El complejo de countries amplía su oferta inmobiliaria con terrenos que pueden revalorizarse un 50% en dólares. Y cuenta con amenities y servicios premium

Entre los kilómetros 69 y 73 de la ruta 2, a escasos 40 minutos de la Ciudad, el paisaje que marca el "inicio" del camino rumbo a la Costa Atlántica se ve marcado por uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de esta franja de la provincia de Buenos Aires: Haras del Sur. Con más de 20 años de trayectoria y 46 hectáreas ya consolidadas, este vasto proyecto continúa expandiéndose, incorporando nuevas etapas y lotes pensados para quienes buscan una ubicación estratégica sin resignar precios accesibles.

Comercios, deportes, salud y educación: así se consolida Haras del Sur

Con una amplia gama de amenities y servicios premium orientados al bienestar y el entretenimiento de sus residentes, entre sus principales atractivos destacan un Club House de más de 3.000 m2 con restaurante, bar y business center; un campo de golf profesional de 9 y 18 hoyos; y un spa & beauty que incluye piscina climatizada in-out, saunas, hidromasajes y piscinas al aire libre.

El complejo de barrios cerrados ofrece también canchas de polo, tenis, fútbol, vóley y paddle, aparte de gimnasios equipados y escuelas deportivas para adultos y niños, pensadas para quienes buscan practicar actividad física y deporte.

Pero este "distrito" no solo se afianza como un espacio residencial y deportivo, sino también como un centro de servicios y comercios para quienes viven allí. Desde su construcción, todos los locales del nuevo shopping fueron vendidos y entregados a sus dueños, mientras que la administración se encargó de coordinar los rubros para evitar duplicidades.

Actualmente, "los 28 locales están alquilados, con comercios que entre otros ítems incluyen petshop, farmacia, heladería, pinturería, ferretería, dietética y supermercado, además de seis oficinas", detalla Ezequiel Martínez, gerente de Producto del Grupo Haras.

El centro comercial tiene 28 locales con rubros de gastronomía, salud y ramos generales

En el sector de consultorios, la oferta médica y de bienestar es diversa y contempla traumatólogos, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, odontólogos, un centro de estética y, próximamente, un centro de análisis clínicos.

Por otra parte, con una matrícula de alrededor de 350 alumnos distribuidos en los tres niveles educativos, Haras del Sur College se distingue desde 2019 por aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con iniciativas que atraviesan todas las materias.

Y como parte de su proyecto institucional, "para optimizar su inglés los alumnos de quinto año viajan por veinte días a Chester, Inglaterra, donde se alojan en familias, asisten al colegio y obtienen un certificado de asistencia", pormenoriza Adela Schwab, la coordinadora general de la institución.

Lotes, casas llave en mano y condominios: cuánto vale vivir en Haras del Sur

Con expensas que promedian los $500.000 mensuales, Haras del Sur amplía su oferta inmobiliaria con el nuevo desarrollo Haras V, que al igual que el resto de los countries de la marca incluye lotes adaptados a distintas necesidades y ubicaciones. Los terrenos parten desde u$s50.000 y se ofrecen con financiación propia: un anticipo del 20% y el saldo distribuido en hasta 60 cuotas.

Otra alternativa es la construcción bajo la modalidad de administración de obra, que permite a los propietarios desarrollar proyectos totalmente personalizados con el respaldo de la constructora del complejo.

Haras del Sur College tiene alrededor de 350 alumnos distribuidos en 3 niveles

"El esquema integra proyecto, dirección, ejecución, administración y garantía, con un costo estimado de u$s1.000 por m2", detalla Martínez. La inversión se estructura con un anticipo del 40% y el saldo en hasta 18 cuotas, mientras que los honorarios de la constructora, del 18%, se calculan sobre materiales y mano de obra. Otros gastos, como tasas y permisos, quedan a cargo del propietario.

A medida que el proyecto avanza, "el valor de las unidades puede revalorizarse hasta un 50% en dólares, lo que posibilita cesiones con ganancias, reinversión o generación de ingresos por alquiler temporario", asegura el gerente de Producto del Grupo Haras.

Esta propuesta, según explica Flavia Santillán, la gerente de Marketing, "es una de las que despertó mayor interés, porque ofrece la posibilidad de abonar el valor del lote una vez finalizada la obra, en un plan de hasta 36 cuotas".

Para quienes priorizan la mudanza inmediata, el desarrollo ofrece casas completamente terminadas bajo la modalidad "llave en mano", distribuidas en distintos sectores del country y con acceso a todos los amenities. Los precios arrancan en u$s250.000, según la ubicación y los metros cuadrados de construcción.

En el segmento de departamentos, los Condominios del Golf, con unidades de 1 y 2 ambientes, ofrecen acceso directo a los servicios del country, terraza y parrilla, con precios desde 160.000 dólares.

En Haras del Sur, se comercializan departamentos desde u$s160.000 y terrenos desde u$s50.000

Por su parte, en el Barrio Las Casuarinas de Haras III se encuentran los exclusivos dúplex Houses Sophia, Martina y Victoria —este último lanzado en agosto—, con 16 unidades de 4 y 5 ambientes, entre 160 y 175 m2, que incluyen jardines privados, galerías con parrilla y cochera. Los precios parten de u$s220.000, con financiación que contempla un anticipo del 40% y el saldo en 24 cuotas.

"Nuestro objetivo es ofrecer una opción residencial más accesible, con bajos costos de mantenimiento, sin sacrificar la calidad ni el acceso a los amenities del barrio", destaca Santillán. Este nuevo formato responde a "la creciente demanda de familias jóvenes que buscan ingresar a barrios privados con infraestructura de alto nivel", concluye.