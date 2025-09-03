Llega el primer Shopping a La Plata: cómo será y cuándo se podrá visitar

La famosa ciudad que llegó a llamarse en la popularidad "la ciudad sin shopping" tendrá su primer centro comercial gracias al grupo IRSA

Durante muchos años, la ciudad de La Plata fue blanco de un estigma: ser una ciudad que no tenía un shopping. Sin embargo, este hecho será parte del pasado con la llegada del primer shopping de la mano del grupo IRSA.

La empresa liderada por Eduardo Elsztain, dueña de los principales shoppings del país, acaba de poner en marcha "Distrito Diagonal", un complejo de usos mixtos que transformará el perfil comercial y residencial de la ciudad.

El proyecto será levantado en un precio con un total de 78.614 metros cuadrados, ubicado entre Camino General Belgrano, la calle 511, la avenida 19 y 513, en la zona norte de la capital bonaerense, frente a dos hipermercados. El lugar cuenta con la aprobación para construir 116.552 metros cuadrados de usos mixtos.

En este sentido, IRSA Propiedades comerciales, que luego se fusionó con IRSA Inversiones y Representaciones SA, obtuvo el control societario y la totalidad del predio a través de la compra del 100% de las acciones de Centro de Entretenimientos La Plata S.A.

Cabe recordar que esta empresa es propietaria del 61,85% del terreno del lugar. La compra del 38,15% restante conlleva una operación por 7,5 millones de dólares. De esta forma, la empresa comunicó que la inversión directa es de u$s130 millones, a lo que se agregan inversiones indirectas por parte de locatarios y desarrollos complementarios.

Cómo será el nuevo shopping ubicado en La Plata

La empresa confirmó que el nuevo centro comercial funcionará como un hub urbano, por lo que contará con oficinas, locales comerciales, un hotel, clínica y viviendas. De esta forma, el proyecto aprobado contempla 116.552 metros cuadrados de superficie construida.

Dentro de estos metros se destinará 20.000 metros cuadrados al centro comercial, 30.000 metros cuadrados a oficinas, hotel y clínica, y otros 50.000 metros cuadrados a viviendas.

"Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense", argumentaron desde la empresa, en una ciudad con una fuerte identidad universitaria.

Con este desarrollo, IRSA intenta replicar en La Plata el modelo de polos de usos mixtos, el cual ya se ha consolidado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. De esta forma, se integra consumo, trabajo y vida urbana en un mismo lugar.

Se estima que el complejo no solo dinamice el barrio, sino que mejore el atractivo general de la ciudad como polo de servicios, consumo y vivienda. Cabe mencionar que, a pesar de que en 2019 el Concejo Deliberante dio luz verde a la llegada de la inversión de IRSA, la obra había quedado frenada por años.

Luego se reactivó en septiembre de 2024 y ya generará más de 1000 empleos directos. Actualmente, avanza la construcción, el 45% de las contrataciones necesarias ya fueron adjudicadas, incluyendo obras de estructura, instalaciones eléctricas y nexo de gas.

Si bien no hay una fecha oficial, su inauguración está prevista para fines de 2025 o inicios de 2026, cuando los platenses contarán con acceso a su primer shopping. El proyecto dinamizará la zona y elevará el atractivo general de la ciudad como polo de servicios, consumo y vivienda.