El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo venció a Pedro Sánchez. Vox será un aliado clave para definir el futuro del gobierno español

España cambiará de rumbo. Las elecciones generales de este domingo cerraron el ciclo de ocho años de Pedro Sánchez en el poder. El Partido Popular (PP) se impuso como la fuerza más votada, pero ahora enfrenta un desafío enorme: necesita a Vox, la ultraderecha de Santiago Abascal, para gobernar.

Alberto Núñez Feijóo celebró en la sede del PP con una sonrisa agridulce. Ganó, sí. Pero los números le exigen negociar con un socio complejo.

El PSOE de Sánchez resistió mejor de lo que pronosticaban las encuestas. Quedó segundo y ese resultado lo mantiene como figura clave de la política española, pese al desgaste acumulado en su gestión y las repetidas crisis que enfrentó.

Con el 84% de los votos escrutados, el PP logró 133 bancas. Vox sumó 51. Juntos superan las 176 necesarias para tener mayoría absoluta en el Congreso.

El PSOE alcanzó 117 bancas. El Frente Amplio consiguió 10. La aritmética parlamentaria no deja margen: sin Vox, Feijóo no llega al poder.

Vox será un aliado clave en la construcción del nuevo gobierno

Los primeros gritos en la sede central del PP estallaron cuando el recuento oficial ni siquiera llegaba al 10%. La tendencia era clara desde temprano.

Feijóo será presidente. Pero el camino hasta La Moncloa estará lleno de obstáculos. El PP obtuvo 32% de los votos, un resultado que lo consolida pero que no le alcanza para gobernar solo.

Millones de españoles respaldaron su llegada al poder. El principal partido opositor perdió algo de fuerza en comparación con la elección de 2023, pero ese porcentaje le permitió mantenerse como el partido más votado.

La satisfacción en la sede del PP tenía un límite evidente: la dependencia de Vox. Ya sabían de antemano que Feijóo necesitará negociar, pero el reparto de bancas en el Congreso le entregó el sustento necesario para mantener pulsos con la ultraderecha.

La negociación entre ambas fuerzas comenzará este lunes. Serán días de pulseadas complejas, siempre difíciles con Vox, donde Feijóo deberá ceder espacios a la ultraderecha sin perder el centro político que lo llevó al triunfo. El acuerdo es inevitable si quiere llegar a La Moncloa.

Vox pedirá ministerios, políticas migratorias más duras y posiciones en organismos clave. El PP tiene herramientas para negociar, pero no puede evitar el pacto.

Vox creció como nunca y se consolidó como tercera fuerza

Vox fue la fuerza política que más bancas ganó desde 2023 y se consolidó como la tercera fuerza política de España.

Tendrá un bloque de 50 diputados, 17 más. Es un ejemplo contundente de los vientos ultraderechistas que soplan en Europa.

Estas elecciones ratifican una ola que ya ocurrió en Italia, Francia y Alemania, entre otros países del continente. La derecha radical gana terreno y España no fue la excepción.

Su discurso antiinmigración caló hondo. Vox suele identificar a los inmigrantes con la delincuencia y eso le permitió crecer hasta el 15% de los votos. Allí se refugiaron votantes del PP descontentos.

Acusaban cierta "tibieza" de Feijóo, quien intentó endurecer su discurso sin perder el centro. Muchos consideraron que no fue suficiente y migraron hacia Vox.

Un Congreso fragmentado y nuevos desafíos territoriales

Como le pasó a Sánchez, el PP tendrá que lograr consensos en un recinto cada vez más fragmentado. Desde el punto de vista ideológico, pero también territorial.

Los partidos nacionalistas se asentaron en muchas comunidades autónomas. Cada uno con sus reclamos exigirá cintura política desde el nuevo oficialismo.

Feijóo deberá equilibrar las demandas de Vox con las de otras fuerzas regionales. No será fácil mantener ese balance sin que el gobierno se paralice.

El desafío es enorme: gobernar en un contexto de alta polarización y con socios que tiran para lados opuestos.

Participación récord que cambió el mapa electoral

La participación electoral alcanzó el 79,5% con el 67,9% de los votos escrutados. Se acercó al mayor registro de la historia democrática del país, establecido hace 44 años.

Según datos provisionales del Ministerio del Interior español, difundidos por Radiotelevisión Española (RTVE), la concurrencia a las urnas superó en 9,1 puntos porcentuales la registrada al término de la jornada electoral del 23 de julio de 2023.

La movilización del electorado fue histórica desde las primeras horas. Los dos informes de participación difundidos durante la jornada marcaron récords.

Esa alta participación favoreció al PP, pero también le dio aire a Vox. El PSOE esperaba una remontada con el voto tardío y no llegó.

Milei y su apuesta abierta por la ultraderecha española

El Gobierno de Javier Milei siguió de cerca el desenlace electoral en España. La gestión libertaria consideraba este resultado una bisagra política en Europa.

Y mostró públicamente un respaldo significativo hacia Vox, comandado por Santiago Abascal. Milei mantiene una expectativa favorable ante un posible cambio de gobierno en el Palacio de la Moncloa.

El Presidente volvió a distanciarse de su par español, Pedro Sánchez, quien lidera el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El mandatario argentino ya había dicho que no iba a felicitar a Sánchez en caso de que lograra salir ganador en las generales. Separó la relación histórica bilateral entre Argentina y España de las circunstancias eventuales entre aquellos que gobiernan.

"Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo sigue siendo un elemento de segundo orden. Los jefes de Estado son aves de paso", declaró Milei a la cadena internacional CNN.

Desde antes de llegar a la presidencia, y más aún cuando fundó La Libertad Avanza (LLA), Milei comenzó a construir un lazo estrecho con Abascal. Participó en reiteradas convenciones y actos de Vox en Madrid, junto al dirigente de la derecha española.

En el entorno del Gobierno Nacional consideran que tanto una gestión encabezada por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo como una coalición parlamentaria entre el PP y Vox representarían un escenario mucho más afín para la agenda internacional de la Casa Rosada.

La continuidad del PSOE no entraba en esos planes. El triunfo del PP y el crecimiento de Vox fortalecen la posición de Milei en el tablero internacional. Argentina tendrá en España un aliado más cercano a sus posturas ideológicas.