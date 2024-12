A pocos días del comienzo de la temporada de verano 2025, Costa Esmeralda, ubicado en el KM 380 del Partido de la Costa, se presenta como uno de los destinos más destacados de la Costa Atlántica argentina, combinando naturaleza, calidad y tranquilidad. Desarrollado hace 20 años por JPU Urruti y Eidico, el barrio cuenta con una planta estable de 200 familias a la vez que se ha consolidado como una opción de descanso para quiénes buscan alejarse de los ruidos de la ciudad y disfrutar de un lugar donde la calma del mar y la frescura del bosque se combinan.

Costa Esmeralda nació en 2004 y es el primer barrio privado con acceso a la playa en la zona. La idea surgió para "expandir nuestros desarrollos a un paisaje de médanos, arena y pinos, sumándole el valor de un barrio cerrado", cuenta a iProfesional Luis Peralta, Gerente de Ventas de JPU Urruti en Costa Esmeralda. 20 años después, dejó de ser sólo un proyecto enfocado en ofrecer un espacio exclusivo de descanso cerca del mar para convertirse en un desarrollo integral que combina vivienda, servicios, y actividades para una comunidad diversa.

Costa Esmeralda tiene alta demanda año tras año y por eso, uno de los principales proyectos que se está desarrollando es la expansión de su parte sur. "Se trata de un área nueva que incluirá opciones de media densidad, y que busca diversificar la oferta del barrio y responder a la creciente demanda de quienes valoran vivir en un espacio tranquilo", señalan desde la firma.

Lo que está en Costa Esmeralda no se consigue en Brasil

"Sabemos que Brasil está muy competitivo pero el público que elige Costa Esmeralda no lo cambia por Brasil porque allá no está la calidad de las casas a estrenar que encontras acá, el sentido familiar y del compartir que es el principal valor de este lugar. Pero además, la comodidad de los paradores que tenemos acá, no existe en el país vecino. Por eso, más allá de los valores baratos que hoy se pueden encontrar allá, quiénes nos eligen lo hacen por cuestiones relacionadas con el confort, la seguridad y la compañía. De hecho, la ocupación está a tope. Para año nuevo, siendo que es la fecha más solicitada, nos queda solo una casa disponible y el mes de enero está en un 80% de ocupación", indican desde Esmeralda Guests Alquileres.

Los precios para la temporada 2025

Según indicaron desde Urruti, para la temporada que está pronta a iniciarse, la demanda de propiedades tuvo un notable repunte y un "crecimiento estimado del 20 por ciento".

Por otro lado, sobre los precios que se manejan, desde Esmeralda Guests informaron a iProfesional que "se mantuvieron o incrementaron un 5% más, respecto al año pasado, lo que implica menor rentabilidad para los propietarios porque los servicios aumentaron mucho más que eso". Así las cosas, el valor promedio en el mercado de alquileres turísticos "es de u$s2.400 por quincena para departamentos de dos, tres y cuatro ambientes", aportan desde Urruti.

En cambio, para el alquiler de casas, el precio por quincena, en enero, "va desde los u$s3.500 una casa sin pileta para 6 personas, hasta u$s9.000, una casa con pileta de 4 cuartos y con buenas terminaciones. Los barrios marítimos tienen otros precios y empiezan como muy barato, en u$s7000 cualquier quincena de enero", indican desde Esmeralda Guests. En cuanto a los amenities que ofrece el lugar, todas las unidades cuentan con: seguridad 24hs, club de golf y cancha de golf, club deportivo, cancha de fútbol, vóley y tenis, pileta, gimnasio y plazas.

Opciones para invertir en Costa Esmeralda

Costa Esmeralda tiene proyecciones de seguir creciendo y así lo demuestra el proceso de expansión hacia el sur que acontece actualmente. Por eso, la venta de terrenos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios continúa siendo un producto de inversión lucrativo.

"Dependiendo de su ubicación, el precio de los lotes tiene un valor inicial de u$s200.000, incrementándose a medida que se acercan al mar. La rentabilidad anual varía según factores como la localización, el tipo de propiedad y la demanda. Generalmente, se estima una rentabilidad anual que puede oscilar entre el 4% y el 6%", indicaron desde Urruti. La demanda de unidades para alojarse aumenta año a año y "si bien la construcción durante este año tuvo menos intensidad y volumen que el año pasado, cada temporada va creciendo en relación a la oferta", indicaron desde Esmeralda Guests.

Costa Esmeralda está compuesto por 17 barrios distribuidos en más de 4.000 lotes y más de 3.000 casas y departamentos construidos. Además, el proyecto cuenta con cancha de golf de 27 hoyos, canchas de fútbol, vóley y tenis, club deportivo, piscina, gimnasio, 3 paradores, centro comercial y una zona ecuestre. La proliferación de desarrollos nuevos, del centro comercial que se amplía verano a verano, las nuevas proveedurías y restaurantes, cafeterías y cajeros, demuestran un crecimiento ordenado y sostenido. También la infraestructura de calles, paradores, caminos y bajadas a la playa mejoraron verano a verano para recibir a quiénes buscan, naturaleza, confort y seguridad en un mismo lugar y cerca del mar.