bien ahora mismo. ¿Cuál ha sido el resultado?", consultó el mandatario.

El conflicto por la OTAN que dinamitó la relación

La mala relación entre ambos líderes tiene raíces profundas. El choque ideológico y geopolítico entre Pedro Sánchez y Donald Trump nace fundamentalmente de la disputa por el gasto en defensa de la OTAN, donde Washington exigía elevar la inversión militar hasta el 5% del PIB mientras el Ejecutivo español se negó rotundamente.

España defendió mantener su aporte en torno al 2% del Producto Bruto Interno. Esta postura generó una reacción furiosa en la Casa Blanca.

Trump acusó a España de insolidaria con la Alianza Atlántica. El mandatario estadounidense llegó incluso a sugerir la expulsión del país europeo de la OTAN.

Las consecuencias no tardaron en llegar. La fricción escaló hacia represalias comerciales y crisis diplomáticas por conflictos en Oriente Medio.

Trump amenazó reiteradamente con imponer aranceles punitivos contra Madrid. También advirtió con cortar lazos comerciales ante las negativas del Gobierno de España.

Sánchez convirtió esta confrontación en un eje de su campaña electoral de 2026. El presidente español reivindicó la soberanía nacional frente a presiones externas.

El líder del PSOE presentó el modelo de Trump como una involución que genera inflación, odio y guerras, buscando capitalizar políticamente el conflicto con Washington ante el electorado progresista español.

La cercanía ideológica entre Trump y Vox

El contraste con la relación Trump-Vox no podría ser más marcado. Santiago Abascal se ha convertido en uno de los principales socios del mandatario estadounidense.

Ambos líderes integran una red internacional conservadora. En esa alianza también participan figuras como Javier Milei de Argentina y Giorgia Meloni de Italia.

Estos políticos comparten agendas similares en temas sensibles. La inmigración, la soberanía nacional y el rechazo a las ideologías progresistas son ejes comunes.

La prueba más visible de esta cercanía llegó en enero de 2025. Abascal asistió personalmente a la segunda toma de posesión de Donald Trump en Washington D.C.

El líder de Vox fue uno de los pocos políticos europeos presentes en la ceremonia. Su participación consolidó públicamente la alianza entre ambos movimientos políticos.