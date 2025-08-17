Cómo es la impresionante mansión que vendieron Shakira y Piqué tras su separación

Tras el final de una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo y el deporte, los procesos de separación no solo incluyen aspectos personales, sino también la reestructuración de un inmenso patrimonio. Tres años después de la tormentosa ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, la expareja ha logrado cerrar la venta de una de las propiedades que compartían en Barcelona, un paso significativo para disolver los lazos que aún los unen.

La transacción de la lujosa residencia, ubicada en el exclusivo municipio de Esplugues de Llobregat, marca el primer avance en la venta de un complejo inmobiliario que, en su momento, fue concebido como el hogar familiar de la pareja. Aunque esta venta parcial ya se concretó, las otras dos mansiones principales del complejo permanecen en el mercado, a la espera de un comprador que ponga fin a lo que un día fue un ambicioso proyecto de vida.

Los detalles de la mansión que vendieron Shakira y Piqué

La propiedad vendida es solo una parte de un ambicioso proyecto que Shakira y Piqué concibieron durante su relación. El complejo inmobiliario, compuesto por tres casas, fue diseñado para ser un gran espacio familiar interconectado, un lugar donde la familia pudiera crecer y desarrollarse. En este enorme predio vivían no solo Shakira, Piqué y sus hijos, Milan y Sasha, sino también los padres de la cantante y parte del personal de servicio.

Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso. La tercera vivienda, que debía ser reformada y unida al resto de la propiedad, no llegó a integrarse al complejo. Tras la ruptura de la pareja, este inmueble se vendió de manera independiente en una operación que, según medios españoles, se cerró en algo más de tres millones de euros.

El resto de las propiedades, que aún están a la venta, conservan un alto valor y cuentan con todas las comodidades de una mansión de lujo. Las dos casas principales, con una extensión total de 3.800 metros cuadrados, ofrecen más de 700 metros cuadrados construidos.

Entre las características más destacadas se encuentran:

Seis dormitorios y cinco baños.

Piscina interior y exterior.

Gimnasio, sala de juegos y un estudio de grabación.

Amplias terrazas con vistas privilegiadas.

Una bodega y un garaje subterráneo.

La venta de estas propiedades, cuyo precio en conjunto asciende a casi 11 millones de euros, no ha sido un proceso sencillo. La gestión, que está en manos del padre de Piqué, se maneja con total discreción, sin anuncios públicos, lo que ha ralentizado el proceso, y agencias inmobiliarias de la zona han señalado que el precio podría ser elevado para el mercado actual.

Un nuevo capítulo en la vida de los protagonistas

La venta de la mansión marca un hito en la vida de la expareja, que ya ha tomado rumbos muy diferentes. Shakira se trasladó hace dos años a Miami con sus hijos, donde se ha centrado en su carrera musical, lanzando exitosas canciones y preparando una gira mundial. Por su parte, Gerard Piqué permanece en Barcelona, al frente de su empresa Kosmos, y viaja con frecuencia a Estados Unidos para cumplir con el acuerdo de custodia compartida.

La reestructuración del patrimonio familiar y la venta de las propiedades son solo un paso más en un proceso de desvinculación que se ha visto reflejado incluso en la música de la artista. Las letras de sus canciones más recientes, con claras referencias a su separación, han narrado los conflictos y las emociones que rodearon este difícil momento. El cierre de esta operación inmobiliaria representa un fin simbólico para el proyecto que ambos habían construido, dejando atrás el espacio que fue testigo de su vida familiar y de los conflictos que, en última instancia, los llevaron por caminos separados.