El líder argentino expresó su respaldo tras los comicios que marcaron el regreso del conservadurismo y recibieron apoyo de referentes locales

Javier Milei salió a celebrar el triunfo electoral del Partido Popular en España. El presidente argentino publicó un mensaje en la red social X este 29 de noviembre de 2026 para saludar a Alberto Núñez Feijóo, quien quedó en condiciones de formar gobierno tras sellar una alianza con Vox.

El resultado de los comicios marca el final de la era de Pedro Sánchez. El líder socialista dejará el gobierno español después de ocho años en el poder.

"LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO. Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad", escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

Y añadió: "España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!".

Milei celebró la derrota de Pedro Sánchez en España

Más reacciones del arco político argentino

Patricia Bullrich fue una de las primeras en sumarse a los saludos. La senadora destacó el resultado electoral en su cuenta de X: "¡Felicitaciones a @NunezFeijoo, al @ppopular y a todos los partidos que harán posible esta coalición de Gobierno!"

"Se abre una nueva etapa para España. Decidieron dejar atrás el desorden y los falsos discursos para recuperar el camino de Occidente, la libertad y el progreso", agregó la líder de la bancada libertaria en el Senado.

La relación entre Milei y líderes conservadores europeos viene marcando su gestión en política exterior. El presidente argentino manifestó en reiteradas ocasiones su cercanía ideológica con figuras como Feijóo y Abascal.

Un resultado de alto valor político para Milei

La derrota del socialismo español representa un resultado de alto valor político para Javier Milei, que siguió de cerca la campaña electoral y esperaba que una victoria de la derecha le permitiera revertir la imagen de "piantavotos" que había comenzado a instalarse entre sus aliados internacionales. El triunfo del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, le da ahora argumentos para reivindicar su estrategia de posicionarse como uno de los referentes de la derecha global.

Durante las semanas previas a la votación, el Presidente argentino se convirtió en uno de los protagonistas indirectos de la disputa política española. Su nombre apareció reiteradamente en los discursos y cuestionamientos del oficialismo socialista, que encontró en las políticas económicas y el estilo confrontativo de Milei un recurso para cuestionar a sus adversarios de derecha.

El presidente Pedro Sánchez, que enfrentaba el desgaste de ocho años de gestión, utilizó las referencias al mandatario argentino para asociar a sus rivales con un modelo económico caracterizado por la motosierra, el ajuste y la reducción del Estado. La estrategia buscaba instalar que un eventual cambio de gobierno podía implicar un giro hacia las políticas que Milei lleva adelante en la Argentina.

La participación del jefe de Estado argentino en la campaña tuvo uno de sus momentos más significativos durante su visita a Madrid a fines de octubre. En aquella oportunidad, Milei protagonizó nuevos cruces con el socialismo español y calificó a Sánchez de "impresentable dictador", en declaraciones que tuvieron una fuerte repercusión política y mediática.

Sin embargo, aquella intervención no tuvo el efecto que esperaba el entorno libertario. Los principales dirigentes de la derecha española evitaron mostrarse públicamente junto al Presidente argentino. Santiago Abascal, líder de Vox, no compartió actividades con él, mientras que tampoco se concretó una fotografía con Feijóo. La única reunión de peso político fue con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En cambio, el PSOE aprovechó la exposición de Milei para reforzar su discurso electoral. Sánchez llegó a utilizar la figura del mandatario argentino en sus mensajes de campaña y se definió como "zurdo y a mucha honra", una respuesta a las expresiones que Milei había utilizado contra el socialismo. De esa manera, buscó vincular a sus adversarios con el estilo y las ideas del Presidente argentino.

La apuesta socialista también apuntaba a capitalizar el rechazo que podían generar algunas de las posiciones más controvertidas de Milei entre los votantes españoles. La recesión, el ajuste económico, sus declaraciones contra dirigentes de izquierda y sus cuestionamientos a determinadas políticas sociales fueron parte de los elementos que el oficialismo utilizó para intentar desgastar a la oposición.

Para el Gobierno argentino, el resultado de las elecciones tenía una dimensión que excedía ampliamente la política española. Milei había convertido en parte de su estrategia internacional el respaldo a dirigentes y movimientos de derecha, y había celebrado públicamente avances electorales de fuerzas ideológicamente cercanas en distintos países. Por eso, una derrota de Feijóo habría significado también un revés para su apuesta de liderazgo en la denominada batalla cultural.